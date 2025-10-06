BeursDEX+
De live Refacta AI prijs vandaag is 0.0366 USD. Volg realtime REFACTA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de REFACTA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over REFACTA

REFACTA Prijsinformatie

Wat is REFACTA

REFACTA whitepaper

REFACTA officiële website

REFACTA tokenomie

REFACTA Prijsvoorspelling

REFACTA Geschiedenis

REFACTA koopgids

REFACTA-naar-Fiat valutaconversie

REFACTA spot

Pre-market

Verdien

Nieuws

Blog

Leren

Refacta AI logo

Refacta AI koers(REFACTA)

1 REFACTA naar USD live prijs:

$0.03659
$0.03659
-0.08%1D
USD
Refacta AI (REFACTA) live prijsgrafiek
Refacta AI (REFACTA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.03579
$ 0.03579
24u laag
$ 0.03829
$ 0.03829
24u hoog

$ 0.03579
$ 0.03579

$ 0.03829
$ 0.03829

--
--

--
--

-1.70%

-0.08%

+0.88%

+0.88%

Refacta AI (REFACTA) real-time prijs is $ 0.0366. De afgelopen 24 uur werd er REFACTA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.03579 en een hoogtepunt van $ 0.03829, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De REFACTA hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is REFACTA met -1.70% veranderd in het afgelopen uur, -0.08% in de afgelopen 24 uur en +0.88% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Refacta AI (REFACTA) Marktinformatie

--
--

$ 635.80K
$ 635.80K

$ 36.60M
$ 36.60M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BASE

De huidige marktkapitalisatie van Refacta AI is --, met een handelsvolume van $ 635.80K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van REFACTA is --, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 36.60M.

Refacta AI (REFACTA) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Refacta AI prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0000293-0.08%
30 dagen$ +0.01756+92.22%
60 dagen$ +0.01705+87.21%
90 dagen$ +0.0316+632.00%
Refacta AI prijswijziging vandaag

REFACTA registreerde vandaag een verandering van $ -0.0000293 (-0.08%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Refacta AI 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.01756 (+92.22%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Refacta AI 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,REFACTA zien we een verandering van $ +0.01705 (+87.21%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Refacta AI 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.0316 (+632.00%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Refacta AI (REFACTA) bekijken?

Bekijk nu de Refacta AIprijsgeschiedenispagina.

Wat is Refacta AI (REFACTA)?

$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.

Refacta AI is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeRefacta AI investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van REFACTA staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Refacta AI lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Refacta AI aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Refacta AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Refacta AI (REFACTA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Refacta AI (REFACTA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Refacta AI te bekijken.

Bekijk nu de Refacta AI prijsvoorspelling !

Refacta AI (REFACTA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Refacta AI (REFACTA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van REFACTA token !

Hoe koop je Refacta AI (REFACTA)?

Op zoek naar Hoe koop je Refacta AI? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Refacta AI gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

