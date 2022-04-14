Starpower (STAR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Starpower (STAR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Starpower (STAR) Informatie Starpower is an energy network protocol that partners with leading renewable energy devices manufacturers to aggregate solar panels/batteries/EVs/appliances into a decentralized network (“DePIN”) to address the volatility of renewable energy sources and meet the increasing energy demands of AI. Starpower is an energy network protocol that partners with leading renewable energy devices manufacturers to aggregate solar panels/batteries/EVs/appliances into a decentralized network (“DePIN”) to address the volatility of renewable energy sources and meet the increasing energy demands of AI. Officiële website: https://www.starpower.world/ Whitepaper: https://starpower.gitbook.io/starpower-lite-paper Block explorer: https://solscan.io/token/STARqri3xhy6Pyv1EpgdjkPDVcs9FncKcaEP6527krs Koop nu STAR!

Starpower (STAR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Starpower (STAR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 24.00M $ 24.00M $ 24.00M Totale voorraad: $ 550.90M $ 550.90M $ 550.90M Circulerende voorraad: $ 183.90M $ 183.90M $ 183.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 130.51M $ 130.51M $ 130.51M Hoogste ooit: $ 0.18 $ 0.18 $ 0.18 Laagste ooit: $ 0.03805041548748198 $ 0.03805041548748198 $ 0.03805041548748198 Huidige prijs: $ 0.13051 $ 0.13051 $ 0.13051 Meer informatie over Starpower (STAR) prijs

Starpower (STAR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Starpower (STAR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STAR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STAR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STAR begrijpt, kun je de live prijs van STAR token verkennen!

Starpower (STAR) Prijsgeschiedenis Door de STAR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de STAR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van STAR Wil je weten waar je STAR naartoe gaat? Onze STAR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STAR token!

