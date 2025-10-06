BeursDEX+
De live TXC prijs vandaag is 4.826 USD. Volg realtime TXC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TXC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

TXC koers(TXC)

1 TXC naar USD live prijs:

$4.826
$4.826
-2.72%1D
USD
TXC (TXC) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:00:06 (UTC+8)

TXC (TXC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 4.65
$ 4.65
24u laag
$ 5.2
$ 5.2
24u hoog

$ 4.65
$ 4.65

$ 5.2
$ 5.2

--
--

--
--

-0.46%

-2.71%

-9.93%

-9.93%

TXC (TXC) real-time prijs is $ 4.826. De afgelopen 24 uur werd er TXC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 4.65 en een hoogtepunt van $ 5.2, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TXC hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TXC met -0.46% veranderd in het afgelopen uur, -2.71% in de afgelopen 24 uur en -9.93% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TXC (TXC) Marktinformatie

--
--

$ 53.60K
$ 53.60K$ 53.60K

$ 1.71B
$ 1.71B$ 1.71B

--
--

353,396,296
353,396,296

TEXITCOIN

De huidige marktkapitalisatie van TXC is --, met een handelsvolume van $ 53.60K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TXC is --, met een totale voorraad van 353396296. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.71B.

TXC (TXC) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van TXC prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.13494-2.71%
30 dagen$ +0.541+12.62%
60 dagen$ +2.826+141.30%
90 dagen$ +2.826+141.30%
TXC prijswijziging vandaag

TXC registreerde vandaag een verandering van $ -0.13494 (-2.71%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

TXC 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.541 (+12.62%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

TXC 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,TXC zien we een verandering van $ +2.826 (+141.30%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

TXC 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +2.826 (+141.30%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van TXC (TXC) bekijken?

Bekijk nu de TXCprijsgeschiedenispagina.

Wat is TXC (TXC)?

For Texas by Texans, TEXITcoin is a fast, Layer 1 digital currency mined exclusively in Texas, designed for generations of honest trade.

TXC is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeTXC investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van TXC staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over TXC lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je TXC aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

TXC Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal TXC (TXC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je TXC (TXC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor TXC te bekijken.

Bekijk nu de TXC prijsvoorspelling !

TXC (TXC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van TXC (TXC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TXC token !

Hoe koop je TXC (TXC)?

Op zoek naar Hoe koop je TXC? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt TXC gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

