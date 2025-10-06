BeursDEX+
De live Micron Technology prijs vandaag is 219.2 USD. Volg realtime MUON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MUON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Micron Technology koers(MUON)

1 MUON naar USD live prijs:

$219.2
$219.2
-2.60%1D
Micron Technology (MUON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:52:21 (UTC+8)

Micron Technology (MUON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 209.15
$ 209.15
24u laag
$ 228.39
$ 228.39
24u hoog

$ 209.15
$ 209.15

$ 228.39
$ 228.39

$ 237.18320578828482
$ 237.18320578828482

$ 117.45321659889592
$ 117.45321659889592

-0.19%

-2.60%

-4.27%

-4.27%

Micron Technology (MUON) real-time prijs is $ 219.2. De afgelopen 24 uur werd er MUON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 209.15 en een hoogtepunt van $ 228.39, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MUON hoogste prijs aller tijden is $ 237.18320578828482, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 117.45321659889592 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MUON met -0.19% veranderd in het afgelopen uur, -2.60% in de afgelopen 24 uur en -4.27% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Micron Technology (MUON) Marktinformatie

No.1876

$ 1.65M
$ 1.65M

$ 61.57K
$ 61.57K

$ 1.65M
$ 1.65M

7.53K
7.53K

7,529.39764979
7,529.39764979

De huidige marktkapitalisatie van Micron Technology is $ 1.65M, met een handelsvolume van $ 61.57K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MUON is 7.53K, met een totale voorraad van 7529.39764979. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.65M.

Micron Technology (MUON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Micron Technology prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -5.8513-2.60%
30 dagen$ +24.36+12.50%
60 dagen$ +119.2+119.20%
90 dagen$ +119.2+119.20%
Micron Technology prijswijziging vandaag

MUON registreerde vandaag een verandering van $ -5.8513 (-2.60%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Micron Technology 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +24.36 (+12.50%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Micron Technology 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,MUON zien we een verandering van $ +119.2 (+119.20%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Micron Technology 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +119.2 (+119.20%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Micron Technology (MUON) bekijken?

Bekijk nu de Micron Technologyprijsgeschiedenispagina.

Wat is Micron Technology (MUON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Micron Technology is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeMicron Technology investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

- De beschikbaarheid van MUON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Micron Technology lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Micron Technology aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Micron Technology Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Micron Technology (MUON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Micron Technology (MUON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Micron Technology te bekijken.

Bekijk nu de Micron Technology prijsvoorspelling !

Micron Technology (MUON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Micron Technology (MUON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MUON token !

Hoe koop je Micron Technology (MUON)?

Op zoek naar Hoe koop je Micron Technology? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Micron Technology gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

