BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Trading Payment prijs vandaag is 0.07372 USD. Volg realtime TPTU naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TPTU prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Trading Payment prijs vandaag is 0.07372 USD. Volg realtime TPTU naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TPTU prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over TPTU

TPTU Prijsinformatie

Wat is TPTU

TPTU officiële website

TPTU tokenomie

TPTU Prijsvoorspelling

TPTU Geschiedenis

TPTU koopgids

TPTU-naar-Fiat valutaconversie

TPTU spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Trading Payment logo

Trading Payment koers(TPTU)

1 TPTU naar USD live prijs:

$0.07372
$0.07372$0.07372
-3.00%1D
USD
Trading Payment (TPTU) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:59:09 (UTC+8)

Trading Payment (TPTU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.07336
$ 0.07336$ 0.07336
24u laag
$ 0.077
$ 0.077$ 0.077
24u hoog

$ 0.07336
$ 0.07336$ 0.07336

$ 0.077
$ 0.077$ 0.077

--
----

--
----

-0.69%

-3.00%

-24.78%

-24.78%

Trading Payment (TPTU) real-time prijs is $ 0.07372. De afgelopen 24 uur werd er TPTU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.07336 en een hoogtepunt van $ 0.077, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TPTU hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TPTU met -0.69% veranderd in het afgelopen uur, -3.00% in de afgelopen 24 uur en -24.78% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Trading Payment (TPTU) Marktinformatie

--
----

$ 35.42K
$ 35.42K$ 35.42K

$ 442.32K
$ 442.32K$ 442.32K

--
----

6,000,000
6,000,000 6,000,000

SMART

De huidige marktkapitalisatie van Trading Payment is --, met een handelsvolume van $ 35.42K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TPTU is --, met een totale voorraad van 6000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 442.32K.

Trading Payment (TPTU) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Trading Payment prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00228-3.00%
30 dagen$ -1.14028-93.93%
60 dagen$ -1.07028-93.56%
90 dagen$ -1.03528-93.36%
Trading Payment prijswijziging vandaag

TPTU registreerde vandaag een verandering van $ -0.00228 (-3.00%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Trading Payment 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -1.14028 (-93.93%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Trading Payment 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,TPTU zien we een verandering van $ -1.07028 (-93.56%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Trading Payment 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -1.03528 (-93.36%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Trading Payment (TPTU) bekijken?

Bekijk nu de Trading Paymentprijsgeschiedenispagina.

Wat is Trading Payment (TPTU)?

Trading and Payment Token (TPT) —TPT is the trading and payment token of the Ultima Chain network. It allows you to activate automated trading, participate in the product ecosystem, and receive Energy Tokens for working with the blockchain. TPT tokes allow to user freeze it and for freezing receive a return transaction with UENERGY tokens. UENERGY tokens are used for paying network fee instead ENERGY resource in ULTIMA blockchain.

Trading Payment is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeTrading Payment investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van TPTU staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Trading Payment lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Trading Payment aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Trading Payment Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Trading Payment (TPTU) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Trading Payment (TPTU) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Trading Payment te bekijken.

Bekijk nu de Trading Payment prijsvoorspelling !

Trading Payment (TPTU) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Trading Payment (TPTU) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TPTU token !

Hoe koop je Trading Payment (TPTU)?

Op zoek naar Hoe koop je Trading Payment? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Trading Payment gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

TPTU naar lokale valuta's

1 Trading Payment(TPTU) naar VND
1,939.9418
1 Trading Payment(TPTU) naar AUD
A$0.1135288
1 Trading Payment(TPTU) naar GBP
0.0560272
1 Trading Payment(TPTU) naar EUR
0.0641364
1 Trading Payment(TPTU) naar USD
$0.07372
1 Trading Payment(TPTU) naar MYR
RM0.3088868
1 Trading Payment(TPTU) naar TRY
3.103612
1 Trading Payment(TPTU) naar JPY
¥11.27916
1 Trading Payment(TPTU) naar ARS
ARS$107.4631184
1 Trading Payment(TPTU) naar RUB
5.9890128
1 Trading Payment(TPTU) naar INR
6.5338036
1 Trading Payment(TPTU) naar IDR
Rp1,228.6661752
1 Trading Payment(TPTU) naar PHP
4.3398964
1 Trading Payment(TPTU) naar EGP
￡E.3.4928536
1 Trading Payment(TPTU) naar BRL
R$0.3973508
1 Trading Payment(TPTU) naar CAD
C$0.1039452
1 Trading Payment(TPTU) naar BDT
8.986468
1 Trading Payment(TPTU) naar NGN
106.37796
1 Trading Payment(TPTU) naar COP
$284.63292
1 Trading Payment(TPTU) naar ZAR
R.1.2886256
1 Trading Payment(TPTU) naar UAH
3.1021376
1 Trading Payment(TPTU) naar TZS
T.Sh.181.13004
1 Trading Payment(TPTU) naar VES
Bs16.43956
1 Trading Payment(TPTU) naar CLP
$69.73912
1 Trading Payment(TPTU) naar PKR
Rs20.8421184
1 Trading Payment(TPTU) naar KZT
38.636652
1 Trading Payment(TPTU) naar THB
฿2.3973744
1 Trading Payment(TPTU) naar TWD
NT$2.2786852
1 Trading Payment(TPTU) naar AED
د.إ0.2705524
1 Trading Payment(TPTU) naar CHF
Fr0.0597132
1 Trading Payment(TPTU) naar HKD
HK$0.5728044
1 Trading Payment(TPTU) naar AMD
֏28.201586
1 Trading Payment(TPTU) naar MAD
.د.م0.6863332
1 Trading Payment(TPTU) naar MXN
$1.3763524
1 Trading Payment(TPTU) naar SAR
ريال0.27645
1 Trading Payment(TPTU) naar ETB
Br11.275474
1 Trading Payment(TPTU) naar KES
KSh9.5238868
1 Trading Payment(TPTU) naar JOD
د.أ0.05226748
1 Trading Payment(TPTU) naar PLN
0.272764
1 Trading Payment(TPTU) naar RON
лв0.3258424
1 Trading Payment(TPTU) naar SEK
kr0.7062376
1 Trading Payment(TPTU) naar BGN
лв0.125324
1 Trading Payment(TPTU) naar HUF
Ft24.8797628
1 Trading Payment(TPTU) naar CZK
1.562864
1 Trading Payment(TPTU) naar KWD
د.ك0.02263204
1 Trading Payment(TPTU) naar ILS
0.2410644
1 Trading Payment(TPTU) naar BOB
Bs0.5094052
1 Trading Payment(TPTU) naar AZN
0.125324
1 Trading Payment(TPTU) naar TJS
SM0.6796984
1 Trading Payment(TPTU) naar GEL
0.2005184
1 Trading Payment(TPTU) naar AOA
Kz67.262128
1 Trading Payment(TPTU) naar BHD
.د.ب0.02771872
1 Trading Payment(TPTU) naar BMD
$0.07372
1 Trading Payment(TPTU) naar DKK
kr0.47918
1 Trading Payment(TPTU) naar HNL
L1.9417848
1 Trading Payment(TPTU) naar MUR
3.3925944
1 Trading Payment(TPTU) naar NAD
$1.2819908
1 Trading Payment(TPTU) naar NOK
kr0.7526812
1 Trading Payment(TPTU) naar NZD
$0.1304844
1 Trading Payment(TPTU) naar PAB
B/.0.07372
1 Trading Payment(TPTU) naar PGK
K0.31331
1 Trading Payment(TPTU) naar QAR
ر.ق0.2683408
1 Trading Payment(TPTU) naar RSD
дин.7.5246004
1 Trading Payment(TPTU) naar UZS
soʻm877.6189072
1 Trading Payment(TPTU) naar ALL
L6.2005892
1 Trading Payment(TPTU) naar ANG
ƒ0.1319588
1 Trading Payment(TPTU) naar AWG
ƒ0.1319588
1 Trading Payment(TPTU) naar BBD
$0.14744
1 Trading Payment(TPTU) naar BAM
KM0.125324
1 Trading Payment(TPTU) naar BIF
Fr217.40028
1 Trading Payment(TPTU) naar BND
$0.095836
1 Trading Payment(TPTU) naar BSD
$0.07372
1 Trading Payment(TPTU) naar JMD
$11.8342716
1 Trading Payment(TPTU) naar KHR
296.0639432
1 Trading Payment(TPTU) naar KMF
Fr31.40472
1 Trading Payment(TPTU) naar LAK
1,602.6086636
1 Trading Payment(TPTU) naar LKR
රු22.4683816
1 Trading Payment(TPTU) naar MDL
L1.2628236
1 Trading Payment(TPTU) naar MGA
Ar332.07174
1 Trading Payment(TPTU) naar MOP
P0.58976
1 Trading Payment(TPTU) naar MVR
1.135288
1 Trading Payment(TPTU) naar MWK
MK127.9860292
1 Trading Payment(TPTU) naar MZN
MT4.714394
1 Trading Payment(TPTU) naar NPR
रु10.4579192
1 Trading Payment(TPTU) naar PYG
522.82224
1 Trading Payment(TPTU) naar RWF
Fr106.96772
1 Trading Payment(TPTU) naar SBD
$0.6067156
1 Trading Payment(TPTU) naar SCR
0.991534
1 Trading Payment(TPTU) naar SRD
$2.83822
1 Trading Payment(TPTU) naar SVC
$0.64505
1 Trading Payment(TPTU) naar SZL
L1.282728
1 Trading Payment(TPTU) naar TMT
m0.2587572
1 Trading Payment(TPTU) naar TND
د.ت0.21658936
1 Trading Payment(TPTU) naar TTD
$0.4998216
1 Trading Payment(TPTU) naar UGX
Sh256.84048
1 Trading Payment(TPTU) naar XAF
Fr42.09412
1 Trading Payment(TPTU) naar XCD
$0.199044
1 Trading Payment(TPTU) naar XOF
Fr42.09412
1 Trading Payment(TPTU) naar XPF
Fr7.59316
1 Trading Payment(TPTU) naar BWP
P0.99522
1 Trading Payment(TPTU) naar BZD
$0.1481772
1 Trading Payment(TPTU) naar CVE
$7.0867036
1 Trading Payment(TPTU) naar DJF
Fr13.04844
1 Trading Payment(TPTU) naar DOP
$4.7372472
1 Trading Payment(TPTU) naar DZD
د.ج9.646262
1 Trading Payment(TPTU) naar FJD
$0.1680816
1 Trading Payment(TPTU) naar GNF
Fr640.9954
1 Trading Payment(TPTU) naar GTQ
Q0.5646952
1 Trading Payment(TPTU) naar GYD
$15.422224
1 Trading Payment(TPTU) naar ISK
kr9.36244

