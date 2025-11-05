Backroom (ROOM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00415195 $ 0.00415195 $ 0.00415195 24u laag $ 0.00587716 $ 0.00587716 $ 0.00587716 24u hoog 24u laag $ 0.00415195$ 0.00415195 $ 0.00415195 24u hoog $ 0.00587716$ 0.00587716 $ 0.00587716 Hoogste prijs ooit $ 0.02455824$ 0.02455824 $ 0.02455824 Laagste prijs $ 0.00055129$ 0.00055129 $ 0.00055129 Prijswijziging (1u) +2.69% Prijswijziging (1D) +9.15% Prijswijziging (7D) -14.36% Prijswijziging (7D) -14.36%

Backroom (ROOM) real-time prijs is $0.0058967. De afgelopen 24 uur werd er ROOM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00415195 en een hoogtepunt van $ 0.00587716, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ROOM hoogste prijs aller tijden is $ 0.02455824, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00055129 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ROOM met +2.69% veranderd in het afgelopen uur, +9.15% in de afgelopen 24 uur en -14.36% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Backroom (ROOM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.90M$ 5.90M $ 5.90M Circulerende voorraad 764.00M 764.00M 764.00M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Backroom is $ 4.51M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ROOM is 764.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.90M.