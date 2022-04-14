TENUP (TUP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TENUP (TUP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TENUP (TUP) Informatie TenUp offers exciting utilities, including: LUDO LOVE: A Web3 game where users play with TenUp tokens (30K+ downloads). Check it out! https://ludolove.tenup.io, COPY TRADING PLATFORM: Follow and copy master traders' strategies. Start here. https://copytrade.tenup.io & TENUP ANALYZER: Analyze and predict cryptocurrencies to win USDT. Explore here. https://analyzer.tenup.io TenUp offers exciting utilities, including: LUDO LOVE: A Web3 game where users play with TenUp tokens (30K+ downloads). Check it out! https://ludolove.tenup.io, COPY TRADING PLATFORM: Follow and copy master traders' strategies. Start here. https://copytrade.tenup.io & TENUP ANALYZER: Analyze and predict cryptocurrencies to win USDT. Explore here. https://analyzer.tenup.io Officiële website: https://tenup.io/ Whitepaper: https://tenup.io/LIGHTPAPER.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x7714f320Adca62B149df2579361AfEC729c5FE6A Koop nu TUP!

TENUP (TUP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TENUP (TUP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Totale voorraad: $ 192.00M $ 192.00M $ 192.00M Circulerende voorraad: $ 105.37M $ 105.37M $ 105.37M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Hoogste ooit: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Laagste ooit: $ 0.00222312 $ 0.00222312 $ 0.00222312 Huidige prijs: $ 0.01052 $ 0.01052 $ 0.01052 Meer informatie over TENUP (TUP) prijs

TENUP (TUP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TENUP (TUP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TUP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TUP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TUP begrijpt, kun je de live prijs van TUP token verkennen!

Hoe koop je TUP? Wil je TENUP (TUP) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om TUP te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je TUP koopt op MEXC!

