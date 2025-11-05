Caliber (CAL50) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.282605 $ 0.282605 $ 0.282605 24u laag $ 0.286767 $ 0.286767 $ 0.286767 24u hoog 24u laag $ 0.282605$ 0.282605 $ 0.282605 24u hoog $ 0.286767$ 0.286767 $ 0.286767 Hoogste prijs ooit $ 0.309508$ 0.309508 $ 0.309508 Laagste prijs $ 0.155988$ 0.155988 $ 0.155988 Prijswijziging (1u) -0.01% Prijswijziging (1D) -0.16% Prijswijziging (7D) +0.11% Prijswijziging (7D) +0.11%

Caliber (CAL50) real-time prijs is $0.284952. De afgelopen 24 uur werd er CAL50 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.282605 en een hoogtepunt van $ 0.286767, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CAL50 hoogste prijs aller tijden is $ 0.309508, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.155988 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CAL50 met -0.01% veranderd in het afgelopen uur, -0.16% in de afgelopen 24 uur en +0.11% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Caliber (CAL50) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 28.68M$ 28.68M $ 28.68M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 28.68M$ 28.68M $ 28.68M Circulerende voorraad 100.00M 100.00M 100.00M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Caliber is $ 28.68M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CAL50 is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 28.68M.