MUON naar lokale valuta's

1 Micron Technology(MUON) naar VND
5,768,248
1 Micron Technology(MUON) naar AUD
A$337.568
1 Micron Technology(MUON) naar GBP
166.592
1 Micron Technology(MUON) naar EUR
190.704
1 Micron Technology(MUON) naar USD
$219.2
1 Micron Technology(MUON) naar MYR
RM918.448
1 Micron Technology(MUON) naar TRY
9,228.32
1 Micron Technology(MUON) naar JPY
¥33,537.6
1 Micron Technology(MUON) naar ARS
ARS$319,532.224
1 Micron Technology(MUON) naar RUB
17,807.808
1 Micron Technology(MUON) naar INR
19,427.696
1 Micron Technology(MUON) naar IDR
Rp3,653,331.872
1 Micron Technology(MUON) naar PHP
12,904.304
1 Micron Technology(MUON) naar EGP
￡E.10,385.696
1 Micron Technology(MUON) naar BRL
R$1,181.488
1 Micron Technology(MUON) naar CAD
C$309.072
1 Micron Technology(MUON) naar BDT
26,720.48
1 Micron Technology(MUON) naar NGN
316,305.6
1 Micron Technology(MUON) naar COP
$846,331.2
1 Micron Technology(MUON) naar ZAR
R.3,831.616
1 Micron Technology(MUON) naar UAH
9,223.936
1 Micron Technology(MUON) naar TZS
T.Sh.538,574.4
1 Micron Technology(MUON) naar VES
Bs48,881.6
1 Micron Technology(MUON) naar CLP
$207,363.2
1 Micron Technology(MUON) naar PKR
Rs61,972.224
1 Micron Technology(MUON) naar KZT
114,882.72
1 Micron Technology(MUON) naar THB
฿7,128.384
1 Micron Technology(MUON) naar TWD
NT$6,775.472
1 Micron Technology(MUON) naar AED
د.إ804.464
1 Micron Technology(MUON) naar CHF
Fr177.552
1 Micron Technology(MUON) naar HKD
HK$1,703.184
1 Micron Technology(MUON) naar AMD
֏83,854.96
1 Micron Technology(MUON) naar MAD
.د.م2,040.752
1 Micron Technology(MUON) naar MXN
$4,092.464
1 Micron Technology(MUON) naar SAR
ريال822
1 Micron Technology(MUON) naar ETB
Br33,526.64
1 Micron Technology(MUON) naar KES
KSh28,318.448
1 Micron Technology(MUON) naar JOD
د.أ155.4128
1 Micron Technology(MUON) naar PLN
811.04
1 Micron Technology(MUON) naar RON
лв968.864
1 Micron Technology(MUON) naar SEK
kr2,099.936
1 Micron Technology(MUON) naar BGN
лв372.64
1 Micron Technology(MUON) naar HUF
Ft73,977.808
1 Micron Technology(MUON) naar CZK
4,647.04
1 Micron Technology(MUON) naar KWD
د.ك67.2944
1 Micron Technology(MUON) naar ILS
716.784
1 Micron Technology(MUON) naar BOB
Bs1,514.672
1 Micron Technology(MUON) naar AZN
372.64
1 Micron Technology(MUON) naar TJS
SM2,021.024
1 Micron Technology(MUON) naar GEL
596.224
1 Micron Technology(MUON) naar AOA
Kz199,998.08
1 Micron Technology(MUON) naar BHD
.د.ب82.4192
1 Micron Technology(MUON) naar BMD
$219.2
1 Micron Technology(MUON) naar DKK
kr1,424.8
1 Micron Technology(MUON) naar HNL
L5,773.728
1 Micron Technology(MUON) naar MUR
10,087.584
1 Micron Technology(MUON) naar NAD
$3,811.888
1 Micron Technology(MUON) naar NOK
kr2,238.032
1 Micron Technology(MUON) naar NZD
$387.984
1 Micron Technology(MUON) naar PAB
B/.219.2
1 Micron Technology(MUON) naar PGK
K931.6
1 Micron Technology(MUON) naar QAR
ر.ق797.888
1 Micron Technology(MUON) naar RSD
дин.22,373.744
1 Micron Technology(MUON) naar UZS
soʻm2,609,523.392
1 Micron Technology(MUON) naar ALL
L18,436.912
1 Micron Technology(MUON) naar ANG
ƒ392.368
1 Micron Technology(MUON) naar AWG
ƒ392.368
1 Micron Technology(MUON) naar BBD
$438.4
1 Micron Technology(MUON) naar BAM
KM372.64
1 Micron Technology(MUON) naar BIF
Fr646,420.8
1 Micron Technology(MUON) naar BND
$284.96
1 Micron Technology(MUON) naar BSD
$219.2
1 Micron Technology(MUON) naar JMD
$35,188.176
1 Micron Technology(MUON) naar KHR
880,320.352
1 Micron Technology(MUON) naar KMF
Fr93,379.2
1 Micron Technology(MUON) naar LAK
4,765,217.296
1 Micron Technology(MUON) naar LKR
රු66,807.776
1 Micron Technology(MUON) naar MDL
L3,754.896
1 Micron Technology(MUON) naar MGA
Ar987,386.4
1 Micron Technology(MUON) naar MOP
P1,753.6
1 Micron Technology(MUON) naar MVR
3,375.68
1 Micron Technology(MUON) naar MWK
MK380,555.312
1 Micron Technology(MUON) naar MZN
MT14,017.84
1 Micron Technology(MUON) naar NPR
रु31,095.712
1 Micron Technology(MUON) naar PYG
1,554,566.4
1 Micron Technology(MUON) naar RWF
Fr318,059.2
1 Micron Technology(MUON) naar SBD
$1,804.016
1 Micron Technology(MUON) naar SCR
2,948.24
1 Micron Technology(MUON) naar SRD
$8,439.2
1 Micron Technology(MUON) naar SVC
$1,918
1 Micron Technology(MUON) naar SZL
L3,814.08
1 Micron Technology(MUON) naar TMT
m769.392
1 Micron Technology(MUON) naar TND
د.ت644.0096
1 Micron Technology(MUON) naar TTD
$1,486.176
1 Micron Technology(MUON) naar UGX
Sh763,692.8
1 Micron Technology(MUON) naar XAF
Fr125,163.2
1 Micron Technology(MUON) naar XCD
$591.84
1 Micron Technology(MUON) naar XOF
Fr125,163.2
1 Micron Technology(MUON) naar XPF
Fr22,577.6
1 Micron Technology(MUON) naar BWP
P2,959.2
1 Micron Technology(MUON) naar BZD
$440.592
1 Micron Technology(MUON) naar CVE
$21,071.696
1 Micron Technology(MUON) naar DJF
Fr38,798.4
1 Micron Technology(MUON) naar DOP
$14,085.792
1 Micron Technology(MUON) naar DZD
د.ج28,682.32
1 Micron Technology(MUON) naar FJD
$499.776
1 Micron Technology(MUON) naar GNF
Fr1,905,944
1 Micron Technology(MUON) naar GTQ
Q1,679.072
1 Micron Technology(MUON) naar GYD
$45,856.64
1 Micron Technology(MUON) naar ISK
kr27,838.4

Voor een beter begrip van Micron Technology kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Micron Technology
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Micron Technology

Hoeveel is Micron Technology (MUON) vandaag waard?
De live MUON prijs in USD is 219.2 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MUON naar USD prijs?
De huidige prijs van MUON naar USD is $ 219.2. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Micron Technology?
De marktkapitalisatie van MUON is $ 1.65M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MUON?
De circulerende voorraad van MUON is 7.53K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MUON?
MUON bereikte een ATH-prijs van 237.18320578828482 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MUON?
MUON zag een ATL-prijs van 117.45321659889592 USD.
Wat is het handelsvolume van MUON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MUON is $ 61.57K USD.
Zal MUON dit jaar hoger gaan?
MUON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MUON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:52:21 (UTC+8)

Micron Technology (MUON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

MUON
MUON
USD
USD

1 MUON = 219.2 USD

MUON/USDT
$219.2
$219.2
-2.59%

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

$101,409.57

$3,283.10

$155.04

$1.0000

$1.3027

$101,409.57

$3,283.10

$155.04

$2.2137

$0.16166

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.4270

$1.3027

$0.4270

$0.09598

$0.000000000427

$0.2120

