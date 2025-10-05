De live Timeworx.io prijs vandaag is 0.004086 USD. Volg realtime TIX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TIX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Timeworx.io prijs vandaag is 0.004086 USD. Volg realtime TIX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TIX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over TIX

TIX Prijsinformatie

TIX whitepaper

TIX officiële website

TIX tokenomie

TIX Prijsvoorspelling

TIX Geschiedenis

TIX koopgids

TIX-naar-Fiat valutaconversie

TIX spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Timeworx.io logo

Timeworx.io koers(TIX)

1 TIX naar USD live prijs:

$0.004086
$0.004086$0.004086
-0.14%1D
USD
Timeworx.io (TIX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:22:24 (UTC+8)

Timeworx.io (TIX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00403
$ 0.00403$ 0.00403
24u laag
$ 0.004113
$ 0.004113$ 0.004113
24u hoog

$ 0.00403
$ 0.00403$ 0.00403

$ 0.004113
$ 0.004113$ 0.004113

--
----

--
----

-0.10%

-0.13%

+0.17%

+0.17%

Timeworx.io (TIX) real-time prijs is $ 0.004086. De afgelopen 24 uur werd er TIX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00403 en een hoogtepunt van $ 0.004113, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TIX hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TIX met -0.10% veranderd in het afgelopen uur, -0.13% in de afgelopen 24 uur en +0.17% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Timeworx.io (TIX) Marktinformatie

--
----

$ 23.13K
$ 23.13K$ 23.13K

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Timeworx.io is --, met een handelsvolume van $ 23.13K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TIX is --, met een totale voorraad van 500000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.04M.

Timeworx.io (TIX) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Timeworx.io prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00000573-0.13%
30 dagen$ -0.000371-8.33%
60 dagen$ +0.000034+0.83%
90 dagen$ -0.003858-48.57%
Timeworx.io prijswijziging vandaag

TIX registreerde vandaag een verandering van $ -0.00000573 (-0.13%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Timeworx.io 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.000371 (-8.33%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Timeworx.io 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,TIX zien we een verandering van $ +0.000034 (+0.83%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Timeworx.io 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.003858 (-48.57%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Timeworx.io (TIX) bekijken?

Bekijk nu de Timeworx.ioprijsgeschiedenispagina.

Wat is Timeworx.io (TIX)?

Timeworx.io is the Data Processing Layer for Nextgen AI, focused on a mission to revolutionize data processing by combining decentralization, AI, and human intelligence to deliver scalable, efficient and transparent solutions.

Timeworx.io is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeTimeworx.io investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van TIX staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Timeworx.io lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Timeworx.io aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Timeworx.io Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Timeworx.io (TIX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Timeworx.io (TIX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Timeworx.io te bekijken.

Bekijk nu de Timeworx.io prijsvoorspelling !

Timeworx.io (TIX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Timeworx.io (TIX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TIX token !

Hoe koop je Timeworx.io (TIX)?

Op zoek naar Hoe koop je Timeworx.io? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Timeworx.io gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

TIX naar lokale valuta's

1 Timeworx.io(TIX) naar VND
107.52309
1 Timeworx.io(TIX) naar AUD
A$0.00616986
1 Timeworx.io(TIX) naar GBP
0.00298278
1 Timeworx.io(TIX) naar EUR
0.0034731
1 Timeworx.io(TIX) naar USD
$0.004086
1 Timeworx.io(TIX) naar MYR
RM0.0171612
1 Timeworx.io(TIX) naar TRY
0.16920126
1 Timeworx.io(TIX) naar JPY
¥0.600642
1 Timeworx.io(TIX) naar ARS
ARS$5.820507
1 Timeworx.io(TIX) naar RUB
0.33591006
1 Timeworx.io(TIX) naar INR
0.36255078
1 Timeworx.io(TIX) naar IDR
Rp68.09997276
1 Timeworx.io(TIX) naar KRW
5.7549267
1 Timeworx.io(TIX) naar PHP
0.2365794
1 Timeworx.io(TIX) naar EGP
￡E.0.19502478
1 Timeworx.io(TIX) naar BRL
R$0.02177838
1 Timeworx.io(TIX) naar CAD
C$0.00567954
1 Timeworx.io(TIX) naar BDT
0.4970619
1 Timeworx.io(TIX) naar NGN
5.98239432
1 Timeworx.io(TIX) naar COP
$15.8988303
1 Timeworx.io(TIX) naar ZAR
R.0.07036092
1 Timeworx.io(TIX) naar UAH
0.16850664
1 Timeworx.io(TIX) naar TZS
T.Sh.10.039302
1 Timeworx.io(TIX) naar VES
Bs0.75591
1 Timeworx.io(TIX) naar CLP
$3.918474
1 Timeworx.io(TIX) naar PKR
Rs1.14935094
1 Timeworx.io(TIX) naar KZT
2.23643124
1 Timeworx.io(TIX) naar THB
฿0.13234554
1 Timeworx.io(TIX) naar TWD
NT$0.12437784
1 Timeworx.io(TIX) naar AED
د.إ0.01499562
1 Timeworx.io(TIX) naar CHF
Fr0.00322794
1 Timeworx.io(TIX) naar HKD
HK$0.03174822
1 Timeworx.io(TIX) naar AMD
֏1.56551004
1 Timeworx.io(TIX) naar MAD
.د.م0.03714174
1 Timeworx.io(TIX) naar MXN
$0.07514154
1 Timeworx.io(TIX) naar SAR
ريال0.01528164
1 Timeworx.io(TIX) naar ETB
Br0.59283774
1 Timeworx.io(TIX) naar KES
KSh0.52766604
1 Timeworx.io(TIX) naar JOD
د.أ0.002896974
1 Timeworx.io(TIX) naar PLN
0.01479132
1 Timeworx.io(TIX) naar RON
лв0.01769238
1 Timeworx.io(TIX) naar SEK
kr0.03828582
1 Timeworx.io(TIX) naar BGN
лв0.00678276
1 Timeworx.io(TIX) naar HUF
Ft1.35295632
1 Timeworx.io(TIX) naar CZK
0.08441676
1 Timeworx.io(TIX) naar KWD
د.ك0.001250316
1 Timeworx.io(TIX) naar ILS
0.0134838
1 Timeworx.io(TIX) naar BOB
Bs0.0281934
1 Timeworx.io(TIX) naar AZN
0.0069462
1 Timeworx.io(TIX) naar TJS
SM0.03804066
1 Timeworx.io(TIX) naar GEL
0.01111392
1 Timeworx.io(TIX) naar AOA
Kz3.74518674
1 Timeworx.io(TIX) naar BHD
.د.ب0.001536336
1 Timeworx.io(TIX) naar BMD
$0.004086
1 Timeworx.io(TIX) naar DKK
kr0.02598696
1 Timeworx.io(TIX) naar HNL
L0.1068489
1 Timeworx.io(TIX) naar MUR
0.18513666
1 Timeworx.io(TIX) naar NAD
$0.07040178
1 Timeworx.io(TIX) naar NOK
kr0.04069656
1 Timeworx.io(TIX) naar NZD
$0.00698706
1 Timeworx.io(TIX) naar PAB
B/.0.004086
1 Timeworx.io(TIX) naar PGK
K0.0173655
1 Timeworx.io(TIX) naar QAR
ر.ق0.01487304
1 Timeworx.io(TIX) naar RSD
дин.0.4077828
1 Timeworx.io(TIX) naar UZS
soʻm49.22890434
1 Timeworx.io(TIX) naar ALL
L0.33664554
1 Timeworx.io(TIX) naar ANG
ƒ0.00731394
1 Timeworx.io(TIX) naar AWG
ƒ0.0073548
1 Timeworx.io(TIX) naar BBD
$0.008172
1 Timeworx.io(TIX) naar BAM
KM0.00678276
1 Timeworx.io(TIX) naar BIF
Fr12.016926
1 Timeworx.io(TIX) naar BND
$0.00523008
1 Timeworx.io(TIX) naar BSD
$0.004086
1 Timeworx.io(TIX) naar JMD
$0.65604816
1 Timeworx.io(TIX) naar KHR
16.40962116
1 Timeworx.io(TIX) naar KMF
Fr1.712034
1 Timeworx.io(TIX) naar LAK
88.82608518
1 Timeworx.io(TIX) naar LKR
Rs1.23552468
1 Timeworx.io(TIX) naar MDL
L0.06839964
1 Timeworx.io(TIX) naar MGA
Ar18.24104808
1 Timeworx.io(TIX) naar MOP
P0.03272886
1 Timeworx.io(TIX) naar MVR
0.0625158
1 Timeworx.io(TIX) naar MWK
MK7.09374546
1 Timeworx.io(TIX) naar MZN
MT0.2610954
1 Timeworx.io(TIX) naar NPR
Rs0.5810292
1 Timeworx.io(TIX) naar PYG
28.773612
1 Timeworx.io(TIX) naar RWF
Fr5.912442
1 Timeworx.io(TIX) naar SBD
$0.03362778
1 Timeworx.io(TIX) naar SCR
0.05973732
1 Timeworx.io(TIX) naar SRD
$0.1556766
1 Timeworx.io(TIX) naar SVC
$0.03571164
1 Timeworx.io(TIX) naar SZL
L0.07036092
1 Timeworx.io(TIX) naar TMT
m0.014301
1 Timeworx.io(TIX) naar TND
د.ت0.011898432
1 Timeworx.io(TIX) naar TTD
$0.02766222
1 Timeworx.io(TIX) naar UGX
Sh14.13756
1 Timeworx.io(TIX) naar XAF
Fr2.279988
1 Timeworx.io(TIX) naar XCD
$0.0110322
1 Timeworx.io(TIX) naar XOF
Fr2.279988
1 Timeworx.io(TIX) naar XPF
Fr0.412686
1 Timeworx.io(TIX) naar BWP
P0.05426208
1 Timeworx.io(TIX) naar BZD
$0.00821286
1 Timeworx.io(TIX) naar CVE
$0.38371626
1 Timeworx.io(TIX) naar DJF
Fr0.727308
1 Timeworx.io(TIX) naar DOP
$0.2557836
1 Timeworx.io(TIX) naar DZD
د.ج0.52905528
1 Timeworx.io(TIX) naar FJD
$0.0091935
1 Timeworx.io(TIX) naar GNF
Fr35.52777
1 Timeworx.io(TIX) naar GTQ
Q0.03129876
1 Timeworx.io(TIX) naar GYD
$0.85442346
1 Timeworx.io(TIX) naar ISK
kr0.494406

