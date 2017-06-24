Quantum R. Ledger (QRL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Quantum R. Ledger (QRL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Quantum R. Ledger (QRL) Informatie The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'. The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'. Officiële website: https://theqrl.org/ Whitepaper: https://github.com/theQRL/Whitepaper/blob/master/QRL_whitepaper.pdf Block explorer: https://explorer.theqrl.org/ Koop nu QRL!

Quantum R. Ledger (QRL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Quantum R. Ledger (QRL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 84.92M Totale voorraad: $ 79.15M Circulerende voorraad: $ 67.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 131.25M Hoogste ooit: $ 1.28 Laagste ooit: $ 0.0408362163245 Huidige prijs: $ 1.25

Quantum R. Ledger (QRL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Quantum R. Ledger (QRL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal QRL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel QRL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van QRL begrijpt, kun je de live prijs van QRL token verkennen!

Quantum R. Ledger (QRL) Prijsgeschiedenis Door de QRL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de QRL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van QRL Wil je weten waar je QRL naartoe gaat? Onze QRL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van QRL token!

