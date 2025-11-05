Bitrecs (SN122) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.69073 $ 0.69073 $ 0.69073 24u laag $ 0.858341 $ 0.858341 $ 0.858341 24u hoog 24u laag $ 0.69073$ 0.69073 $ 0.69073 24u hoog $ 0.858341$ 0.858341 $ 0.858341 Hoogste prijs ooit $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Laagste prijs $ 0.337554$ 0.337554 $ 0.337554 Prijswijziging (1u) +0.40% Prijswijziging (1D) -11.11% Prijswijziging (7D) +5.12% Prijswijziging (7D) +5.12%

Bitrecs (SN122) real-time prijs is $0.728335. De afgelopen 24 uur werd er SN122 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.69073 en een hoogtepunt van $ 0.858341, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SN122 hoogste prijs aller tijden is $ 1.16, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.337554 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SN122 met +0.40% veranderd in het afgelopen uur, -11.11% in de afgelopen 24 uur en +5.12% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bitrecs (SN122) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 202.45K$ 202.45K $ 202.45K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 15.40M$ 15.40M $ 15.40M Circulerende voorraad 276.05K 276.05K 276.05K Totale voorraad 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Bitrecs is $ 202.45K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SN122 is 276.05K, met een totale voorraad van 21000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.40M.