TXC naar lokale valuta's

1 TXC(TXC) naar VND
126,996.19
1 TXC(TXC) naar AUD
A$7.43204
1 TXC(TXC) naar GBP
3.66776
1 TXC(TXC) naar EUR
4.19862
1 TXC(TXC) naar USD
$4.826
1 TXC(TXC) naar MYR
RM20.22094
1 TXC(TXC) naar TRY
203.1746
1 TXC(TXC) naar JPY
¥738.378
1 TXC(TXC) naar ARS
ARS$7,034.95672
1 TXC(TXC) naar RUB
392.06424
1 TXC(TXC) naar INR
427.72838
1 TXC(TXC) naar IDR
Rp80,433.30116
1 TXC(TXC) naar PHP
284.10662
1 TXC(TXC) naar EGP
￡E.228.65588
1 TXC(TXC) naar BRL
R$26.01214
1 TXC(TXC) naar CAD
C$6.80466
1 TXC(TXC) naar BDT
588.2894
1 TXC(TXC) naar NGN
6,963.918
1 TXC(TXC) naar COP
$18,633.186
1 TXC(TXC) naar ZAR
R.84.35848
1 TXC(TXC) naar UAH
203.07808
1 TXC(TXC) naar TZS
T.Sh.11,857.482
1 TXC(TXC) naar VES
Bs1,076.198
1 TXC(TXC) naar CLP
$4,565.396
1 TXC(TXC) naar PKR
Rs1,364.40672
1 TXC(TXC) naar KZT
2,529.3066
1 TXC(TXC) naar THB
฿156.94152
1 TXC(TXC) naar TWD
NT$149.17166
1 TXC(TXC) naar AED
د.إ17.71142
1 TXC(TXC) naar CHF
Fr3.90906
1 TXC(TXC) naar HKD
HK$37.49802
1 TXC(TXC) naar AMD
֏1,846.1863
1 TXC(TXC) naar MAD
.د.م44.93006
1 TXC(TXC) naar MXN
$90.10142
1 TXC(TXC) naar SAR
ريال18.0975
1 TXC(TXC) naar ETB
Br738.1367
1 TXC(TXC) naar KES
KSh623.47094
1 TXC(TXC) naar JOD
د.أ3.421634
1 TXC(TXC) naar PLN
17.8562
1 TXC(TXC) naar RON
лв21.33092
1 TXC(TXC) naar SEK
kr46.23308
1 TXC(TXC) naar BGN
лв8.2042
1 TXC(TXC) naar HUF
Ft1,628.72674
1 TXC(TXC) naar CZK
102.3112
1 TXC(TXC) naar KWD
د.ك1.481582
1 TXC(TXC) naar ILS
15.78102
1 TXC(TXC) naar BOB
Bs33.34766
1 TXC(TXC) naar AZN
8.2042
1 TXC(TXC) naar TJS
SM44.49572
1 TXC(TXC) naar GEL
13.12672
1 TXC(TXC) naar AOA
Kz4,403.2424
1 TXC(TXC) naar BHD
.د.ب1.814576
1 TXC(TXC) naar BMD
$4.826
1 TXC(TXC) naar DKK
kr31.369
1 TXC(TXC) naar HNL
L127.11684
1 TXC(TXC) naar MUR
222.09252
1 TXC(TXC) naar NAD
$83.92414
1 TXC(TXC) naar NOK
kr49.27346
1 TXC(TXC) naar NZD
$8.54202
1 TXC(TXC) naar PAB
B/.4.826
1 TXC(TXC) naar PGK
K20.5105
1 TXC(TXC) naar QAR
ر.ق17.56664
1 TXC(TXC) naar RSD
дин.492.58982
1 TXC(TXC) naar UZS
soʻm57,452.37176
1 TXC(TXC) naar ALL
L405.91486
1 TXC(TXC) naar ANG
ƒ8.63854
1 TXC(TXC) naar AWG
ƒ8.63854
1 TXC(TXC) naar BBD
$9.652
1 TXC(TXC) naar BAM
KM8.2042
1 TXC(TXC) naar BIF
Fr14,231.874
1 TXC(TXC) naar BND
$6.2738
1 TXC(TXC) naar BSD
$4.826
1 TXC(TXC) naar JMD
$774.71778
1 TXC(TXC) naar KHR
19,381.50556
1 TXC(TXC) naar KMF
Fr2,055.876
1 TXC(TXC) naar LAK
104,913.04138
1 TXC(TXC) naar LKR
රු1,470.86828
1 TXC(TXC) naar MDL
L82.66938
1 TXC(TXC) naar MGA
Ar21,738.717
1 TXC(TXC) naar MOP
P38.608
1 TXC(TXC) naar MVR
74.3204
1 TXC(TXC) naar MWK
MK8,378.46686
1 TXC(TXC) naar MZN
MT308.6227
1 TXC(TXC) naar NPR
रु684.61636
1 TXC(TXC) naar PYG
34,225.992
1 TXC(TXC) naar RWF
Fr7,002.526
1 TXC(TXC) naar SBD
$39.71798
1 TXC(TXC) naar SCR
64.9097
1 TXC(TXC) naar SRD
$185.801
1 TXC(TXC) naar SVC
$42.2275
1 TXC(TXC) naar SZL
L83.9724
1 TXC(TXC) naar TMT
m16.93926
1 TXC(TXC) naar TND
د.ت14.178788
1 TXC(TXC) naar TTD
$32.72028
1 TXC(TXC) naar UGX
Sh16,813.784
1 TXC(TXC) naar XAF
Fr2,755.646
1 TXC(TXC) naar XCD
$13.0302
1 TXC(TXC) naar XOF
Fr2,755.646
1 TXC(TXC) naar XPF
Fr497.078
1 TXC(TXC) naar BWP
P65.151
1 TXC(TXC) naar BZD
$9.70026
1 TXC(TXC) naar CVE
$463.92338
1 TXC(TXC) naar DJF
Fr854.202
1 TXC(TXC) naar DOP
$310.11876
1 TXC(TXC) naar DZD
د.ج631.4821
1 TXC(TXC) naar FJD
$11.00328
1 TXC(TXC) naar GNF
Fr41,962.07
1 TXC(TXC) naar GTQ
Q36.96716
1 TXC(TXC) naar GYD
$1,009.5992
1 TXC(TXC) naar ISK
kr612.902

TXC bron

Voor een beter begrip van TXC kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van TXC
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over TXC

Hoeveel is TXC (TXC) vandaag waard?
De live TXC prijs in USD is 4.826 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TXC naar USD prijs?
De huidige prijs van TXC naar USD is $ 4.826. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van TXC?
De marktkapitalisatie van TXC is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TXC?
De circulerende voorraad van TXC is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TXC?
TXC bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TXC?
TXC zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van TXC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TXC is $ 53.60K USD.
Zal TXC dit jaar hoger gaan?
TXC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TXC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:00:06 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

TXC-naar-USD calculator

Bedrag

TXC
TXC
USD
USD

1 TXC = 4.826 USD

Handel in TXC

TXC/USDT
$4.826
$4.826
-2.71%

$101,398.70

$3,277.87

$154.88

$0.9999

$1.2469

$101,398.70

$3,277.87

$154.88

$2.2120

$0.16152

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.4619

$0.4619

$1.2469

$0.11700

$0.000000000510

$0.2211

