Developer Camp (DEVELOPER) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00150698 24u hoog $ 0.00242963 Hoogste prijs ooit $ 0.00934615 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -2.98% Prijswijziging (1D) +9.66% Prijswijziging (7D) -20.24%

Developer Camp (DEVELOPER) real-time prijs is $0.00221641. De afgelopen 24 uur werd er DEVELOPER verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00150698 en een hoogtepunt van $ 0.00242963, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DEVELOPER hoogste prijs aller tijden is $ 0.00934615, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DEVELOPER met -2.98% veranderd in het afgelopen uur, +9.66% in de afgelopen 24 uur en -20.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Developer Camp (DEVELOPER) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.13M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.13M Circulerende voorraad 959.28M Totale voorraad 959,278,832.947683

De huidige marktkapitalisatie van Developer Camp is $ 2.13M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DEVELOPER is 959.28M, met een totale voorraad van 959278832.947683. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.13M.