De live Falcon Finance prijs vandaag is 0.9989 USD. Volg realtime USDF naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de USDF prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Falcon Finance koers(USDF)

$0.9989
$0.9989$0.9989
+0.33%1D
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:43:23 (UTC+8)

Falcon Finance (USDF) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.9922
$ 0.9922$ 0.9922
24u laag
$ 1.0041
$ 1.0041$ 1.0041
24u hoog

$ 0.9922
$ 0.9922$ 0.9922

$ 1.0041
$ 1.0041$ 1.0041

$ 1.0243014891348232
$ 1.0243014891348232$ 1.0243014891348232

$ 0.909369011278203
$ 0.909369011278203$ 0.909369011278203

-0.12%

+0.33%

+0.32%

+0.32%

Falcon Finance (USDF) real-time prijs is $ 0.9989. De afgelopen 24 uur werd er USDF verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.9922 en een hoogtepunt van $ 1.0041, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USDF hoogste prijs aller tijden is $ 1.0243014891348232, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.909369011278203 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USDF met -0.12% veranderd in het afgelopen uur, +0.33% in de afgelopen 24 uur en +0.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Falcon Finance (USDF) Marktinformatie

No.202

$ 2.02B
$ 2.02B$ 2.02B

$ 62.20K
$ 62.20K$ 62.20K

$ 2.02B
$ 2.02B$ 2.02B

2.02B
2.02B 2.02B

2,018,906,756.0755036
2,018,906,756.0755036 2,018,906,756.0755036

De huidige marktkapitalisatie van Falcon Finance is $ 2.02B, met een handelsvolume van $ 62.20K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USDF is 2.02B, met een totale voorraad van 2018906756.0755036. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.02B.

Falcon Finance (USDF) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Falcon Finance prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.003286+0.33%
30 dagen$ -0.0001-0.02%
60 dagen$ +0.0155+1.57%
90 dagen$ +0.0172+1.75%
Falcon Finance prijswijziging vandaag

USDF registreerde vandaag een verandering van $ +0.003286 (+0.33%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Falcon Finance 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0001 (-0.02%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Falcon Finance 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,USDF zien we een verandering van $ +0.0155 (+1.57%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Falcon Finance 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.0172 (+1.75%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Falcon Finance (USDF) bekijken?

Bekijk nu de Falcon Financeprijsgeschiedenispagina.

Wat is Falcon Finance (USDF)?

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Falcon Finance is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeFalcon Finance investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van USDF staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Falcon Finance lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Falcon Finance aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Falcon Finance Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Falcon Finance (USDF) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Falcon Finance (USDF) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Falcon Finance te bekijken.

Bekijk nu de Falcon Finance prijsvoorspelling !

Falcon Finance (USDF) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Falcon Finance (USDF) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van USDF token !

Hoe koop je Falcon Finance (USDF)?

Op zoek naar Hoe koop je Falcon Finance? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Falcon Finance gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

Voor een beter begrip van Falcon Finance kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Falcon Finance
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Falcon Finance

Hoeveel is Falcon Finance (USDF) vandaag waard?
De live USDF prijs in USD is 0.9989 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige USDF naar USD prijs?
De huidige prijs van USDF naar USD is $ 0.9989. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Falcon Finance?
De marktkapitalisatie van USDF is $ 2.02B USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van USDF?
De circulerende voorraad van USDF is 2.02B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van USDF?
USDF bereikte een ATH-prijs van 1.0243014891348232 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van USDF?
USDF zag een ATL-prijs van 0.909369011278203 USD.
Wat is het handelsvolume van USDF?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van USDF is $ 62.20K USD.
Zal USDF dit jaar hoger gaan?
USDF kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de USDF prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:43:23 (UTC+8)

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

