Create (CREATE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Create (CREATE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Create (CREATE) Informatie CREATE is a token for creators on Base enabling onchain creators and patrons to be rewarded through community-driven activity. Support the creators you love and get exclusive access to collab drops, gated experiences, events & games in an innovative platform where each drop is paired with CREATE. Every drop on the platform will have an associated token. The CREATE token will be paired with each drop's token, generating the initial drop offering. Official metaverse event partner of Clankercon 2025. CREATE is a token for creators on Base enabling onchain creators and patrons to be rewarded through community-driven activity. Support the creators you love and get exclusive access to collab drops, gated experiences, events & games in an innovative platform where each drop is paired with CREATE. Every drop on the platform will have an associated token. The CREATE token will be paired with each drop's token, generating the initial drop offering. Official metaverse event partner of Clankercon 2025. Officiële website: https://thecreators.com Koop nu CREATE!

Create (CREATE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Create (CREATE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 380.96K $ 380.96K $ 380.96K Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 380.96K $ 380.96K $ 380.96K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Create (CREATE) prijs

Create (CREATE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Create (CREATE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CREATE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CREATE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CREATE begrijpt, kun je de live prijs van CREATE token verkennen!

Prijsvoorspelling van CREATE Wil je weten waar je CREATE naartoe gaat? Onze CREATE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CREATE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!