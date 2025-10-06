BeursDEX+
De live Quack AI prijs vandaag is 0.017109 USD. Volg realtime Q naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de Q prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over Q

Q Prijsinformatie

Wat is Q

Q whitepaper

Q officiële website

Q tokenomie

Q Prijsvoorspelling

Q Geschiedenis

Q koopgids

Q-naar-Fiat valutaconversie

Q spot

Q USDT-M Futures

Quack AI logo

Quack AI koers(Q)

1 Q naar USD live prijs:

$0.017126
+6.47%1D
USD
Quack AI (Q) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:55:29 (UTC+8)

Quack AI (Q) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.015
24u laag
$ 0.018036
24u hoog

$ 0.015
$ 0.018036
--
--
-0.95%

+6.47%

-33.45%

-33.45%

Quack AI (Q) real-time prijs is $ 0.017109. De afgelopen 24 uur werd er Q verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.015 en een hoogtepunt van $ 0.018036, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De Q hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is Q met -0.95% veranderd in het afgelopen uur, +6.47% in de afgelopen 24 uur en -33.45% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Quack AI (Q) Marktinformatie

--
$ 101.88K
$ 101.88K$ 101.88K

$ 171.09M
$ 171.09M$ 171.09M

--
10,000,000,000
BSC

De huidige marktkapitalisatie van Quack AI is --, met een handelsvolume van $ 101.88K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van Q is --, met een totale voorraad van 10000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 171.09M.

Quack AI (Q) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Quack AI prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00104072+6.47%
30 dagen$ -0.017536-50.62%
60 dagen$ +0.007709+82.01%
90 dagen$ +0.015109+755.45%
Quack AI prijswijziging vandaag

Q registreerde vandaag een verandering van $ +0.00104072 (+6.47%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Quack AI 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.017536 (-50.62%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Quack AI 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,Q zien we een verandering van $ +0.007709 (+82.01%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Quack AI 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.015109 (+755.45%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Quack AI (Q) bekijken?

Bekijk nu de Quack AIprijsgeschiedenispagina.

Wat is Quack AI (Q)?

Quack AI – The AI Governance Layer for Web3. Quack AI is a modular, plug-and-play governance infrastructure that automates proposal creation, risk scoring, voting, and execution across chains — delivering AI-native governance at scale.

Quack AI is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeQuack AI investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van Q staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Quack AI lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Quack AI aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Quack AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Quack AI (Q) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Quack AI (Q) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Quack AI te bekijken.

Bekijk nu de Quack AI prijsvoorspelling !

Quack AI (Q) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Quack AI (Q) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van Q token !

Hoe koop je Quack AI (Q)?

Op zoek naar Hoe koop je Quack AI? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Quack AI gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

