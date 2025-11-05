DeVoid (DVD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00113122$ 0.00113122 $ 0.00113122 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +36.37% Prijswijziging (1D) +37.97% Prijswijziging (7D) -12.42% Prijswijziging (7D) -12.42%

DeVoid (DVD) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DVD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DVD hoogste prijs aller tijden is $ 0.00113122, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DVD met +36.37% veranderd in het afgelopen uur, +37.97% in de afgelopen 24 uur en -12.42% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DeVoid (DVD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 101.53K$ 101.53K $ 101.53K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 203.06K$ 203.06K $ 203.06K Circulerende voorraad 500.00M 500.00M 500.00M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van DeVoid is $ 101.53K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DVD is 500.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 203.06K.