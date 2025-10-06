BeursDEX+
De live Plasma prijs vandaag is 0.2836 USD. Volg realtime XPL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de XPL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Plasma koers(XPL)

1 XPL naar USD live prijs:

$0.2816
+11.65%1D
USD
Plasma (XPL) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:45:34 (UTC+8)

Plasma (XPL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.225
24u laag
$ 0.285
24u hoog

$ 0.225
$ 0.285
--
--
+4.76%

+11.65%

-21.21%

-21.21%

Plasma (XPL) real-time prijs is $ 0.2836. De afgelopen 24 uur werd er XPL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.225 en een hoogtepunt van $ 0.285, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XPL hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XPL met +4.76% veranderd in het afgelopen uur, +11.65% in de afgelopen 24 uur en -21.21% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Plasma (XPL) Marktinformatie

--
$ 13.21M
$ 2.84B
--
10,000,000,000
PLASMA

De huidige marktkapitalisatie van Plasma is --, met een handelsvolume van $ 13.21M in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XPL is --, met een totale voorraad van 10000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.84B.

Plasma (XPL) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Plasma prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.029383+11.65%
30 dagen$ -0.6139-68.41%
60 dagen$ +0.0836+41.80%
90 dagen$ +0.0836+41.80%
Plasma prijswijziging vandaag

XPL registreerde vandaag een verandering van $ +0.029383 (+11.65%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Plasma 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.6139 (-68.41%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Plasma 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,XPL zien we een verandering van $ +0.0836 (+41.80%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Plasma 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.0836 (+41.80%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Plasma (XPL) bekijken?

Bekijk nu de Plasmaprijsgeschiedenispagina.

Wat is Plasma (XPL)?

Plasma is a high-performance Layer 1 blockchain purpose-built for stablecoins.

Plasma is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jePlasma investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van XPL staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Plasma lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Plasma aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Plasma Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Plasma (XPL) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Plasma (XPL) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Plasma te bekijken.

Bekijk nu de Plasma prijsvoorspelling !

Plasma (XPL) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Plasma (XPL) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van XPL token !

Hoe koop je Plasma (XPL)?

Op zoek naar Hoe koop je Plasma? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Plasma gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