Q naar lokale valuta's

1 Quack AI(Q) naar VND
1 Quack AI(Q) naar AUD
1 Quack AI(Q) naar GBP
1 Quack AI(Q) naar EUR
1 Quack AI(Q) naar USD
1 Quack AI(Q) naar MYR
1 Quack AI(Q) naar TRY
1 Quack AI(Q) naar JPY
1 Quack AI(Q) naar ARS
1 Quack AI(Q) naar RUB
1 Quack AI(Q) naar INR
1 Quack AI(Q) naar IDR
1 Quack AI(Q) naar PHP
1 Quack AI(Q) naar EGP
1 Quack AI(Q) naar BRL
1 Quack AI(Q) naar CAD
1 Quack AI(Q) naar BDT
1 Quack AI(Q) naar NGN
1 Quack AI(Q) naar COP
1 Quack AI(Q) naar ZAR
1 Quack AI(Q) naar UAH
1 Quack AI(Q) naar TZS
1 Quack AI(Q) naar VES
1 Quack AI(Q) naar CLP
1 Quack AI(Q) naar PKR
1 Quack AI(Q) naar KZT
1 Quack AI(Q) naar THB
1 Quack AI(Q) naar TWD
1 Quack AI(Q) naar AED
1 Quack AI(Q) naar CHF
1 Quack AI(Q) naar HKD
1 Quack AI(Q) naar AMD
1 Quack AI(Q) naar MAD
1 Quack AI(Q) naar MXN
1 Quack AI(Q) naar SAR
1 Quack AI(Q) naar ETB
1 Quack AI(Q) naar KES
1 Quack AI(Q) naar JOD
1 Quack AI(Q) naar PLN
1 Quack AI(Q) naar RON
1 Quack AI(Q) naar SEK
1 Quack AI(Q) naar BGN
1 Quack AI(Q) naar HUF
1 Quack AI(Q) naar CZK
1 Quack AI(Q) naar KWD
1 Quack AI(Q) naar ILS
1 Quack AI(Q) naar BOB
1 Quack AI(Q) naar AZN
1 Quack AI(Q) naar TJS
1 Quack AI(Q) naar GEL
1 Quack AI(Q) naar AOA
1 Quack AI(Q) naar BHD
1 Quack AI(Q) naar BMD
1 Quack AI(Q) naar DKK
1 Quack AI(Q) naar HNL
1 Quack AI(Q) naar MUR
1 Quack AI(Q) naar NAD
1 Quack AI(Q) naar NOK
1 Quack AI(Q) naar NZD
1 Quack AI(Q) naar PAB
1 Quack AI(Q) naar PGK
1 Quack AI(Q) naar QAR
1 Quack AI(Q) naar RSD
1 Quack AI(Q) naar UZS
1 Quack AI(Q) naar ALL
1 Quack AI(Q) naar ANG
1 Quack AI(Q) naar AWG
1 Quack AI(Q) naar BBD
1 Quack AI(Q) naar BAM
1 Quack AI(Q) naar BIF
1 Quack AI(Q) naar BND
1 Quack AI(Q) naar BSD
1 Quack AI(Q) naar JMD
1 Quack AI(Q) naar KHR
1 Quack AI(Q) naar KMF
1 Quack AI(Q) naar LAK
1 Quack AI(Q) naar LKR
1 Quack AI(Q) naar MDL
1 Quack AI(Q) naar MGA
1 Quack AI(Q) naar MOP
1 Quack AI(Q) naar MVR
1 Quack AI(Q) naar MWK
1 Quack AI(Q) naar MZN
1 Quack AI(Q) naar NPR
1 Quack AI(Q) naar PYG
1 Quack AI(Q) naar RWF
1 Quack AI(Q) naar SBD
1 Quack AI(Q) naar SCR
1 Quack AI(Q) naar SRD
1 Quack AI(Q) naar SVC
1 Quack AI(Q) naar SZL
1 Quack AI(Q) naar TMT
1 Quack AI(Q) naar TND
1 Quack AI(Q) naar TTD
1 Quack AI(Q) naar UGX
1 Quack AI(Q) naar XAF
1 Quack AI(Q) naar XCD
1 Quack AI(Q) naar XOF
1 Quack AI(Q) naar XPF
1 Quack AI(Q) naar BWP
1 Quack AI(Q) naar BZD
1 Quack AI(Q) naar CVE
1 Quack AI(Q) naar DJF
1 Quack AI(Q) naar DOP
1 Quack AI(Q) naar DZD
1 Quack AI(Q) naar FJD
1 Quack AI(Q) naar GNF
1 Quack AI(Q) naar GTQ
1 Quack AI(Q) naar GYD
1 Quack AI(Q) naar ISK
Quack AI bron

Voor een beter begrip van Quack AI kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Quack AI
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Quack AI

Hoeveel is Quack AI (Q) vandaag waard?
De live Q prijs in USD is 0.017109 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige Q naar USD prijs?
De huidige prijs van Q naar USD is $ 0.017109. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Quack AI?
De marktkapitalisatie van Q is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van Q?
De circulerende voorraad van Q is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van Q?
Q bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van Q?
Q zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van Q?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van Q is $ 101.88K USD.
Zal Q dit jaar hoger gaan?
Q kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de Q prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

