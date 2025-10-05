De live TICS prijs vandaag is 0.02585 USD. Volg realtime TICS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TICS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live TICS prijs vandaag is 0.02585 USD. Volg realtime TICS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TICS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over TICS

TICS Prijsinformatie

TICS whitepaper

TICS officiële website

TICS tokenomie

TICS Prijsvoorspelling

TICS Geschiedenis

TICS koopgids

TICS-naar-Fiat valutaconversie

TICS spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

TICS logo

TICS koers(TICS)

1 TICS naar USD live prijs:

$0.02585
$0.02585$0.02585
-1.22%1D
USD
TICS (TICS) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:50:17 (UTC+8)

TICS (TICS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0252
$ 0.0252$ 0.0252
24u laag
$ 0.02849
$ 0.02849$ 0.02849
24u hoog

$ 0.0252
$ 0.0252$ 0.0252

$ 0.02849
$ 0.02849$ 0.02849

$ 2.5719853250516347
$ 2.5719853250516347$ 2.5719853250516347

$ 0.030720054210987374
$ 0.030720054210987374$ 0.030720054210987374

-2.27%

-1.22%

-11.17%

-11.17%

TICS (TICS) real-time prijs is $ 0.02585. De afgelopen 24 uur werd er TICS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0252 en een hoogtepunt van $ 0.02849, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TICS hoogste prijs aller tijden is $ 2.5719853250516347, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.030720054210987374 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TICS met -2.27% veranderd in het afgelopen uur, -1.22% in de afgelopen 24 uur en -11.17% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TICS (TICS) Marktinformatie

No.3921

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

$ 130.15K
$ 130.15K$ 130.15K

$ 35.20M
$ 35.20M$ 35.20M

82.26M
82.26M 82.26M

1,361,867,964
1,361,867,964 1,361,867,964

1,361,867,964
1,361,867,964 1,361,867,964

6.03%

QUBETICS

De huidige marktkapitalisatie van TICS is $ 2.13M, met een handelsvolume van $ 130.15K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TICS is 82.26M, met een totale voorraad van 1361867964. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 35.20M.

TICS (TICS) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van TICS prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0003193-1.22%
30 dagen$ -0.01185-31.44%
60 dagen$ -0.03115-54.65%
90 dagen$ -1.67135-98.48%
TICS prijswijziging vandaag

TICS registreerde vandaag een verandering van $ -0.0003193 (-1.22%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

TICS 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.01185 (-31.44%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

TICS 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,TICS zien we een verandering van $ -0.03115 (-54.65%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

TICS 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -1.67135 (-98.48%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van TICS (TICS) bekijken?

Bekijk nu de TICSprijsgeschiedenispagina.

Wat is TICS (TICS)?

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

TICS is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeTICS investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van TICS staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over TICS lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je TICS aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

TICS Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal TICS (TICS) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je TICS (TICS) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor TICS te bekijken.

Bekijk nu de TICS prijsvoorspelling !

TICS (TICS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van TICS (TICS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TICS token !

Hoe koop je TICS (TICS)?

Op zoek naar Hoe koop je TICS? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt TICS gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