Timeworx.io bron

Voor een beter begrip van Timeworx.io kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Timeworx.io
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Timeworx.io

Hoeveel is Timeworx.io (TIX) vandaag waard?
De live TIX prijs in USD is 0.004086 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TIX naar USD prijs?
De huidige prijs van TIX naar USD is $ 0.004086. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Timeworx.io?
De marktkapitalisatie van TIX is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TIX?
De circulerende voorraad van TIX is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TIX?
TIX bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TIX?
TIX zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van TIX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TIX is $ 23.13K USD.
Zal TIX dit jaar hoger gaan?
TIX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TIX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:22:24 (UTC+8)

Timeworx.io (TIX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
10-05 21:29:00Industrie-updates
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Industrie-updates
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain gegevens
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Industrie-updates
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Industrie-updates
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Industrie-updates
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Trending nieuws

SEC vs Innovatie: Wat de Laatste Uitspraak Betekent

October 5, 2025

Bitcoin Marktupdate: BTC Bereikt Een Recordhoogte Boven US$125.000

October 5, 2025

MEXC Margin Futures Rendement: Kansen en Uitdagingen van Dubbel Inkomen uit Handel

October 3, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

TIX-naar-USD calculator

Bedrag

TIX
TIX
USD
USD

1 TIX = 0.004086 USD

Handel in TIX

TIX/USDT
$0.004086
$0.004086$0.004086
-0.13%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures