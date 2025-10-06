BeursDEX+
De live Hyperion prijs vandaag is 0.4206 USD. Volg realtime RION naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RION prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Hyperion koers(RION)

1 RION naar USD live prijs:

$0.4206
$0.4206$0.4206
+2.56%1D
USD
Hyperion (RION) live prijsgrafiek
Hyperion (RION) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.3934
$ 0.3934$ 0.3934
24u laag
$ 0.4595
$ 0.4595$ 0.4595
24u hoog

$ 0.3934
$ 0.3934$ 0.3934

$ 0.4595
$ 0.4595$ 0.4595

$ 1.2065187860831725
$ 1.2065187860831725$ 1.2065187860831725

$ 0.02813140542022481
$ 0.02813140542022481$ 0.02813140542022481

-0.19%

+2.56%

-0.31%

-0.31%

Hyperion (RION) real-time prijs is $ 0.4206. De afgelopen 24 uur werd er RION verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.3934 en een hoogtepunt van $ 0.4595, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RION hoogste prijs aller tijden is $ 1.2065187860831725, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02813140542022481 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RION met -0.19% veranderd in het afgelopen uur, +2.56% in de afgelopen 24 uur en -0.31% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hyperion (RION) Marktinformatie

No.1175

$ 7.99M
$ 7.99M$ 7.99M

$ 155.92K
$ 155.92K$ 155.92K

$ 42.06M
$ 42.06M$ 42.06M

19.00M
19.00M 19.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

19.00%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Hyperion is $ 7.99M, met een handelsvolume van $ 155.92K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RION is 19.00M, met een totale voorraad van 100000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 42.06M.

Hyperion (RION) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Hyperion prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.010499+2.56%
30 dagen$ -0.0982-18.93%
60 dagen$ +0.0817+24.10%
90 dagen$ -0.2179-34.13%
Hyperion prijswijziging vandaag

RION registreerde vandaag een verandering van $ +0.010499 (+2.56%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Hyperion 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0982 (-18.93%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Hyperion 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,RION zien we een verandering van $ +0.0817 (+24.10%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Hyperion 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.2179 (-34.13%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Hyperion (RION) bekijken?

Bekijk nu de Hyperionprijsgeschiedenispagina.

Wat is Hyperion (RION)?

Hyperion is a high-performance platform powered by Aptos’ parallel execution engine. By combining swap aggregation, market-making (CLMM and the upcoming DLMM), and vault strategies into one seamless on-chain experience, Hyperion is building the unified liquidity and trading layer of Aptos.

Hyperion is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeHyperion investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van RION staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Hyperion lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Hyperion aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Hyperion Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Hyperion (RION) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Hyperion (RION) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Hyperion te bekijken.

Bekijk nu de Hyperion prijsvoorspelling !

Hyperion (RION) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Hyperion (RION) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van RION token !

Hoe koop je Hyperion (RION)?

Op zoek naar Hoe koop je Hyperion? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Hyperion gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

