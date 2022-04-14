Unipoly Coin (UNP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Unipoly Coin (UNP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Unipoly Coin (UNP) Informatie UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2. UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2. Officiële website: https://www.unipolycoin.com Whitepaper: https://unipolycoin.com/WhitepaperEn.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x23d7Ff057c696fEE679c60cEf61Fee6614218f04 Koop nu UNP!

Unipoly Coin (UNP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Unipoly Coin (UNP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 33.13M $ 33.13M $ 33.13M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 219.23M $ 219.23M $ 219.23M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 151.12M $ 151.12M $ 151.12M Hoogste ooit: $ 0.29954 $ 0.29954 $ 0.29954 Laagste ooit: $ 0.009826563500557434 $ 0.009826563500557434 $ 0.009826563500557434 Huidige prijs: $ 0.15112 $ 0.15112 $ 0.15112 Meer informatie over Unipoly Coin (UNP) prijs

Unipoly Coin (UNP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Unipoly Coin (UNP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UNP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UNP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UNP begrijpt, kun je de live prijs van UNP token verkennen!

Unipoly Coin (UNP) Prijsgeschiedenis Door de UNP prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de UNP prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van UNP Wil je weten waar je UNP naartoe gaat? Onze UNP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van UNP token!

