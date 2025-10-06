BeursDEX+
De live Sunrise Layer prijs vandaag is 0.007963 USD. Volg realtime RISE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RISE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Sunrise Layer prijs vandaag is 0.007963 USD. Volg realtime RISE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RISE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over RISE

RISE Prijsinformatie

Wat is RISE

RISE whitepaper

RISE officiële website

RISE tokenomie

RISE Prijsvoorspelling

RISE Geschiedenis

RISE koopgids

RISE-naar-Fiat valutaconversie

RISE spot

RISE USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Sunrise Layer logo

Sunrise Layer koers(RISE)

1 RISE naar USD live prijs:

-1.86%1D
USD
Sunrise Layer (RISE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:56:35 (UTC+8)

Sunrise Layer (RISE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
24u laag
24u hoog

-0.39%

-1.85%

-10.98%

-10.98%

Sunrise Layer (RISE) real-time prijs is $ 0.007963. De afgelopen 24 uur werd er RISE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.007755 en een hoogtepunt van $ 0.008233, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RISE hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RISE met -0.39% veranderd in het afgelopen uur, -1.85% in de afgelopen 24 uur en -10.98% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Sunrise Layer (RISE) Marktinformatie

SUNRISE

De huidige marktkapitalisatie van Sunrise Layer is --, met een handelsvolume van $ 120.98K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RISE is --, met een totale voorraad van 500000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.98M.

Sunrise Layer (RISE) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Sunrise Layer prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00015081-1.85%
30 dagen$ -0.002575-24.44%
60 dagen$ -0.00257-24.40%
90 dagen$ -0.032037-80.10%
Sunrise Layer prijswijziging vandaag

RISE registreerde vandaag een verandering van $ -0.00015081 (-1.85%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Sunrise Layer 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.002575 (-24.44%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Sunrise Layer 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,RISE zien we een verandering van $ -0.00257 (-24.40%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Sunrise Layer 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.032037 (-80.10%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Sunrise Layer (RISE) bekijken?

Bekijk nu de Sunrise Layerprijsgeschiedenispagina.

Wat is Sunrise Layer (RISE)?

Integrating Data Availability layer and Liquidity Hub functions into a single platform powered by Proof-of-Liquidity — enabling sovereign rollups and leading L1s like Ethereum and Solana to connect seamlessly through deep, shared liquidity.

Sunrise Layer is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeSunrise Layer investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van RISE staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Sunrise Layer lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Sunrise Layer aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Sunrise Layer Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Sunrise Layer (RISE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Sunrise Layer (RISE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Sunrise Layer te bekijken.

Bekijk nu de Sunrise Layer prijsvoorspelling !

Sunrise Layer (RISE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Sunrise Layer (RISE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van RISE token !

Hoe koop je Sunrise Layer (RISE)?

Op zoek naar Hoe koop je Sunrise Layer? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Sunrise Layer gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

