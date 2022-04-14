Resistance Dog (REDO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Resistance Dog (REDO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Resistance Dog (REDO) Informatie Resistance Dog is a meme coin on Ton chain Resistance Dog is a meme coin on Ton chain Officiële website: https://redoton.com Whitepaper: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:eb50136e-81f2-40ba-b6cd-76db7f0dcd2c?viewer%21megaVerb=group-discover Block explorer: https://tonviewer.com/EQBZ_cafPyDr5KUTs0aNxh0ZTDhkpEZONmLJA2SNGlLm4Cko Koop nu REDO!

Resistance Dog (REDO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Resistance Dog (REDO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.43M $ 8.43M $ 8.43M Hoogste ooit: $ 0.8789 $ 0.8789 $ 0.8789 Laagste ooit: $ 0.02596915379052476 $ 0.02596915379052476 $ 0.02596915379052476 Huidige prijs: $ 0.08431 $ 0.08431 $ 0.08431 Meer informatie over Resistance Dog (REDO) prijs

Resistance Dog (REDO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Resistance Dog (REDO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal REDO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel REDO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van REDO begrijpt, kun je de live prijs van REDO token verkennen!

