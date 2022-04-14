Dollar (DOLLAR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dollar (DOLLAR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dollar (DOLLAR) Informatie The project is a memecoin with the ticker $DOLLAR. Because a memecoin is basically a token that has no intrinsic value, and fiat currency, by definition, has no intrinsic value, we found it amusing to point out that the dollar was the original memecoin. This project plays on the irony that people attribute value to both memecoins and fiat currency despite their lack of intrinsic worth. By highlighting this comparison, $DOLLAR aims to humorously critique the concept of value and poke fun at the similarities between memecoins and traditional money.

Dollar (DOLLAR) Tokenomieen prijsanalyse Marktkapitalisatie: $ 155.12K Totale voorraad: $ 996.29M Circulerende voorraad: $ 996.29M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 155.12K Hoogste ooit: $ 0.00730902 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00015495

Dollar (DOLLAR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dollar (DOLLAR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DOLLAR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DOLLAR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DOLLAR begrijpt, kun je de live prijs van DOLLAR token verkennen!

Prijsvoorspelling van DOLLAR