RISE naar lokale valuta's

1 Sunrise Layer(RISE) naar VND
209.546345
1 Sunrise Layer(RISE) naar AUD
A$0.01226302
1 Sunrise Layer(RISE) naar GBP
0.00605188
1 Sunrise Layer(RISE) naar EUR
0.00692781
1 Sunrise Layer(RISE) naar USD
$0.007963
1 Sunrise Layer(RISE) naar MYR
RM0.03336497
1 Sunrise Layer(RISE) naar TRY
0.3352423
1 Sunrise Layer(RISE) naar JPY
¥1.218339
1 Sunrise Layer(RISE) naar ARS
ARS$11.60782436
1 Sunrise Layer(RISE) naar RUB
0.64691412
1 Sunrise Layer(RISE) naar INR
0.70576069
1 Sunrise Layer(RISE) naar IDR
Rp132.71661358
1 Sunrise Layer(RISE) naar PHP
0.46878181
1 Sunrise Layer(RISE) naar EGP
￡E.0.37728694
1 Sunrise Layer(RISE) naar BRL
R$0.04292057
1 Sunrise Layer(RISE) naar CAD
C$0.01122783
1 Sunrise Layer(RISE) naar BDT
0.9706897
1 Sunrise Layer(RISE) naar NGN
11.490609
1 Sunrise Layer(RISE) naar COP
$30.745143
1 Sunrise Layer(RISE) naar ZAR
R.0.13919324
1 Sunrise Layer(RISE) naar UAH
0.33508304
1 Sunrise Layer(RISE) naar TZS
T.Sh.19.565091
1 Sunrise Layer(RISE) naar VES
Bs1.775749
1 Sunrise Layer(RISE) naar CLP
$7.532998
1 Sunrise Layer(RISE) naar PKR
Rs2.25129936
1 Sunrise Layer(RISE) naar KZT
4.1734083
1 Sunrise Layer(RISE) naar THB
฿0.25895676
1 Sunrise Layer(RISE) naar TWD
NT$0.24613633
1 Sunrise Layer(RISE) naar AED
د.إ0.02922421
1 Sunrise Layer(RISE) naar CHF
Fr0.00645003
1 Sunrise Layer(RISE) naar HKD
HK$0.06187251
1 Sunrise Layer(RISE) naar AMD
֏3.04624565
1 Sunrise Layer(RISE) naar MAD
.د.م0.07413553
1 Sunrise Layer(RISE) naar MXN
$0.14866921
1 Sunrise Layer(RISE) naar SAR
ريال0.02986125
1 Sunrise Layer(RISE) naar ETB
Br1.21794085
1 Sunrise Layer(RISE) naar KES
KSh1.02873997
1 Sunrise Layer(RISE) naar JOD
د.أ0.005645767
1 Sunrise Layer(RISE) naar PLN
0.0294631
1 Sunrise Layer(RISE) naar RON
лв0.03519646
1 Sunrise Layer(RISE) naar SEK
kr0.07628554
1 Sunrise Layer(RISE) naar BGN
лв0.0135371
1 Sunrise Layer(RISE) naar HUF
Ft2.68743287
1 Sunrise Layer(RISE) naar CZK
0.1688156
1 Sunrise Layer(RISE) naar KWD
د.ك0.002444641
1 Sunrise Layer(RISE) naar ILS
0.02603901
1 Sunrise Layer(RISE) naar BOB
Bs0.05502433
1 Sunrise Layer(RISE) naar AZN
0.0135371
1 Sunrise Layer(RISE) naar TJS
SM0.07341886
1 Sunrise Layer(RISE) naar GEL
0.02165936
1 Sunrise Layer(RISE) naar AOA
Kz7.2654412
1 Sunrise Layer(RISE) naar BHD
.د.ب0.002994088
1 Sunrise Layer(RISE) naar BMD
$0.007963
1 Sunrise Layer(RISE) naar DKK
kr0.0517595
1 Sunrise Layer(RISE) naar HNL
L0.20974542
1 Sunrise Layer(RISE) naar MUR
0.36645726
1 Sunrise Layer(RISE) naar NAD
$0.13847657
1 Sunrise Layer(RISE) naar NOK
kr0.08130223
1 Sunrise Layer(RISE) naar NZD
$0.01409451
1 Sunrise Layer(RISE) naar PAB
B/.0.007963
1 Sunrise Layer(RISE) naar PGK
K0.03384275
1 Sunrise Layer(RISE) naar QAR
ر.ق0.02898532
1 Sunrise Layer(RISE) naar RSD
дин.0.81278341
1 Sunrise Layer(RISE) naar UZS
soʻm94.79760388
1 Sunrise Layer(RISE) naar ALL
L0.66976793
1 Sunrise Layer(RISE) naar ANG
ƒ0.01425377
1 Sunrise Layer(RISE) naar AWG
ƒ0.01425377
1 Sunrise Layer(RISE) naar BBD
$0.015926
1 Sunrise Layer(RISE) naar BAM
KM0.0135371
1 Sunrise Layer(RISE) naar BIF
Fr23.482887
1 Sunrise Layer(RISE) naar BND
$0.0103519
1 Sunrise Layer(RISE) naar BSD
$0.007963
1 Sunrise Layer(RISE) naar JMD
$1.27830039
1 Sunrise Layer(RISE) naar KHR
31.97988578
1 Sunrise Layer(RISE) naar KMF
Fr3.392238
1 Sunrise Layer(RISE) naar LAK
173.10869219
1 Sunrise Layer(RISE) naar LKR
රු2.42696314
1 Sunrise Layer(RISE) naar MDL
L0.13640619
1 Sunrise Layer(RISE) naar MGA
Ar35.8693335
1 Sunrise Layer(RISE) naar MOP
P0.063704
1 Sunrise Layer(RISE) naar MVR
0.1226302
1 Sunrise Layer(RISE) naar MWK
MK13.82464393
1 Sunrise Layer(RISE) naar MZN
MT0.50923385
1 Sunrise Layer(RISE) naar NPR
रु1.12963118
1 Sunrise Layer(RISE) naar PYG
56.473596
1 Sunrise Layer(RISE) naar RWF
Fr11.554313
1 Sunrise Layer(RISE) naar SBD
$0.06553549
1 Sunrise Layer(RISE) naar SCR
0.10710235
1 Sunrise Layer(RISE) naar SRD
$0.3065755
1 Sunrise Layer(RISE) naar SVC
$0.06967625
1 Sunrise Layer(RISE) naar SZL
L0.1385562
1 Sunrise Layer(RISE) naar TMT
m0.02795013
1 Sunrise Layer(RISE) naar TND
د.ت0.023395294
1 Sunrise Layer(RISE) naar TTD
$0.05398914
1 Sunrise Layer(RISE) naar UGX
Sh27.743092
1 Sunrise Layer(RISE) naar XAF
Fr4.546873
1 Sunrise Layer(RISE) naar XCD
$0.0215001
1 Sunrise Layer(RISE) naar XOF
Fr4.546873
1 Sunrise Layer(RISE) naar XPF
Fr0.820189
1 Sunrise Layer(RISE) naar BWP
P0.1075005
1 Sunrise Layer(RISE) naar BZD
$0.01600563
1 Sunrise Layer(RISE) naar CVE
$0.76548319
1 Sunrise Layer(RISE) naar DJF
Fr1.409451
1 Sunrise Layer(RISE) naar DOP
$0.51170238
1 Sunrise Layer(RISE) naar DZD
د.ج1.04195855
1 Sunrise Layer(RISE) naar FJD
$0.01815564
1 Sunrise Layer(RISE) naar GNF
Fr69.238285
1 Sunrise Layer(RISE) naar GTQ
Q0.06099658
1 Sunrise Layer(RISE) naar GYD
$1.6658596
1 Sunrise Layer(RISE) naar ISK
kr1.011301

Sunrise Layer bron

Voor een beter begrip van Sunrise Layer kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Sunrise Layer
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Sunrise Layer

Hoeveel is Sunrise Layer (RISE) vandaag waard?
De live RISE prijs in USD is 0.007963 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige RISE naar USD prijs?
De huidige prijs van RISE naar USD is $ 0.007963. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Sunrise Layer?
De marktkapitalisatie van RISE is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van RISE?
De circulerende voorraad van RISE is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van RISE?
RISE bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van RISE?
RISE zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van RISE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van RISE is $ 120.98K USD.
Zal RISE dit jaar hoger gaan?
RISE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de RISE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Sunrise Layer (RISE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

