Backroom (ROOM) Prijsvoorspelling (USD)

Krijg Backroom prijsvoorspellingen voor 2026, 2027, 2028, 2030 en meer. Voorspel hoeveel ROOM de komende 5 jaar of meer zal groeien. Voorspel direct toekomstige prijsscenario's op basis van markttrends en sentiment.

Voer een getal tussen -100 en 1,000 in om de prijs van Backroom te voorspellen
%

*Disclaimer: Alle prijsvoorspellingen zijn gebaseerd op gebruikersinvoer.

Backroom koersverwachting
Backroom Prijsvoorspelling voor 2025-2050 (USD)

Backroom (ROOM) Prijsvoorspelling voor 2025 (dit jaar)

Gebaseerd op je voorspelling, Backroom zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.006498 kunnen bereiken.

Backroom (ROOM) Prijsvoorspelling voor 2026 (volgend jaar)

Gebaseerd op je voorspelling, Backroom zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.006823 kunnen bereiken.

Backroom (ROOM) Prijsvoorspelling voor 2027 (in 2 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ROOM in 2027 een prijs van $ 0.007164 voorspeld met een groei van 10.25%.

Backroom (ROOM) Prijsvoorspelling voor 2028 (over 3 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ROOM in 2028 een prijs van $ 0.007523 voorspeld met een groei van 15.76%.

Backroom (ROOM) Prijsvoorspelling voor 2029 (over 4 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ROOM in 2029 een prijs van $ 0.007899 voorspeld met een groei van 21.55%.

Backroom (ROOM) Prijsvoorspelling voor 2030 (over 5 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ROOM in 2030 een prijs van $ 0.008294 voorspeld met een groei van 27.63%.

Backroom (ROOM) Prijsvoorspelling voor 2040 (over 15 jaar)

In 2040 zou de prijs van Backroom potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.013510 kunnen bereiken.

Backroom (ROOM) Prijsvoorspelling voor 2050 (over 25 jaar)

In 2050 zou de prijs van Backroom potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.022007 kunnen bereiken.

Jaar
Prijs
Groei
  • 2025
    $ 0.006498
    0.00%
  • 2026
    $ 0.006823
    5.00%
  • 2027
    $ 0.007164
    10.25%
  • 2028
    $ 0.007523
    15.76%
  • 2029
    $ 0.007899
    21.55%
  • 2030
    $ 0.008294
    27.63%
  • 2031
    $ 0.008709
    34.01%
  • 2032
    $ 0.009144
    40.71%
Jaar
Prijs
Groei
  • 2033
    $ 0.009601
    47.75%
  • 2034
    $ 0.010081
    55.13%
  • 2035
    $ 0.010585
    62.89%
  • 2036
    $ 0.011115
    71.03%
  • 2037
    $ 0.011670
    79.59%
  • 2038
    $ 0.012254
    88.56%
  • 2039
    $ 0.012867
    97.99%
  • 2040
    $ 0.013510
    107.89%
Kortetermijnvoorspellingen van de prijs van Backroom (vandaag, morgen, deze week en over 30 dagen)

Datum
Prijsvoorspelling
Groei
  • November 6, 2025(Vandaag)
    $ 0.006498
    0.00%
  • November 7, 2025(Morgen)
    $ 0.006499
    0.01%
  • November 13, 2025(Deze week)
    $ 0.006505
    0.10%
  • December 6, 2025(30 dagen)
    $ 0.006525
    0.41%
Prijsvoorspelling van Backroom (ROOM) voor vandaag

De voorspelde prijs voor ROOM op November 6, 2025(Vandaag) is $0.006498. Deze projectie weerspiegelt de berekende uitkomst van het opgegeven groeipercentage en geeft gebruikers een momentopname van de potentiële prijsbeweging voor vandaag.

Prijsvoorspelling van Backroom (ROOM) voor morgen

Op November 7, 2025(Morgen) is de prijsvoorspelling voor ROOM, gebaseerd op een jaarlijkse groei van 5%, $0.006499. Deze resultaten bieden een schatting van de waarde van het token op basis van de gekozen parameters.

Backroom (ROOM) prijsvoorspelling deze week

Op November 13, 2025(Deze week) is de prijsvoorspelling voor ROOM, gebaseerd op een jaarlijkse groei van 5%, $0.006505. Deze wekelijkse voorspelling wordt berekend op basis van hetzelfde groeipercentage om een idee te geven van de potentiële prijstrends in de komende dagen.

Backroom (ROOM) 30-daagse prijsvoorspelling

Als we 30 dagen vooruit kijken, is de verwachte prijs voor ROOM $0.006525. Deze voorspelling is gebaseerd op een verwachte jaarlijkse groei van 5% om in te schatten waar de waarde van de token zou kunnen staan na een maand.

