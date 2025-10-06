BeursDEX+
De live OroBit prijs vandaag is 1.7398 USD. Volg realtime XRB naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de XRB prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 XRB naar USD live prijs:

$1.7407
-12.41%1D
OroBit (XRB) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:02:06 (UTC+8)

OroBit (XRB) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.7073
24u laag
$ 1.9899
24u hoog

$ 1.7073
$ 1.9899
--
--
-5.37%

-12.41%

-9.28%

-9.28%

OroBit (XRB) real-time prijs is $ 1.7398. De afgelopen 24 uur werd er XRB verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.7073 en een hoogtepunt van $ 1.9899, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XRB hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XRB met -5.37% veranderd in het afgelopen uur, -12.41% in de afgelopen 24 uur en -9.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

OroBit (XRB) Marktinformatie

--
$ 84.83K
$ 84.83K$ 84.83K

$ 869.90M
$ 869.90M$ 869.90M

--
500,000,000
500,000,000 500,000,000

ETH

De huidige marktkapitalisatie van OroBit is --, met een handelsvolume van $ 84.83K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XRB is --, met een totale voorraad van 500000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 869.90M.

OroBit (XRB) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van OroBit prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.246627-12.41%
30 dagen$ +0.6279+56.47%
60 dagen$ +0.9948+133.53%
90 dagen$ +1.2398+247.96%
OroBit prijswijziging vandaag

XRB registreerde vandaag een verandering van $ -0.246627 (-12.41%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

OroBit 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.6279 (+56.47%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

OroBit 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,XRB zien we een verandering van $ +0.9948 (+133.53%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

OroBit 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +1.2398 (+247.96%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van OroBit (XRB) bekijken?

Bekijk nu de OroBitprijsgeschiedenispagina.

Wat is OroBit (XRB)?

OroBit is a Bitcoin-native protocol enabling programmable finance through its Smart Contract Language (SCL) Protocol. Built on Bitcoin Layer 1 and the Lightning Network, OroBit allows secure tokenization, seamless transfer, and advanced programmability of real-world assets such as gold, real estate, and commodities.

OroBit is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeOroBit investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van XRB staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over OroBit lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je OroBit aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

OroBit Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal OroBit (XRB) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je OroBit (XRB) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor OroBit te bekijken.

Bekijk nu de OroBit prijsvoorspelling !

OroBit (XRB) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van OroBit (XRB) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van XRB token !

Hoe koop je OroBit (XRB)?

Op zoek naar Hoe koop je OroBit? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt OroBit gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

XRB naar lokale valuta's

OroBit bron

Voor een beter begrip van OroBit kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van OroBit
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over OroBit

Hoeveel is OroBit (XRB) vandaag waard?
De live XRB prijs in USD is 1.7398 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige XRB naar USD prijs?
De huidige prijs van XRB naar USD is $ 1.7398. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van OroBit?
De marktkapitalisatie van XRB is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van XRB?
De circulerende voorraad van XRB is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van XRB?
XRB bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van XRB?
XRB zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van XRB?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van XRB is $ 84.83K USD.
Zal XRB dit jaar hoger gaan?
XRB kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de XRB prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

