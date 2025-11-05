CryptoPeso (CRP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.062 24u hoog $ 0.06776 Hoogste prijs ooit $ 0.110133 Laagste prijs $ 0.062 Prijswijziging (1u) +0.53% Prijswijziging (1D) +2.66% Prijswijziging (7D) -13.84%

CryptoPeso (CRP) real-time prijs is $0.067618. De afgelopen 24 uur werd er CRP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.062 en een hoogtepunt van $ 0.06776, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CRP hoogste prijs aller tijden is $ 0.110133, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.062 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CRP met +0.53% veranderd in het afgelopen uur, +2.66% in de afgelopen 24 uur en -13.84% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CryptoPeso (CRP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.56M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.56M Circulerende voorraad 23.00M Totale voorraad 23,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van CryptoPeso is $ 1.56M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CRP is 23.00M, met een totale voorraad van 23000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.56M.