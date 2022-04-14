CryptoDM (CDM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CryptoDM (CDM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CryptoDM (CDM) Informatie CryptoDM is a novel ERC-20 project with a token under the name $CDM. CryptoDM is building an advanced privacy-first social platform for Ethereum users, enhancing transparency through a wallet-to-wallet XMTP messaging client and an X-like short form microblogging tool. Beta Functionalities that are live include: - Message: Wallet-to-Wallet Messaging Client - Microblog: X-Like Wallet Microblogging Tool - Data: Real-Time In Messenger Crypto Data CryptoDM is a novel ERC-20 project with a token under the name $CDM. CryptoDM is building an advanced privacy-first social platform for Ethereum users, enhancing transparency through a wallet-to-wallet XMTP messaging client and an X-like short form microblogging tool. Beta Functionalities that are live include: Message: Wallet-to-Wallet Messaging Client

Microblog: X-Like Wallet Microblogging Tool

Data: Real-Time In Messenger Crypto Data Officiële website: https://cryptodm.io Whitepaper: https://cryptodm-documentation.gitbook.io/cryptodm-documentation Koop nu CDM!

CryptoDM (CDM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CryptoDM (CDM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.36K $ 14.36K $ 14.36K Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 900.00K $ 900.00K $ 900.00K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.95K $ 15.95K $ 15.95K Hoogste ooit: $ 0.065531 $ 0.065531 $ 0.065531 Laagste ooit: $ 0.01406373 $ 0.01406373 $ 0.01406373 Huidige prijs: $ 0.01595487 $ 0.01595487 $ 0.01595487 Meer informatie over CryptoDM (CDM) prijs

CryptoDM (CDM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CryptoDM (CDM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CDM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CDM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CDM begrijpt, kun je de live prijs van CDM token verkennen!

