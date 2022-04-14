AVINOC (AVINOC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AVINOC (AVINOC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AVINOC (AVINOC) Informatie AVINOC is a consistent, integrated and permissionless base data layer for decentralized, transparent and worldwide coordination of business flights within the general aviation, to achieve optimal utilization and reduce costs significantly. Every user involved in AVINOC possesses a local copy of all relevant data. This creates new opportunities for global, direct, permissionless, and fast communication between participants involved in the complex aviation business. AVINOC makes all necessary information of availability of staff and equipment visible in a decentralized manner. Efforts for communication and coordination can be reduced to a minimum or, in most cases, they can be totally eliminated. Officiële website: https://www.avinoc.com/ Whitepaper: https://static.avinoc.cloud/downloads/AVINOC_Whitepaper_en.pdf

AVINOC (AVINOC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AVINOC (AVINOC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 888.70K $ 888.70K $ 888.70K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 167.02M $ 167.02M $ 167.02M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.32M $ 5.32M $ 5.32M Hoogste ooit: $ 3.29 $ 3.29 $ 3.29 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00532099 $ 0.00532099 $ 0.00532099 Meer informatie over AVINOC (AVINOC) prijs

AVINOC (AVINOC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AVINOC (AVINOC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AVINOC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AVINOC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AVINOC begrijpt, kun je de live prijs van AVINOC token verkennen!

Prijsvoorspelling van AVINOC Wil je weten waar je AVINOC naartoe gaat? Onze AVINOC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AVINOC token!

