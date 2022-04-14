Dojo Protocol (DOAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dojo Protocol (DOAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dojo Protocol (DOAI) Informatie Dojo Protocol is a pioneering blockchain network aimed at transforming AI data monetization and GPU training. It leverages advanced blockchain technology to create a decentralized and efficient ecosystem for AI development. Dojo Protocol aims to democratize access to high-powered computing resources, making AI development more accessible and cost-effective. By decentralizing GPU resources and providing secure data transactions, it supports a scalable and inclusive AI ecosystem. The platform generates revenue through GPU training fees, VPN subscription fees, transaction fees from the Data Economy App, and DeFi integrations, ensuring sustainable growth and continuous innovation. Officiële website: https://dojoprotocol.com/ Whitepaper: https://dojo-protocol.gitbook.io/dojo-protocol

Dojo Protocol (DOAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dojo Protocol (DOAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 42.41K $ 42.41K $ 42.41K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 449.38M $ 449.38M $ 449.38M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 94.37K $ 94.37K $ 94.37K Hoogste ooit: $ 0.03595159 $ 0.03595159 $ 0.03595159 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Dojo Protocol (DOAI) prijs

Dojo Protocol (DOAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dojo Protocol (DOAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DOAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DOAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DOAI begrijpt, kun je de live prijs van DOAI token verkennen!

