Blend is a DeFi protocol that allows any entity to create or utilize an immutable lending market that fits its needs. It's similar to Morpho, but significantly more flexible with less governance dependance. It's built on the Stellar blockchain using their Soroban Smart Contract engine. Currently there are 3 lending pools that were created with Blend, an immutable Fixed USDC:XLM lending pool that allows users to lend or borrow USDC and XLM while using the other assets as collateral, a dao-managed lending pool that supports lending and borrowing USDC, EURC, XLM, and AQUA - this pool supports cross-collateralization, and finally a fixed-forex pool which supports a CDP protocol on Stellar. Officiële website: https://www.blend.capital/ Whitepaper: https://docs.blend.capital/whitepaper/blend-whitepaper

Blend (BLND) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Blend (BLND), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Totale voorraad: $ 67.14M $ 67.14M $ 67.14M Circulerende voorraad: $ 35.27M $ 35.27M $ 35.27M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.33M $ 3.33M $ 3.33M Hoogste ooit: $ 0.124556 $ 0.124556 $ 0.124556 Laagste ooit: $ 0.03894753 $ 0.03894753 $ 0.03894753 Huidige prijs: $ 0.04958079 $ 0.04958079 $ 0.04958079 Meer informatie over Blend (BLND) prijs

Blend (BLND) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Blend (BLND) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BLND tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BLND tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BLND begrijpt, kun je de live prijs van BLND token verkennen!

Prijsvoorspelling van BLND Wil je weten waar je BLND naartoe gaat? Onze BLND prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