RION naar lokale valuta's

1 Hyperion(RION) naar VND
11,068.089
1 Hyperion(RION) naar AUD
A$0.647724
1 Hyperion(RION) naar GBP
0.319656
1 Hyperion(RION) naar EUR
0.365922
1 Hyperion(RION) naar USD
$0.4206
1 Hyperion(RION) naar MYR
RM1.762314
1 Hyperion(RION) naar TRY
17.70726
1 Hyperion(RION) naar JPY
¥64.3518
1 Hyperion(RION) naar ARS
ARS$613.117032
1 Hyperion(RION) naar RUB
34.169544
1 Hyperion(RION) naar INR
37.277778
1 Hyperion(RION) naar IDR
Rp7,009.997196
1 Hyperion(RION) naar PHP
24.760722
1 Hyperion(RION) naar EGP
￡E.19.928028
1 Hyperion(RION) naar BRL
R$2.267034
1 Hyperion(RION) naar CAD
C$0.593046
1 Hyperion(RION) naar BDT
51.27114
1 Hyperion(RION) naar NGN
606.9258
1 Hyperion(RION) naar COP
$1,623.9366
1 Hyperion(RION) naar ZAR
R.7.352088
1 Hyperion(RION) naar UAH
17.698848
1 Hyperion(RION) naar TZS
T.Sh.1,033.4142
1 Hyperion(RION) naar VES
Bs93.7938
1 Hyperion(RION) naar CLP
$397.8876
1 Hyperion(RION) naar PKR
Rs118.912032
1 Hyperion(RION) naar KZT
220.43646
1 Hyperion(RION) naar THB
฿13.677912
1 Hyperion(RION) naar TWD
NT$13.000746
1 Hyperion(RION) naar AED
د.إ1.543602
1 Hyperion(RION) naar CHF
Fr0.340686
1 Hyperion(RION) naar HKD
HK$3.268062
1 Hyperion(RION) naar AMD
֏160.90053
1 Hyperion(RION) naar MAD
.د.م3.915786
1 Hyperion(RION) naar MXN
$7.852602
1 Hyperion(RION) naar SAR
ريال1.57725
1 Hyperion(RION) naar ETB
Br64.33077
1 Hyperion(RION) naar KES
KSh54.337314
1 Hyperion(RION) naar JOD
د.أ0.2982054
1 Hyperion(RION) naar PLN
1.55622
1 Hyperion(RION) naar RON
лв1.859052
1 Hyperion(RION) naar SEK
kr4.029348
1 Hyperion(RION) naar BGN
лв0.71502
1 Hyperion(RION) naar HUF
Ft141.948294
1 Hyperion(RION) naar CZK
8.91672
1 Hyperion(RION) naar KWD
د.ك0.1291242
1 Hyperion(RION) naar ILS
1.375362
1 Hyperion(RION) naar BOB
Bs2.906346
1 Hyperion(RION) naar AZN
0.71502
1 Hyperion(RION) naar TJS
SM3.877932
1 Hyperion(RION) naar GEL
1.144032
1 Hyperion(RION) naar AOA
Kz383.75544
1 Hyperion(RION) naar BHD
.د.ب0.1581456
1 Hyperion(RION) naar BMD
$0.4206
1 Hyperion(RION) naar DKK
kr2.7339
1 Hyperion(RION) naar HNL
L11.078604
1 Hyperion(RION) naar MUR
19.356012
1 Hyperion(RION) naar NAD
$7.314234
1 Hyperion(RION) naar NOK
kr4.294326
1 Hyperion(RION) naar NZD
$0.744462
1 Hyperion(RION) naar PAB
B/.0.4206
1 Hyperion(RION) naar PGK
K1.78755
1 Hyperion(RION) naar QAR
ر.ق1.530984
1 Hyperion(RION) naar RSD
дин.42.930642
1 Hyperion(RION) naar UZS
soʻm5,007.142056
1 Hyperion(RION) naar ALL
L35.376666
1 Hyperion(RION) naar ANG
ƒ0.752874
1 Hyperion(RION) naar AWG
ƒ0.752874
1 Hyperion(RION) naar BBD
$0.8412
1 Hyperion(RION) naar BAM
KM0.71502
1 Hyperion(RION) naar BIF
Fr1,240.3494
1 Hyperion(RION) naar BND
$0.54678
1 Hyperion(RION) naar BSD
$0.4206
1 Hyperion(RION) naar JMD
$67.518918
1 Hyperion(RION) naar KHR
1,689.154836
1 Hyperion(RION) naar KMF
Fr179.1756
1 Hyperion(RION) naar LAK
9,143.478078
1 Hyperion(RION) naar LKR
රු128.190468
1 Hyperion(RION) naar MDL
L7.204878
1 Hyperion(RION) naar MGA
Ar1,894.5927
1 Hyperion(RION) naar MOP
P3.3648
1 Hyperion(RION) naar MVR
6.47724
1 Hyperion(RION) naar MWK
MK730.207866
1 Hyperion(RION) naar MZN
MT26.89737
1 Hyperion(RION) naar NPR
रु59.666316
1 Hyperion(RION) naar PYG
2,982.8952
1 Hyperion(RION) naar RWF
Fr610.2906
1 Hyperion(RION) naar SBD
$3.461538
1 Hyperion(RION) naar SCR
5.65707
1 Hyperion(RION) naar SRD
$16.1931
1 Hyperion(RION) naar SVC
$3.68025
1 Hyperion(RION) naar SZL
L7.31844
1 Hyperion(RION) naar TMT
m1.476306
1 Hyperion(RION) naar TND
د.ت1.2357228
1 Hyperion(RION) naar TTD
$2.851668
1 Hyperion(RION) naar UGX
Sh1,465.3704
1 Hyperion(RION) naar XAF
Fr240.1626
1 Hyperion(RION) naar XCD
$1.13562
1 Hyperion(RION) naar XOF
Fr240.1626
1 Hyperion(RION) naar XPF
Fr43.3218
1 Hyperion(RION) naar BWP
P5.6781
1 Hyperion(RION) naar BZD
$0.845406
1 Hyperion(RION) naar CVE
$40.432278
1 Hyperion(RION) naar DJF
Fr74.4462
1 Hyperion(RION) naar DOP
$27.027756
1 Hyperion(RION) naar DZD
د.ج55.03551
1 Hyperion(RION) naar FJD
$0.958968
1 Hyperion(RION) naar GNF
Fr3,657.117
1 Hyperion(RION) naar GTQ
Q3.221796
1 Hyperion(RION) naar GYD
$87.98952
1 Hyperion(RION) naar ISK
kr53.4162

Hyperion bron

Voor een beter begrip van Hyperion kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over Hyperion

Hoeveel is Hyperion (RION) vandaag waard?
De live RION prijs in USD is 0.4206 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige RION naar USD prijs?
De huidige prijs van RION naar USD is $ 0.4206. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Hyperion?
De marktkapitalisatie van RION is $ 7.99M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van RION?
De circulerende voorraad van RION is 19.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van RION?
RION bereikte een ATH-prijs van 1.2065187860831725 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van RION?
RION zag een ATL-prijs van 0.02813140542022481 USD.
Wat is het handelsvolume van RION?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van RION is $ 155.92K USD.
Zal RION dit jaar hoger gaan?
RION kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de RION prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Hyperion (RION) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

