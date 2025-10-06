Wat is yieldbasis (YB)?

YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool. YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.

yieldbasis is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeyieldbasis investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.



Bovendien kun je:

- De beschikbaarheid van YB staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.

- Beoordelingen en analyses over yieldbasis lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je yieldbasis aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

yieldbasis Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal yieldbasis (YB) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je yieldbasis (YB) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor yieldbasis te bekijken.

Bekijk nu de yieldbasis prijsvoorspelling !

yieldbasis (YB) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van yieldbasis (YB) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van YB token !

Hoe koop je yieldbasis (YB)?

Op zoek naar Hoe koop je yieldbasis? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt yieldbasis gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

YB naar lokale valuta's

Probeer Converter

yieldbasis bron

Voor een beter begrip van yieldbasis kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over yieldbasis Hoeveel is yieldbasis (YB) vandaag waard? De live YB prijs in USD is 0.5664 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige YB naar USD prijs? $ 0.5664 . Bekijk De huidige prijs van YB naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van yieldbasis? De marktkapitalisatie van YB is $ 49.80M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van YB? De circulerende voorraad van YB is 87.92M USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van YB? YB bereikte een ATH-prijs van 0.9394352030918264 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van YB? YB zag een ATL-prijs van 0.35919482061601 USD . Wat is het handelsvolume van YB? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van YB is $ 1.20M USD . Zal YB dit jaar hoger gaan? YB kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de YB prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

yieldbasis (YB) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8) Type Informatie 11-05 17:18:00 Industrie-updates Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 On-chain gegevens Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Industrie-updates Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Industrie-updates Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Industrie-updates Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Industrie-updates Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft