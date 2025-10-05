Wat is TICS (TICS)?

TICS is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeTICS investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.



Bovendien kun je:

- De beschikbaarheid van TICS staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.

- Beoordelingen en analyses over TICS lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je TICS aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

TICS Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal TICS (TICS) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je TICS (TICS) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor TICS te bekijken.

Bekijk nu de TICS prijsvoorspelling !

TICS (TICS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van TICS (TICS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TICS token !

Hoe koop je TICS (TICS)?

Op zoek naar Hoe koop je TICS? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt TICS gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

TICS naar lokale valuta's

Probeer Converter

TICS bron

Voor een beter begrip van TICS kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over TICS Hoeveel is TICS (TICS) vandaag waard? De live TICS prijs in USD is 0.02585 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige TICS naar USD prijs? $ 0.02585 . Bekijk De huidige prijs van TICS naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van TICS? De marktkapitalisatie van TICS is $ 2.13M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van TICS? De circulerende voorraad van TICS is 82.26M USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van TICS? TICS bereikte een ATH-prijs van 2.5719853250516347 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TICS? TICS zag een ATL-prijs van 0.030720054210987374 USD . Wat is het handelsvolume van TICS? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TICS is $ 130.15K USD . Zal TICS dit jaar hoger gaan? TICS kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TICS prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

TICS (TICS) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8) Type Informatie 10-05 21:29:00 Industrie-updates Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high 10-05 16:10:00 Industrie-updates Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high 10-04 13:39:16 On-chain gegevens U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday 10-04 11:26:38 Industrie-updates USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9% 10-03 10:20:00 Industrie-updates Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3% 10-03 05:17:00 Industrie-updates Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