Huidige Backroom prijsstatistieken

--

$ 4.96M
$ 4.96M$ 4.96M

764.00M
764.00M 764.00M

De laatste ROOM prijs is --. Het heeft een 24-uurs verandering van 0.00%, met een 24-uurs handelsvolume van --.
ROOM heeft bovendien een circulerend aanbod van 764.00M en een totale marktkapitalisatie van $ 4.96M.

Historische prijs van Backroom

Volgens de laatste gegevens van Backroom op de prijspagina is de huidige prijs van Backroom 0.006498USD. Het circulerende aanbod van Backroom (ROOM) is 764.00M ROOM, waarmee het een marktkapitalisatie heeft van $4,964,923.

Periode
Wijzigen(%)
Wijzigen(USD)
Hoog
Laag
  • 24 uur
    52.22%
    $ 0.002229
    $ 0.006717
    $ 0.004186
  • 7 Dagen
    -12.16%
    $ -0.000790
    $ 0.007689
    $ 0.002180
  • 30 dagen
    198.97%
    $ 0.012930
    $ 0.007689
    $ 0.002180
Prestaties over 24 uur

In de afgelopen 24 uur is de prijs van Backroom veranderd met $0.002229 (omgerekend 52.22%).

Prestaties over 7 dagen

In de afgelopen 7 dagen noteerde de prijs van Backroom een hoogtepunt van $0.007689 en een dieptepunt van $0.002180. De prijs veranderde met -12.16%. Deze recente trend toont het potentieel van ROOMvoor verdere beweging in de markt.

Prestaties over 30 dagen

De afgelopen maand is de prijs van Backroom met 198.97% veranderd (ongeveer $0.012930). Dit geeft aan dat de prijs van ROOM in de nabije toekomst verder zouden kunnen veranderen.

Hoe werkt de prijsvoorspellingstool voor Backroom (ROOM)?

De prijsvoorspellingsmodule voor Backroom is een gebruiksvriendelijke tool waarmee je de potentiële toekomstige prijs van ROOM kunt schatten op basis van je eigen groeiaannames. Of je nu een doorgewinterde handelaar bent of een nieuwsgierige belegger, de tool biedt een eenvoudige en interactieve manier om de toekomstige waarde van het token te voorspellen.

1. Voer je groeivoorspelling in

Begin met het invoeren van je gewenste groeipercentage. Dit kan positief of negatief zijn afhankelijk van je marktvooruitzichten. Het kan een weerspiegeling zijn van je verwachtingen voor Backroom het komende jaar, de komende vijf jaar of zelfs tientallen jaren in de toekomst.

2. Bereken de toekomstige prijs

Zodra je het groeipercentage hebt ingevoerd, klik je op de knop 'Berekenen'. De tool berekent direct de verwachte toekomstige prijs van ROOM, waardoor je een duidelijk beeld krijgt van hoe jouw voorspelling de waarde van het token in de loop van de tijd beïnvloedt.

3. Verken verschillende scenario's

Je kunt experimenteren met verschillende groeipercentages om te zien hoe uiteenlopende marktomstandigheden de prijs van Backroom beïnvloeden. Dankzij deze flexibiliteit kun je zowel optimistische als conservatieve voorspellingen analyseren, waardoor je beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

4. Inzichten van gebruikers en de community

De tool integreert ook sentimentgegevens van gebruikers, zodat je jouw voorspellingen kunt vergelijken met die van andere gebruikers. Deze collectieve inbreng biedt een waardevol inzicht in hoe de gemeenschap de toekomst van ROOM ziet.

Technische indicatoren voor prijsvoorspelling

Om de nauwkeurigheid van de voorspelling te verbeteren, maakt de tool gebruik van verschillende technische indicatoren en marktgegevens. Deze omvatten:

Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA): Helpt de prijstrend van een token te volgen door fluctuaties af te vlakken en inzicht te geven in potentiële trendomkeringen.

Bollinger Bands: Meet de marktvolatiliteit en identificeert potentiële overgekochte of oververkochte omstandigheden.

Relatieve-sterkte-index (RSI): Beoordeelt het momentum van ROOM om te bepalen of het zich in een bullish- of bearish-fase bevindt.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Evalueert de kracht en richting van prijsbewegingen om potentiële instap- en uitstappunten te identificeren. Door deze indicatoren te combineren met real-time marktgegevens, biedt de tool een dynamische prijsvoorspelling waarmee je dieper inzicht kunt krijgen in het toekomstpotentieel van Backroom.

Waarom is prijsvoorspelling voor ROOM belangrijk?

