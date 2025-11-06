BeursDEX+
De live AgentForge prijs vandaag is 0.00956599 USD. Volg realtime AGE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AGE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over AGE

AGE Prijsinformatie

Wat is AGE

AGE officiële website

AGE tokenomie

AGE Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

AgentForge logo

AgentForge Prijs (AGE)

Niet genoteerd

1 AGE naar USD live prijs:

$0.00956599
$0.00956599
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
AgentForge (AGE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:07:20 (UTC+8)

AgentForge (AGE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0
24u laag
$ 0
$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.083254
$ 0.083254

$ 0.00847396
$ 0.00847396

--

--

0.00%

0.00%

AgentForge (AGE) real-time prijs is $0.00956599. De afgelopen 24 uur werd er AGE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AGE hoogste prijs aller tijden is $ 0.083254, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00847396 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AGE met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AgentForge (AGE) Marktinformatie

$ 9.57K
$ 9.57K

--
----

$ 9.57K
$ 9.57K

1.00M
1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van AgentForge is $ 9.57K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AGE is 1.00M, met een totale voorraad van 1000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.57K.

AgentForge (AGE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van AgentForge naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van AgentForge naar USD $ 0.0000000000.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van AgentForge naar USD $ +0.0003369868.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van AgentForge naar USD $ +0.000029409249800999.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0.00000000000.00%
60 dagen$ +0.0003369868+3.52%
90 dagen$ +0.000029409249800999+0.31%

Wat is AgentForge (AGE)?

Make AI more accessible customizable, and actionable for everyday users, traders, and enterprises. In an era of rapid technological change, the gap between human needs and AI's potential has widened. In a world increasingly dominated by algorithms, code, and artificial intelligence, a powerful question emerges: Who is the AI really working for? At AgentForge, we believe the answer should always be — humans.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

AgentForge (AGE) hulpbron

Officiële website

AgentForge Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal AgentForge (AGE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je AgentForge (AGE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor AgentForge te bekijken.

Bekijk nu de AgentForge prijsvoorspelling !

AGE naar lokale valuta's

AgentForge (AGE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van AgentForge (AGE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AGE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over AgentForge (AGE)

Hoeveel is AgentForge (AGE) vandaag waard?
De live AGE prijs in USD is 0.00956599 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AGE naar USD prijs?
De huidige prijs van AGE naar USD is $ 0.00956599. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van AgentForge?
De marktkapitalisatie van AGE is $ 9.57K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AGE?
De circulerende voorraad van AGE is 1.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AGE?
AGE bereikte een ATH-prijs van 0.083254 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AGE?
AGE zag een ATL-prijs van 0.00847396 USD.
Wat is het handelsvolume van AGE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AGE is -- USD.
Zal AGE dit jaar hoger gaan?
AGE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AGE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:07:20 (UTC+8)

$104,230.00

$3,453.42

$162.69

$1.0000

$0.9315

$104,230.00

$3,453.42

$162.69

$2.2983

$0.16764

$0.00000

$0.00000

$0.03778

$0.00753

$0.00750

$0.2330

$0.0000000550

$0.000004785

$0.01766

$0.3145

