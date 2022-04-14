Comtech Gold (CGO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Comtech Gold (CGO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ComTech follows 100% Shariah guidelines making it the first token of its kind. Each token is backed by a piece of gold that carries its own audit trail of its transactions. One CGO represents one pure gram of gold. Fully backed, redeemable, and regulated. There is no investment-grade gold product that is both easy to own and easy to trade. Physical gold is hard to store and transport. Gold futures are easy to trade but don't give you ownership of the underlying commodity. ComTech solves this problem by providing a 100% gold-backed cryptocurrency. Officiële website: https://www.comtechgold.com/ Whitepaper: https://www.comtechgold.com/assets/whitepaper/cgo_whitepaper_v1.pdf

Comtech Gold (CGO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Comtech Gold (CGO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.22M $ 13.22M $ 13.22M Totale voorraad: $ 109.00K $ 109.00K $ 109.00K Circulerende voorraad: $ 109.00K $ 109.00K $ 109.00K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.22M $ 13.22M $ 13.22M Hoogste ooit: $ 121.8 $ 121.8 $ 121.8 Laagste ooit: $ 51.61 $ 51.61 $ 51.61 Huidige prijs: $ 121.34 $ 121.34 $ 121.34 Meer informatie over Comtech Gold (CGO) prijs

Comtech Gold (CGO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Comtech Gold (CGO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CGO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CGO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CGO begrijpt, kun je de live prijs van CGO token verkennen!