ROOM prijsvoorspellingen zijn om verschillende redenen belangrijk en worden door beleggers voor diverse doelen gebruikt:

Ontwikkeling van beleggingsstrategie: Voorspellingen helpen beleggers strategieën te vormen. Door toekomstige prijzen in te schatten, kunnen ze beslissen wanneer ze cryptocurrency's willen kopen, verkopen of houden.

Risicobeoordeling: Met inzicht in mogelijke prijsbewegingen kunnen beleggers het risico van een specifieke crypto-asset beter te beoordelen. Dit is essentieel om potentiële verliezen te beperken.

Marktanalyse: Voorspellingen omvatten vaak de analyse van markttrends, nieuws en historische gegevens. Deze uitgebreide analyse helpt beleggers om de marktdynamiek en factoren die prijsveranderingen beïnvloeden beter te begrijpen.

Portefeuillediversificatie: Door te voorspellen welke cryptocurrency's mogelijk goed zullen presteren, kunnen beleggers hun portfolio aanpassen en het risico over verschillende assets spreiden.

Langetermijnplanning: Beleggers die streven naar langetermijnwinst vertrouwen op voorspellingen om cryptocurrency's te identificeren die groeipotentieel hebben.

Psychologische voorbereiding: Het kennen van mogelijke prijsscenario’s bereidt beleggers mentaal en financieel voor op marktvolatiliteit.

Betrokkenheid bij de community: Cryptoprijsvoorspellingen leiden vaak tot discussies binnen de beleggerscommunity wat de collectieve kennis over markttrends vergroot.

Veelgestelde vragen (FAQ) :

Is ROOM nu de moeite waard om in te investeren?
Volgens jouw voorspellingen zal ROOM -- op undefined bereiken, waardoor het een token is die het overwegen waard is.
Wat is de prijsvoorspelling van ROOM volgende maand?
Volgens de Backroom (ROOM) prijsvoorspellingstool zal ROOM de voorspelde prijs van -- op undefined bereiken.
Hoeveel kost 1 ROOM in 2026?
De prijs van 1 Backroom (ROOM) is vandaag --. Volgens de bovenstaande voorspellingsmodule zal ROOM met 0.00% toenemen, tot -- in 2026.
Wat is de verwachte prijs van ROOM in 2027?
Backroom (ROOM) zal naar verwachting jaarlijks 0.00% stijgen tot een prijs van -- voor 1 ROOM in 2027.
Wat is het geschatte prijsdoel van ROOM in 2028?
Volgens jouw prijsvoorspelling zal Backroom (ROOM) een groei van 0.00% doormaken, met een geschat prijsdoel van -- in 2028.
Wat is het geschatte prijsdoel van ROOM in 2029?
Volgens jouw prijsvoorspelling zal Backroom (ROOM) een groei van 0.00% doormaken, met een geschat prijsdoel van -- in 2029.
Hoeveel kost 1 ROOM in 2030?
De prijs van 1 Backroom (ROOM) is vandaag --. Volgens de bovenstaande voorspellingsmodule zal ROOM met 0.00% toenemen, tot -- in 2030.
Wat is de prijsvoorspelling voor ROOM in 2040?
Backroom (ROOM) zal naar verwachting jaarlijks 0.00% stijgen tot een prijs van -- voor 1 ROOM in 2040.
Disclaimer

De informatie op onze pagina's over cryptoprijsvoorspellingen is gebaseerd op gegevens en feedback die we ontvangen van MEXC-gebruikers en andere externe bronnen. De inhoud wordt aan je aangeboden zoals deze is en is uitsluitend voor informatieve en illustratieve doeleinden, zonder enige vorm van garantie of waarborg. Het is belangrijk om te begrijpen dat de genoemde prijsvoorspellingen mogelijk niet nauwkeurig zijn en ook niet als zodanig moeten worden beschouwd. Toekomstige prijzen kunnen sterk afwijken van de voorspellingen, en deze informatie is niet bedoeld om als basis te dienen voor beleggingsbeslissingen.

Bovendien mag deze inhoud niet worden opgevat als financieel advies, en er worden geen aanbevelingen gedaan om een specifiek product of dienst te kopen. MEXC is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt door het raadplegen of gebruiken van de informatie op onze cryptoprijsvoorspellingspagina's. Het is belangrijk om te weten dat de prijzen van digitale assets onderhevig zijn aan grote marktrisico's en prijsvolatiliteit. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en er is geen garantie dat je het belegde bedrag terugkrijgt. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen en is MEXC niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. Houd er rekening mee dat prestaties in het verleden geen garantie bieden voor toekomstige resultaten. Je moet alleen investeren in producten die je goed begrijpt en waarvan je de risico’s kent. Denk goed na over je ervaring met beleggen, je financiële situatie, doelen en risicobereidheid, en overleg met een onafhankelijk financieel adviseur voordat je beslissingen neemt.