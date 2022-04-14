OriginTrail (TRAC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OriginTrail (TRAC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OriginTrail (TRAC) Informatie OriginTrail is an ecosystem dedicated to building a sustainable global economy by organizing trusted AI-ready Knowledge Assets. Utilizing its unique Decentralized Knowledge Graph and NeuroWeb blockchain, it delivers AI-powered semantic search to enterprises and individuals worldwide. OriginTrail is an ecosystem dedicated to building a sustainable global economy by organizing trusted AI-ready Knowledge Assets. Utilizing its unique Decentralized Knowledge Graph and NeuroWeb blockchain, it delivers AI-powered semantic search to enterprises and individuals worldwide. Officiële website: https://origintrail.io/ Whitepaper: https://origintrail.io/ecosystem/whitepaper Block explorer: https://etherscan.io/token/0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f Koop nu TRAC!

OriginTrail (TRAC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OriginTrail (TRAC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 175.40M $ 175.40M $ 175.40M Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 175.40M $ 175.40M $ 175.40M Hoogste ooit: $ 0.595 $ 0.595 $ 0.595 Laagste ooit: $ 0.00378464362016 $ 0.00378464362016 $ 0.00378464362016 Huidige prijs: $ 0.3508 $ 0.3508 $ 0.3508 Meer informatie over OriginTrail (TRAC) prijs

OriginTrail (TRAC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OriginTrail (TRAC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRAC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRAC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRAC begrijpt, kun je de live prijs van TRAC token verkennen!

Hoe koop je TRAC? Wil je OriginTrail (TRAC) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om TRAC te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je TRAC koopt op MEXC!

OriginTrail (TRAC) Prijsgeschiedenis Door de TRAC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TRAC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van TRAC Wil je weten waar je TRAC naartoe gaat? Onze TRAC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TRAC token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!