WalletConnect (WCT) Informatie Officiële website: https://walletconnect.network/ Whitepaper: https://whitepaper.walletconnect.network/ Block explorer: https://solscan.io/token/WCTk5xWdn5SYg56twGj32sUF3W4WFQ48ogezLBuYTBY

WalletConnect (WCT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WalletConnect (WCT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 52.28M Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 186.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 280.80M Hoogste ooit: $ 1.3902 Laagste ooit: $ 0.27392967518503253 Huidige prijs: $ 0.2808

WalletConnect (WCT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WalletConnect (WCT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WCT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WCT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WCT begrijpt, kun je de live prijs van WCT token verkennen!

WalletConnect (WCT) Prijsgeschiedenis Door de WCT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van WCT Wil je weten waar je WCT naartoe gaat? Onze WCT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

