Arkreen Token (AKRE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Arkreen Token (AKRE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Arkreen Token (AKRE) Informatie Arkreen Network is a Web3-enabled data network for distributed renewable energy resources connection and monetization towards a carbon-neutral Earth. Arkreen Network aims to establish DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) for ReFi (Regenerative Finance) infrastructure and global inclusive network for climate action. Arkreen Network is a Web3-enabled data network for distributed renewable energy resources connection and monetization towards a carbon-neutral Earth. Arkreen Network aims to establish DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) for ReFi (Regenerative Finance) infrastructure and global inclusive network for climate action. Officiële website: https://arkreen.com/ Whitepaper: https://docs.arkreen.com/ Koop nu AKRE!

Arkreen Token (AKRE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Arkreen Token (AKRE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 5.96B $ 5.96B $ 5.96B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.08M $ 5.08M $ 5.08M Hoogste ooit: $ 0.0114795 $ 0.0114795 $ 0.0114795 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00050783 $ 0.00050783 $ 0.00050783 Meer informatie over Arkreen Token (AKRE) prijs

Arkreen Token (AKRE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Arkreen Token (AKRE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AKRE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AKRE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AKRE begrijpt, kun je de live prijs van AKRE token verkennen!

Prijsvoorspelling van AKRE Wil je weten waar je AKRE naartoe gaat? Onze AKRE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AKRE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!