Bodega (BODEGA) Informatie Bodega Market is an open-source prediction market protocol built on the Cardano blockchain. It allows users to create, participate, and trade in markets based on the outcomes of future events. By leveraging the unique capabilities of Cardano's smart contract infrastructure, Bodega Market provides a secure, low-cost, and highly scalable platform for forecasting real-world outcomes. The protocol aims to redefine prediction markets by ensuring trustlessness, transparency, and accessibility for users worldwide. Officiële website: https://www.bodegacardano.org/ Whitepaper: https://medium.com/@bodegacardano/bodega-market-litepaper-a-new-frontier-for-prediction-markets-7fe052093c6a

Bodega (BODEGA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bodega (BODEGA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Totale voorraad: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Circulerende voorraad: $ 20.50M $ 20.50M $ 20.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M Hoogste ooit: $ 0.648917 $ 0.648917 $ 0.648917 Laagste ooit: $ 0.075832 $ 0.075832 $ 0.075832 Huidige prijs: $ 0.147148 $ 0.147148 $ 0.147148 Meer informatie over Bodega (BODEGA) prijs

Bodega (BODEGA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bodega (BODEGA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BODEGA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BODEGA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BODEGA begrijpt, kun je de live prijs van BODEGA token verkennen!

