Introducing Bicho, the cutest little fluff ball in the world and a delightful crypto meme coin designed to bring fun and excitement to the crypto space. Inspired by its charming and lovable theme, Bicho stands out with its adorable appeal and community-driven approach. Join a vibrant community of Bicho enthusiasts who share a passion for memes and crypto innovation. With deflationary mechanics, Bicho ensures increasing scarcity and potential value over time, all while maintaining transparency and security on a reliable blockchain platform. Participate in community events, earn rewards, and enjoy exclusive content as a Bicho holder. Embrace the cuteness and join the fun with Bicho, making crypto as adorable as ever! Officiële website: https://bichothedog.xyz

bicho (BICHO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor bicho (BICHO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 36.89K $ 36.89K $ 36.89K Totale voorraad: $ 515.58M $ 515.58M $ 515.58M Circulerende voorraad: $ 515.58M $ 515.58M $ 515.58M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 36.89K $ 36.89K $ 36.89K Hoogste ooit: $ 0.00542787 $ 0.00542787 $ 0.00542787 Laagste ooit: $ 0.00003363 $ 0.00003363 $ 0.00003363 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over bicho (BICHO) prijs

bicho (BICHO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van bicho (BICHO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BICHO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BICHO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BICHO begrijpt, kun je de live prijs van BICHO token verkennen!

Prijsvoorspelling van BICHO Wil je weten waar je BICHO naartoe gaat? Onze BICHO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BICHO token!