Trading Payment bron

Voor een beter begrip van Trading Payment kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Trading Payment
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Trading Payment

Hoeveel is Trading Payment (TPTU) vandaag waard?
De live TPTU prijs in USD is 0.07372 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TPTU naar USD prijs?
De huidige prijs van TPTU naar USD is $ 0.07372. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Trading Payment?
De marktkapitalisatie van TPTU is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TPTU?
De circulerende voorraad van TPTU is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TPTU?
TPTU bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TPTU?
TPTU zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van TPTU?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TPTU is $ 35.42K USD.
Zal TPTU dit jaar hoger gaan?
TPTU kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TPTU prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:59:09 (UTC+8)

Trading Payment (TPTU) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

TPTU-naar-USD calculator

Bedrag

TPTU
TPTU
USD
USD

1 TPTU = 0.07371 USD

Handel in TPTU

TPTU/USDT
$0.07372
$0.07372$0.07372
-3.00%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,436.72
$101,436.72$101,436.72

-1.69%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,280.30
$3,280.30$3,280.30

-6.47%

Solana logo

Solana

SOL

$155.05
$155.05$155.05

-3.98%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2956
$1.2956$1.2956

+763.73%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,436.72
$101,436.72$101,436.72

-1.69%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,280.30
$3,280.30$3,280.30

-6.47%

Solana logo

Solana

SOL

$155.05
$155.05$155.05

-3.98%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2132
$2.2132$2.2132

-3.01%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16166
$0.16166$0.16166

-1.38%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4514
$0.4514$0.4514

+802.80%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4514
$0.4514$0.4514

+802.80%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2956
$1.2956$1.2956

+763.73%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.10999
$0.10999$0.10999

+617.01%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000548
$0.000000000548$0.000000000548

+537.20%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2213
$0.2213$0.2213

+237.86%