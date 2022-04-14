Audius (AUDIO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Audius (AUDIO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Audius (AUDIO) Informatie AUDIO is the native platform token of the Audius streaming protocol. AUDIO is staked for security, feature access and governance and earned by artists, fans and node operators who drive Audius. AUDIO is the native platform token of the Audius streaming protocol. AUDIO is staked for security, feature access and governance and earned by artists, fans and node operators who drive Audius. Officiële website: https://audius.co/ Koop nu AUDIO!

Audius (AUDIO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Audius (AUDIO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 77.17M Totale voorraad: $ 1.36B Circulerende voorraad: $ 1.36B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 77.17M Hoogste ooit: $ 4.95 Laagste ooit: $ 0.0437371 Huidige prijs: $ 0.056899 Meer informatie over Audius (AUDIO) prijs

Audius (AUDIO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Audius (AUDIO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AUDIO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AUDIO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AUDIO begrijpt, kun je de live prijs van AUDIO token verkennen!

Prijsvoorspelling van AUDIO Wil je weten waar je AUDIO naartoe gaat? Onze AUDIO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AUDIO token!

