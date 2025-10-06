BeursDEX+
De live Boundless prijs vandaag is 0.1828 USD. Volg realtime ZKC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ZKC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Boundless koers(ZKC)

1 ZKC naar USD live prijs:

$0.1833
-6.04%1D
USD
Boundless (ZKC) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:02:29 (UTC+8)

Boundless (ZKC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.178
24u laag
$ 0.2064
24u hoog

$ 0.178
$ 0.2064
$ 2.1342961487062966
$ 0.10926744882772854
-1.83%

-6.04%

-20.11%

-20.11%

Boundless (ZKC) real-time prijs is $ 0.1828. De afgelopen 24 uur werd er ZKC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.178 en een hoogtepunt van $ 0.2064, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ZKC hoogste prijs aller tijden is $ 2.1342961487062966, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.10926744882772854 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ZKC met -1.83% veranderd in het afgelopen uur, -6.04% in de afgelopen 24 uur en -20.11% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Boundless (ZKC) Marktinformatie

No.558

$ 36.73M
$ 479.92K
$ 182.80M
200.94M
--
1,000,000,000
ETH

De huidige marktkapitalisatie van Boundless is $ 36.73M, met een handelsvolume van $ 479.92K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ZKC is 200.94M, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 182.80M.

Boundless (ZKC) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Boundless prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.011783-6.04%
30 dagen$ -0.137-42.84%
60 dagen$ -0.1172-39.07%
90 dagen$ -0.1172-39.07%
Boundless prijswijziging vandaag

ZKC registreerde vandaag een verandering van $ -0.011783 (-6.04%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Boundless 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.137 (-42.84%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Boundless 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,ZKC zien we een verandering van $ -0.1172 (-39.07%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Boundless 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.1172 (-39.07%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Boundless (ZKC) bekijken?

Bekijk nu de Boundlessprijsgeschiedenispagina.

Wat is Boundless (ZKC)?

Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more.

Boundless is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeBoundless investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van ZKC staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Boundless lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Boundless aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Boundless Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Boundless (ZKC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Boundless (ZKC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Boundless te bekijken.

Bekijk nu de Boundless prijsvoorspelling !

Boundless (ZKC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Boundless (ZKC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ZKC token !

Hoe koop je Boundless (ZKC)?

Op zoek naar Hoe koop je Boundless? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Boundless gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

ZKC naar lokale valuta's

Boundless bron

Voor een beter begrip van Boundless kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Boundless
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Boundless

Hoeveel is Boundless (ZKC) vandaag waard?
De live ZKC prijs in USD is 0.1828 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ZKC naar USD prijs?
De huidige prijs van ZKC naar USD is $ 0.1828. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Boundless?
De marktkapitalisatie van ZKC is $ 36.73M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ZKC?
De circulerende voorraad van ZKC is 200.94M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ZKC?
ZKC bereikte een ATH-prijs van 2.1342961487062966 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ZKC?
ZKC zag een ATL-prijs van 0.10926744882772854 USD.
Wat is het handelsvolume van ZKC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ZKC is $ 479.92K USD.
Zal ZKC dit jaar hoger gaan?
ZKC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ZKC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:02:29 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