REFACTA naar lokale valuta's

1 Refacta AI(REFACTA) naar VND
963.129
1 Refacta AI(REFACTA) naar AUD
A$0.056364
1 Refacta AI(REFACTA) naar GBP
0.027816
1 Refacta AI(REFACTA) naar EUR
0.031842
1 Refacta AI(REFACTA) naar USD
$0.0366
1 Refacta AI(REFACTA) naar MYR
RM0.153354
1 Refacta AI(REFACTA) naar TRY
1.54086
1 Refacta AI(REFACTA) naar JPY
¥5.5998
1 Refacta AI(REFACTA) naar ARS
ARS$53.352552
1 Refacta AI(REFACTA) naar RUB
2.973384
1 Refacta AI(REFACTA) naar INR
3.243858
1 Refacta AI(REFACTA) naar IDR
Rp609.999756
1 Refacta AI(REFACTA) naar PHP
2.154642
1 Refacta AI(REFACTA) naar EGP
￡E.1.734108
1 Refacta AI(REFACTA) naar BRL
R$0.197274
1 Refacta AI(REFACTA) naar CAD
C$0.051606
1 Refacta AI(REFACTA) naar BDT
4.46154
1 Refacta AI(REFACTA) naar NGN
52.8138
1 Refacta AI(REFACTA) naar COP
$141.3126
1 Refacta AI(REFACTA) naar ZAR
R.0.639768
1 Refacta AI(REFACTA) naar UAH
1.540128
1 Refacta AI(REFACTA) naar TZS
T.Sh.89.9262
1 Refacta AI(REFACTA) naar VES
Bs8.1618
1 Refacta AI(REFACTA) naar CLP
$34.6236
1 Refacta AI(REFACTA) naar PKR
Rs10.347552
1 Refacta AI(REFACTA) naar KZT
19.18206
1 Refacta AI(REFACTA) naar THB
฿1.190232
1 Refacta AI(REFACTA) naar TWD
NT$1.131306
1 Refacta AI(REFACTA) naar AED
د.إ0.134322
1 Refacta AI(REFACTA) naar CHF
Fr0.029646
1 Refacta AI(REFACTA) naar HKD
HK$0.284382
1 Refacta AI(REFACTA) naar AMD
֏14.00133
1 Refacta AI(REFACTA) naar MAD
.د.م0.340746
1 Refacta AI(REFACTA) naar MXN
$0.683322
1 Refacta AI(REFACTA) naar SAR
ريال0.13725
1 Refacta AI(REFACTA) naar ETB
Br5.59797
1 Refacta AI(REFACTA) naar KES
KSh4.728354
1 Refacta AI(REFACTA) naar JOD
د.أ0.0259494
1 Refacta AI(REFACTA) naar PLN
0.13542
1 Refacta AI(REFACTA) naar RON
лв0.161772
1 Refacta AI(REFACTA) naar SEK
kr0.350628
1 Refacta AI(REFACTA) naar BGN
лв0.06222
1 Refacta AI(REFACTA) naar HUF
Ft12.352134
1 Refacta AI(REFACTA) naar CZK
0.77592
1 Refacta AI(REFACTA) naar KWD
د.ك0.0112362
1 Refacta AI(REFACTA) naar ILS
0.119682
1 Refacta AI(REFACTA) naar BOB
Bs0.252906
1 Refacta AI(REFACTA) naar AZN
0.06222
1 Refacta AI(REFACTA) naar TJS
SM0.337452
1 Refacta AI(REFACTA) naar GEL
0.099552
1 Refacta AI(REFACTA) naar AOA
Kz33.39384
1 Refacta AI(REFACTA) naar BHD
.د.ب0.0137616
1 Refacta AI(REFACTA) naar BMD
$0.0366
1 Refacta AI(REFACTA) naar DKK
kr0.2379
1 Refacta AI(REFACTA) naar HNL
L0.964044
1 Refacta AI(REFACTA) naar MUR
1.684332
1 Refacta AI(REFACTA) naar NAD
$0.636474
1 Refacta AI(REFACTA) naar NOK
kr0.373686
1 Refacta AI(REFACTA) naar NZD
$0.064782
1 Refacta AI(REFACTA) naar PAB
B/.0.0366
1 Refacta AI(REFACTA) naar PGK
K0.15555
1 Refacta AI(REFACTA) naar QAR
ر.ق0.133224
1 Refacta AI(REFACTA) naar RSD
дин.3.735762
1 Refacta AI(REFACTA) naar UZS
soʻm435.714216
1 Refacta AI(REFACTA) naar ALL
L3.078426
1 Refacta AI(REFACTA) naar ANG
ƒ0.065514
1 Refacta AI(REFACTA) naar AWG
ƒ0.065514
1 Refacta AI(REFACTA) naar BBD
$0.0732
1 Refacta AI(REFACTA) naar BAM
KM0.06222
1 Refacta AI(REFACTA) naar BIF
Fr107.9334
1 Refacta AI(REFACTA) naar BND
$0.04758
1 Refacta AI(REFACTA) naar BSD
$0.0366
1 Refacta AI(REFACTA) naar JMD
$5.875398
1 Refacta AI(REFACTA) naar KHR
146.987796
1 Refacta AI(REFACTA) naar KMF
Fr15.5916
1 Refacta AI(REFACTA) naar LAK
795.652158
1 Refacta AI(REFACTA) naar LKR
රු11.154948
1 Refacta AI(REFACTA) naar MDL
L0.626958
1 Refacta AI(REFACTA) naar MGA
Ar164.8647
1 Refacta AI(REFACTA) naar MOP
P0.2928
1 Refacta AI(REFACTA) naar MVR
0.56364
1 Refacta AI(REFACTA) naar MWK
MK63.541626
1 Refacta AI(REFACTA) naar MZN
MT2.34057
1 Refacta AI(REFACTA) naar NPR
रु5.192076
1 Refacta AI(REFACTA) naar PYG
259.5672
1 Refacta AI(REFACTA) naar RWF
Fr53.1066
1 Refacta AI(REFACTA) naar SBD
$0.301218
1 Refacta AI(REFACTA) naar SCR
0.49227
1 Refacta AI(REFACTA) naar SRD
$1.4091
1 Refacta AI(REFACTA) naar SVC
$0.32025
1 Refacta AI(REFACTA) naar SZL
L0.63684
1 Refacta AI(REFACTA) naar TMT
m0.128466
1 Refacta AI(REFACTA) naar TND
د.ت0.1075308
1 Refacta AI(REFACTA) naar TTD
$0.248148
1 Refacta AI(REFACTA) naar UGX
Sh127.5144
1 Refacta AI(REFACTA) naar XAF
Fr20.8986
1 Refacta AI(REFACTA) naar XCD
$0.09882
1 Refacta AI(REFACTA) naar XOF
Fr20.8986
1 Refacta AI(REFACTA) naar XPF
Fr3.7698
1 Refacta AI(REFACTA) naar BWP
P0.4941
1 Refacta AI(REFACTA) naar BZD
$0.073566
1 Refacta AI(REFACTA) naar CVE
$3.518358
1 Refacta AI(REFACTA) naar DJF
Fr6.4782
1 Refacta AI(REFACTA) naar DOP
$2.351916
1 Refacta AI(REFACTA) naar DZD
د.ج4.78911
1 Refacta AI(REFACTA) naar FJD
$0.083448
1 Refacta AI(REFACTA) naar GNF
Fr318.237
1 Refacta AI(REFACTA) naar GTQ
Q0.280356
1 Refacta AI(REFACTA) naar GYD
$7.65672
1 Refacta AI(REFACTA) naar ISK
kr4.6482

Refacta AI bron

Voor een beter begrip van Refacta AI kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Refacta AI
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Refacta AI

Hoeveel is Refacta AI (REFACTA) vandaag waard?
De live REFACTA prijs in USD is 0.0366 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige REFACTA naar USD prijs?
De huidige prijs van REFACTA naar USD is $ 0.0366. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Refacta AI?
De marktkapitalisatie van REFACTA is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van REFACTA?
De circulerende voorraad van REFACTA is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van REFACTA?
REFACTA bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van REFACTA?
REFACTA zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van REFACTA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van REFACTA is $ 635.80K USD.
Zal REFACTA dit jaar hoger gaan?
REFACTA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de REFACTA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