XPL naar lokale valuta's

1 Plasma(XPL) naar VND
7,462.934
1 Plasma(XPL) naar AUD
A$0.436744
1 Plasma(XPL) naar GBP
0.215536
1 Plasma(XPL) naar EUR
0.246732
1 Plasma(XPL) naar USD
$0.2836
1 Plasma(XPL) naar MYR
RM1.188284
1 Plasma(XPL) naar TRY
11.93956
1 Plasma(XPL) naar JPY
¥43.3908
1 Plasma(XPL) naar ARS
ARS$413.409392
1 Plasma(XPL) naar RUB
23.062352
1 Plasma(XPL) naar INR
25.143976
1 Plasma(XPL) naar IDR
Rp4,726.664776
1 Plasma(XPL) naar PHP
16.692696
1 Plasma(XPL) naar EGP
￡E.13.445476
1 Plasma(XPL) naar BRL
R$1.53144
1 Plasma(XPL) naar CAD
C$0.399876
1 Plasma(XPL) naar BDT
34.57084
1 Plasma(XPL) naar NGN
409.2348
1 Plasma(XPL) naar COP
$1,094.9796
1 Plasma(XPL) naar ZAR
R.4.957328
1 Plasma(XPL) naar UAH
11.933888
1 Plasma(XPL) naar TZS
T.Sh.696.8052
1 Plasma(XPL) naar VES
Bs63.2428
1 Plasma(XPL) naar CLP
$268.2856
1 Plasma(XPL) naar PKR
Rs80.179392
1 Plasma(XPL) naar KZT
148.63476
1 Plasma(XPL) naar THB
฿9.228344
1 Plasma(XPL) naar TWD
NT$8.768912
1 Plasma(XPL) naar AED
د.إ1.040812
1 Plasma(XPL) naar CHF
Fr0.229716
1 Plasma(XPL) naar HKD
HK$2.203572
1 Plasma(XPL) naar AMD
֏108.49118
1 Plasma(XPL) naar MAD
.د.م2.640316
1 Plasma(XPL) naar MXN
$5.294812
1 Plasma(XPL) naar SAR
ريال1.0635
1 Plasma(XPL) naar ETB
Br43.37662
1 Plasma(XPL) naar KES
KSh36.638284
1 Plasma(XPL) naar JOD
د.أ0.2010724
1 Plasma(XPL) naar PLN
1.04932
1 Plasma(XPL) naar RON
лв1.253512
1 Plasma(XPL) naar SEK
kr2.716888
1 Plasma(XPL) naar BGN
лв0.48212
1 Plasma(XPL) naar HUF
Ft95.712164
1 Plasma(XPL) naar CZK
6.01232
1 Plasma(XPL) naar KWD
د.ك0.0870652
1 Plasma(XPL) naar ILS
0.927372
1 Plasma(XPL) naar BOB
Bs1.959676
1 Plasma(XPL) naar AZN
0.48212
1 Plasma(XPL) naar TJS
SM2.614792
1 Plasma(XPL) naar GEL
0.771392
1 Plasma(XPL) naar AOA
Kz258.75664
1 Plasma(XPL) naar BHD
.د.ب0.1069172
1 Plasma(XPL) naar BMD
$0.2836
1 Plasma(XPL) naar DKK
kr1.840564
1 Plasma(XPL) naar HNL
L7.470024
1 Plasma(XPL) naar MUR
13.051272
1 Plasma(XPL) naar NAD
$4.931804
1 Plasma(XPL) naar NOK
kr2.901228
1 Plasma(XPL) naar NZD
$0.501972
1 Plasma(XPL) naar PAB
B/.0.2836
1 Plasma(XPL) naar PGK
K1.2053
1 Plasma(XPL) naar QAR
ر.ق1.032304
1 Plasma(XPL) naar RSD
дин.28.944216
1 Plasma(XPL) naar UZS
soʻm3,376.189936
1 Plasma(XPL) naar ALL
L23.853596
1 Plasma(XPL) naar ANG
ƒ0.507644
1 Plasma(XPL) naar AWG
ƒ0.507644
1 Plasma(XPL) naar BBD
$0.5672
1 Plasma(XPL) naar BAM
KM0.48212
1 Plasma(XPL) naar BIF
Fr836.3364
1 Plasma(XPL) naar BND
$0.36868
1 Plasma(XPL) naar BSD
$0.2836
1 Plasma(XPL) naar JMD
$45.526308
1 Plasma(XPL) naar KHR
1,138.954616
1 Plasma(XPL) naar KMF
Fr120.8136
1 Plasma(XPL) naar LAK
6,165.217268
1 Plasma(XPL) naar LKR
රු86.435608
1 Plasma(XPL) naar MDL
L4.858068
1 Plasma(XPL) naar MGA
Ar1,277.4762
1 Plasma(XPL) naar MOP
P2.2688
1 Plasma(XPL) naar MVR
4.36744
1 Plasma(XPL) naar MWK
MK492.360796
1 Plasma(XPL) naar MZN
MT18.13622
1 Plasma(XPL) naar NPR
रु40.231496
1 Plasma(XPL) naar PYG
2,011.2912
1 Plasma(XPL) naar RWF
Fr411.5036
1 Plasma(XPL) naar SBD
$2.334028
1 Plasma(XPL) naar SCR
3.81442
1 Plasma(XPL) naar SRD
$10.9186
1 Plasma(XPL) naar SVC
$2.4815
1 Plasma(XPL) naar SZL
L4.93464
1 Plasma(XPL) naar TMT
m0.995436
1 Plasma(XPL) naar TND
د.ت0.8332168
1 Plasma(XPL) naar TTD
$1.922808
1 Plasma(XPL) naar UGX
Sh988.0624
1 Plasma(XPL) naar XAF
Fr161.9356
1 Plasma(XPL) naar XCD
$0.76572
1 Plasma(XPL) naar XOF
Fr161.9356
1 Plasma(XPL) naar XPF
Fr29.2108
1 Plasma(XPL) naar BWP
P3.8286
1 Plasma(XPL) naar BZD
$0.570036
1 Plasma(XPL) naar CVE
$27.262468
1 Plasma(XPL) naar DJF
Fr50.1972
1 Plasma(XPL) naar DOP
$18.224136
1 Plasma(XPL) naar DZD
د.ج37.10906
1 Plasma(XPL) naar FJD
$0.646608
1 Plasma(XPL) naar GNF
Fr2,465.902
1 Plasma(XPL) naar GTQ
Q2.172376
1 Plasma(XPL) naar GYD
$59.32912
1 Plasma(XPL) naar ISK
kr35.7336

Voor een beter begrip van Plasma kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Plasma
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Plasma

Hoeveel is Plasma (XPL) vandaag waard?
De live XPL prijs in USD is 0.2836 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige XPL naar USD prijs?
De huidige prijs van XPL naar USD is $ 0.2836. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Plasma?
De marktkapitalisatie van XPL is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van XPL?
De circulerende voorraad van XPL is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van XPL?
XPL bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van XPL?
XPL zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van XPL?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van XPL is $ 13.21M USD.
Zal XPL dit jaar hoger gaan?
XPL kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de XPL prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:45:34 (UTC+8)

Plasma (XPL) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$0.282
+11.50%
$0.2816
+11.61%