TICS naar lokale valuta's

1 TICS(TICS) naar VND
680.24275
1 TICS(TICS) naar AUD
A$0.0390335
1 TICS(TICS) naar GBP
0.0188705
1 TICS(TICS) naar EUR
0.0219725
1 TICS(TICS) naar USD
$0.02585
1 TICS(TICS) naar MYR
RM0.10857
1 TICS(TICS) naar TRY
1.0704485
1 TICS(TICS) naar JPY
¥3.79995
1 TICS(TICS) naar ARS
ARS$36.823325
1 TICS(TICS) naar RUB
2.1251285
1 TICS(TICS) naar INR
2.2936705
1 TICS(TICS) naar IDR
Rp430.833161
1 TICS(TICS) naar KRW
36.4084325
1 TICS(TICS) naar PHP
1.496715
1 TICS(TICS) naar EGP
￡E.1.2338205
1 TICS(TICS) naar BRL
R$0.1377805
1 TICS(TICS) naar CAD
C$0.0359315
1 TICS(TICS) naar BDT
3.1446525
1 TICS(TICS) naar NGN
37.847502
1 TICS(TICS) naar COP
$100.5836425
1 TICS(TICS) naar ZAR
R.0.445137
1 TICS(TICS) naar UAH
1.066054
1 TICS(TICS) naar TZS
T.Sh.63.51345
1 TICS(TICS) naar VES
Bs4.78225
1 TICS(TICS) naar CLP
$24.79015
1 TICS(TICS) naar PKR
Rs7.2713465
1 TICS(TICS) naar KZT
14.148739
1 TICS(TICS) naar THB
฿0.8372815
1 TICS(TICS) naar TWD
NT$0.786874
1 TICS(TICS) naar AED
د.إ0.0948695
1 TICS(TICS) naar CHF
Fr0.0204215
1 TICS(TICS) naar HKD
HK$0.2008545
1 TICS(TICS) naar AMD
֏9.904169
1 TICS(TICS) naar MAD
.د.م0.2349765
1 TICS(TICS) naar MXN
$0.4753815
1 TICS(TICS) naar SAR
ريال0.096679
1 TICS(TICS) naar ETB
Br3.7505765
1 TICS(TICS) naar KES
KSh3.338269
1 TICS(TICS) naar JOD
د.أ0.01832765
1 TICS(TICS) naar PLN
0.093577
1 TICS(TICS) naar RON
лв0.1119305
1 TICS(TICS) naar SEK
kr0.2422145
1 TICS(TICS) naar BGN
лв0.042911
1 TICS(TICS) naar HUF
Ft8.559452
1 TICS(TICS) naar CZK
0.534061
1 TICS(TICS) naar KWD
د.ك0.0079101
1 TICS(TICS) naar ILS
0.085305
1 TICS(TICS) naar BOB
Bs0.178365
1 TICS(TICS) naar AZN
0.043945
1 TICS(TICS) naar TJS
SM0.2406635
1 TICS(TICS) naar GEL
0.070312
1 TICS(TICS) naar AOA
Kz23.6938515
1 TICS(TICS) naar BHD
.د.ب0.0097196
1 TICS(TICS) naar BMD
$0.02585
1 TICS(TICS) naar DKK
kr0.164406
1 TICS(TICS) naar HNL
L0.6759775
1 TICS(TICS) naar MUR
1.1712635
1 TICS(TICS) naar NAD
$0.4453955
1 TICS(TICS) naar NOK
kr0.257466
1 TICS(TICS) naar NZD
$0.0442035
1 TICS(TICS) naar PAB
B/.0.02585
1 TICS(TICS) naar PGK
K0.1098625
1 TICS(TICS) naar QAR
ر.ق0.094094
1 TICS(TICS) naar RSD
дин.2.57983
1 TICS(TICS) naar UZS
soʻm311.4457115
1 TICS(TICS) naar ALL
L2.1297815
1 TICS(TICS) naar ANG
ƒ0.0462715
1 TICS(TICS) naar AWG
ƒ0.04653
1 TICS(TICS) naar BBD
$0.0517
1 TICS(TICS) naar BAM
KM0.042911
1 TICS(TICS) naar BIF
Fr76.02485
1 TICS(TICS) naar BND
$0.033088
1 TICS(TICS) naar BSD
$0.02585
1 TICS(TICS) naar JMD
$4.150476
1 TICS(TICS) naar KHR
103.815151
1 TICS(TICS) naar KMF
Fr10.83115
1 TICS(TICS) naar LAK
561.9565105
1 TICS(TICS) naar LKR
Rs7.816523
1 TICS(TICS) naar MDL
L0.432729
1 TICS(TICS) naar MGA
Ar115.401638
1 TICS(TICS) naar MOP
P0.2070585
1 TICS(TICS) naar MVR
0.395505
1 TICS(TICS) naar MWK
MK44.8784435
1 TICS(TICS) naar MZN
MT1.651815
1 TICS(TICS) naar NPR
Rs3.67587
1 TICS(TICS) naar PYG
182.0357
1 TICS(TICS) naar RWF
Fr37.40495
1 TICS(TICS) naar SBD
$0.2127455
1 TICS(TICS) naar SCR
0.377927
1 TICS(TICS) naar SRD
$0.984885
1 TICS(TICS) naar SVC
$0.225929
1 TICS(TICS) naar SZL
L0.445137
1 TICS(TICS) naar TMT
m0.090475
1 TICS(TICS) naar TND
د.ت0.0752752
1 TICS(TICS) naar TTD
$0.1750045
1 TICS(TICS) naar UGX
Sh89.441
1 TICS(TICS) naar XAF
Fr14.4243
1 TICS(TICS) naar XCD
$0.069795
1 TICS(TICS) naar XOF
Fr14.4243
1 TICS(TICS) naar XPF
Fr2.61085
1 TICS(TICS) naar BWP
P0.343288
1 TICS(TICS) naar BZD
$0.0519585
1 TICS(TICS) naar CVE
$2.4275735
1 TICS(TICS) naar DJF
Fr4.6013
1 TICS(TICS) naar DOP
$1.61821
1 TICS(TICS) naar DZD
د.ج3.347058
1 TICS(TICS) naar FJD
$0.0581625
1 TICS(TICS) naar GNF
Fr224.76575
1 TICS(TICS) naar GTQ
Q0.198011
1 TICS(TICS) naar GYD
$5.4054935
1 TICS(TICS) naar ISK
kr3.12785

TICS bron

Voor een beter begrip van TICS kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van TICS
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over TICS

Hoeveel is TICS (TICS) vandaag waard?
De live TICS prijs in USD is 0.02585 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TICS naar USD prijs?
De huidige prijs van TICS naar USD is $ 0.02585. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van TICS?
De marktkapitalisatie van TICS is $ 2.13M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TICS?
De circulerende voorraad van TICS is 82.26M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TICS?
TICS bereikte een ATH-prijs van 2.5719853250516347 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TICS?
TICS zag een ATL-prijs van 0.030720054210987374 USD.
Wat is het handelsvolume van TICS?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TICS is $ 130.15K USD.
Zal TICS dit jaar hoger gaan?
TICS kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TICS prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:50:17 (UTC+8)

TICS (TICS) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
10-05 21:29:00Industrie-updates
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Industrie-updates
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain gegevens
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Industrie-updates
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Industrie-updates
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Industrie-updates
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Trending nieuws

SEC vs Innovatie: Wat de Laatste Uitspraak Betekent

October 5, 2025

Bitcoin Marktupdate: BTC Bereikt Een Recordhoogte Boven US$125.000

October 5, 2025

MEXC Margin Futures Rendement: Kansen en Uitdagingen van Dubbel Inkomen uit Handel

October 3, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

TICS-naar-USD calculator

Bedrag

TICS
TICS
USD
USD

1 TICS = 0.02585 USD

Handel in TICS

TICS/USDT
$0.02585
$0.02585$0.02585
-1.22%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures