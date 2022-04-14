Based ETH (BSDETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Based ETH (BSDETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Based ETH (BSDETH) Informatie Based ETH is an RToken on the Base L2 whose mandate is to maintain an Ethereum-aligned Liquid Staking Token basket (with a preference for new LST providers) and to provide value to bsdETH holders through yield and diversification. About Reserve Protocol: Reserve is a free, permissionless platform to build, deploy and govern asset-backed currencies referred to as "RTokens." RTokens are always 1:1 asset-backed, allowing for permissionless minting and redeeming onchain by users without the need for any middlemen. Overcollateralization is provided by RSR governance token stakers. Each RToken can have an entirely different governance system and is governed separately by ecosystem stakers. The Reserve protocol launched on Ethereum mainnet in October 2022, on Base L2 in October 2023, and completed its seventh audit in November 2023. Officiële website: https://app.reserve.org/base/token/0xcb327b99ff831bf8223cced12b1338ff3aa322ff/overview Koop nu BSDETH!

Based ETH (BSDETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Based ETH (BSDETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.48M $ 18.48M $ 18.48M Totale voorraad: $ 4.28K $ 4.28K $ 4.28K Circulerende voorraad: $ 4.28K $ 4.28K $ 4.28K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.48M $ 18.48M $ 18.48M Hoogste ooit: $ 5,114.36 $ 5,114.36 $ 5,114.36 Laagste ooit: $ 1,431.56 $ 1,431.56 $ 1,431.56 Huidige prijs: $ 4,332.59 $ 4,332.59 $ 4,332.59 Meer informatie over Based ETH (BSDETH) prijs

Based ETH (BSDETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Based ETH (BSDETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BSDETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BSDETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BSDETH begrijpt, kun je de live prijs van BSDETH token verkennen!

Prijsvoorspelling van BSDETH Wil je weten waar je BSDETH naartoe gaat? Onze BSDETH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BSDETH token!

