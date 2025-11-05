BeursDEX+
De live Bitrecs prijs vandaag is 0.728335 USD. Volg realtime SN122 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SN122 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Bitrecs Prijs (SN122)

$0.728335
-11.10%1D
Bitrecs (SN122) live prijsgrafiek
Bitrecs (SN122) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.69073
24u laag
$ 0.858341
24u hoog

$ 0.69073
$ 0.858341
$ 1.16
$ 0.337554
+0.40%

-11.11%

+5.12%

+5.12%

Bitrecs (SN122) real-time prijs is $0.728335. De afgelopen 24 uur werd er SN122 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.69073 en een hoogtepunt van $ 0.858341, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SN122 hoogste prijs aller tijden is $ 1.16, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.337554 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SN122 met +0.40% veranderd in het afgelopen uur, -11.11% in de afgelopen 24 uur en +5.12% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bitrecs (SN122) Marktinformatie

$ 202.45K
--
$ 15.40M
276.05K
21,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van Bitrecs is $ 202.45K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SN122 is 276.05K, met een totale voorraad van 21000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.40M.

Bitrecs (SN122) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Bitrecs naar USD $ -0.0910819122634305.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Bitrecs naar USD $ +0.3694736389.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Bitrecs naar USD $ +0.2832220961.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Bitrecs naar USD $ +0.2098245688678691.

Wat is Bitrecs (SN122)?

Bitrecs (subnet 122) is a protocol built on the Bittensor network that powers product recommendations specifically for ecommerce websites. Its primary function is to suggest existing product sets (SKUs) to online shoppers using simple rules like {1, 2, 3} >= {1, 2}, which appear as familiar sections such as "Similar to this" or "You may also like" on product pages.

The network leverages a consortium of large language model (LLM) calls from miners to generate a 'best guess' of what a customer might be interested in. Miners receive queries with shopper context, such as viewed products, cart contents, or browsing history, and use prompting techniques (e.g., "Suggest complementary products to X") to create personalized suggestions. Validators then evaluate these responses based on criteria like relevance, diversity, latency, and potential for increasing conversions, selecting the top recommendations. Feedback loops from real user interactions refine the system over time, improving accuracy and boosting average order value (AOV) for merchants, particularly Shopify store owners.

Bitrecs is entirely opt-in, with a simple plugin that merchants can easily adopt to enable subnet inference for predictions directly on their product pages. This decentralized approach ensures scalable, AI driven recommendations without relying on centralized data silos.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Bitrecs (SN122) hulpbron

Bitrecs Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Bitrecs (SN122) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Bitrecs (SN122) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Bitrecs te bekijken.

Bekijk nu de Bitrecs prijsvoorspelling !

Bitrecs (SN122) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Bitrecs (SN122) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SN122 token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Bitrecs (SN122)

Hoeveel is Bitrecs (SN122) vandaag waard?
De live SN122 prijs in USD is 0.728335 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SN122 naar USD prijs?
De huidige prijs van SN122 naar USD is $ 0.728335. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Bitrecs?
De marktkapitalisatie van SN122 is $ 202.45K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SN122?
De circulerende voorraad van SN122 is 276.05K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SN122?
SN122 bereikte een ATH-prijs van 1.16 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SN122?
SN122 zag een ATL-prijs van 0.337554 USD.
Wat is het handelsvolume van SN122?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SN122 is -- USD.
Zal SN122 dit jaar hoger gaan?
SN122 kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SN122 prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

