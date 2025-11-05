BVM (BVM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00996019 24u hoog $ 0.01317968 Hoogste prijs ooit $ 6.94 Laagste prijs $ 0.0089956 Prijswijziging (1u) +0.10% Prijswijziging (1D) +0.68% Prijswijziging (7D) -11.76%

BVM (BVM) real-time prijs is $0.01073393. De afgelopen 24 uur werd er BVM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00996019 en een hoogtepunt van $ 0.01317968, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BVM hoogste prijs aller tijden is $ 6.94, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0089956 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BVM met +0.10% veranderd in het afgelopen uur, +0.68% in de afgelopen 24 uur en -11.76% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BVM (BVM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 266.79K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.07M Circulerende voorraad 24.82M Totale voorraad 99,741,589.87

De huidige marktkapitalisatie van BVM is $ 266.79K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BVM is 24.82M, met een totale voorraad van 99741589.87. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.07M.