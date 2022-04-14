CortexZero (CORTEXZERO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CortexZero (CORTEXZERO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CortexZero (CORTEXZERO) Informatie A multi-agent AI platform dissecting human nature's first principles through iterative survival challenges and data-driven insights. Core dev has access to one of the founding partners of Two Sigma Ventures - the VC company of one of the biggest hedge funds in the world. Plans to raise seed round and scale after building organic foundation. Project devs are from academia space and are trying to bridge the gap between crypto and academia. Officiële website: https://cortexzero.com/

CortexZero (CORTEXZERO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CortexZero (CORTEXZERO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.74K $ 10.74K $ 10.74K Totale voorraad: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M Circulerende voorraad: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.74K $ 10.74K $ 10.74K Hoogste ooit: $ 0.00780889 $ 0.00780889 $ 0.00780889 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over CortexZero (CORTEXZERO) prijs

CortexZero (CORTEXZERO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CortexZero (CORTEXZERO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CORTEXZERO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CORTEXZERO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CORTEXZERO begrijpt, kun je de live prijs van CORTEXZERO token verkennen!

Prijsvoorspelling van CORTEXZERO Wil je weten waar je CORTEXZERO naartoe gaat? Onze CORTEXZERO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

