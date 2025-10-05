Wat is Timeworx.io (TIX)?

Timeworx.io is the Data Processing Layer for Nextgen AI, focused on a mission to revolutionize data processing by combining decentralization, AI, and human intelligence to deliver scalable, efficient and transparent solutions.

Timeworx.io Prijsvoorspelling (USD)

Timeworx.io (TIX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Timeworx.io (TIX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TIX token !

Timeworx.io bron

Voor een beter begrip van Timeworx.io kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over Timeworx.io Hoeveel is Timeworx.io (TIX) vandaag waard? De live TIX prijs in USD is 0.004086 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige TIX naar USD prijs? $ 0.004086 . Bekijk De huidige prijs van TIX naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van Timeworx.io? De marktkapitalisatie van TIX is -- USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van TIX? De circulerende voorraad van TIX is -- USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van TIX? TIX bereikte een ATH-prijs van -- USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TIX? TIX zag een ATL-prijs van -- USD . Wat is het handelsvolume van TIX? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TIX is $ 23.13K USD . Zal TIX dit jaar hoger gaan? TIX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TIX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

