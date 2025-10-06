BeursDEX+
De live Succinct prijs vandaag is 0.5664 USD. Volg realtime PROVE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PROVE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PROVE

PROVE Prijsinformatie

Wat is PROVE

PROVE whitepaper

PROVE officiële website

PROVE tokenomie

PROVE Prijsvoorspelling

PROVE Geschiedenis

PROVE koopgids

PROVE-naar-Fiat valutaconversie

PROVE spot

PROVE USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Succinct logo

Succinct koers(PROVE)

1 PROVE naar USD live prijs:

$0.5671
$0.5671$0.5671
-3.63%1D
USD
Succinct (PROVE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:33:39 (UTC+8)

Succinct (PROVE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.5472
$ 0.5472$ 0.5472
24u laag
$ 0.6051
$ 0.6051$ 0.6051
24u hoog

$ 0.5472
$ 0.5472$ 0.5472

$ 0.6051
$ 0.6051$ 0.6051

$ 1.7260015460023572
$ 1.7260015460023572$ 1.7260015460023572

$ 0.4184223922367206
$ 0.4184223922367206$ 0.4184223922367206

+0.67%

-3.63%

-21.46%

-21.46%

Succinct (PROVE) real-time prijs is $ 0.5664. De afgelopen 24 uur werd er PROVE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.5472 en een hoogtepunt van $ 0.6051, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PROVE hoogste prijs aller tijden is $ 1.7260015460023572, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.4184223922367206 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PROVE met +0.67% veranderd in het afgelopen uur, -3.63% in de afgelopen 24 uur en -21.46% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Succinct (PROVE) Marktinformatie

No.281

$ 110.45M
$ 110.45M$ 110.45M

$ 844.15K
$ 844.15K$ 844.15K

$ 566.40M
$ 566.40M$ 566.40M

195.00M
195.00M 195.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.50%

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Succinct is $ 110.45M, met een handelsvolume van $ 844.15K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PROVE is 195.00M, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 566.40M.

Succinct (PROVE) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Succinct prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.021361-3.63%
30 dagen$ -0.1978-25.89%
60 dagen$ -0.2942-34.19%
90 dagen$ -0.4531-44.45%
Succinct prijswijziging vandaag

PROVE registreerde vandaag een verandering van $ -0.021361 (-3.63%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Succinct 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.1978 (-25.89%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Succinct 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,PROVE zien we een verandering van $ -0.2942 (-34.19%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Succinct 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.4531 (-44.45%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Succinct (PROVE) bekijken?

Bekijk nu de Succinctprijsgeschiedenispagina.

Wat is Succinct (PROVE)?

Succinct Network is a decentralized protocol that proves the world’s software. The network coordinates a distributed set of provers who generate zeroknowledge proofs through a novel incentive mechanism called proof contests to create the world’s most efficient, robust proving cluster. The Succinct Network introduces the idea of a global, distributed proving cluster codesigned with SP1 and powered by a competitive auction mechanism called proof contests to dramatically expand the proving capacity of the world

Succinct is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeSuccinct investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van PROVE staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Succinct lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Succinct aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Succinct Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Succinct (PROVE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Succinct (PROVE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Succinct te bekijken.

Bekijk nu de Succinct prijsvoorspelling !

Succinct (PROVE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Succinct (PROVE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PROVE token !

Hoe koop je Succinct (PROVE)?

Op zoek naar Hoe koop je Succinct? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Succinct gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

PROVE naar lokale valuta's

1 Succinct(PROVE) naar VND
14,904.816
1 Succinct(PROVE) naar AUD
A$0.872256
1 Succinct(PROVE) naar GBP
0.430464
1 Succinct(PROVE) naar EUR
0.492768
1 Succinct(PROVE) naar USD
$0.5664
1 Succinct(PROVE) naar MYR
RM2.373216
1 Succinct(PROVE) naar TRY
23.84544
1 Succinct(PROVE) naar JPY
¥86.6592
1 Succinct(PROVE) naar ARS
ARS$825.652608
1 Succinct(PROVE) naar RUB
46.059648
1 Succinct(PROVE) naar INR
50.217024
1 Succinct(PROVE) naar IDR
Rp9,439.996224
1 Succinct(PROVE) naar PHP
33.338304
1 Succinct(PROVE) naar EGP
￡E.26.853024
1 Succinct(PROVE) naar BRL
R$3.05856
1 Succinct(PROVE) naar CAD
C$0.798624
1 Succinct(PROVE) naar BDT
69.04416
1 Succinct(PROVE) naar NGN
817.3152
1 Succinct(PROVE) naar COP
$2,186.8704
1 Succinct(PROVE) naar ZAR
R.9.900672
1 Succinct(PROVE) naar UAH
23.834112
1 Succinct(PROVE) naar TZS
T.Sh.1,391.6448
1 Succinct(PROVE) naar VES
Bs126.3072
1 Succinct(PROVE) naar CLP
$535.8144
1 Succinct(PROVE) naar PKR
Rs160.132608
1 Succinct(PROVE) naar KZT
296.85024
1 Succinct(PROVE) naar THB
฿18.430656
1 Succinct(PROVE) naar TWD
NT$17.513088
1 Succinct(PROVE) naar AED
د.إ2.078688
1 Succinct(PROVE) naar CHF
Fr0.458784
1 Succinct(PROVE) naar HKD
HK$4.400928
1 Succinct(PROVE) naar AMD
֏216.67632
1 Succinct(PROVE) naar MAD
.د.م5.273184
1 Succinct(PROVE) naar MXN
$10.574688
1 Succinct(PROVE) naar SAR
ريال2.124
1 Succinct(PROVE) naar ETB
Br86.63088
1 Succinct(PROVE) naar KES
KSh73.173216
1 Succinct(PROVE) naar JOD
د.أ0.4015776
1 Succinct(PROVE) naar PLN
2.09568
1 Succinct(PROVE) naar RON
лв2.503488
1 Succinct(PROVE) naar SEK
kr5.426112
1 Succinct(PROVE) naar BGN
лв0.96288
1 Succinct(PROVE) naar HUF
Ft191.154336
1 Succinct(PROVE) naar CZK
12.00768
1 Succinct(PROVE) naar KWD
د.ك0.1738848
1 Succinct(PROVE) naar ILS
1.852128
1 Succinct(PROVE) naar BOB
Bs3.913824
1 Succinct(PROVE) naar AZN
0.96288
1 Succinct(PROVE) naar TJS
SM5.222208
1 Succinct(PROVE) naar GEL
1.540608
1 Succinct(PROVE) naar AOA
Kz516.78336
1 Succinct(PROVE) naar BHD
.د.ب0.2135328
1 Succinct(PROVE) naar BMD
$0.5664
1 Succinct(PROVE) naar DKK
kr3.675936
1 Succinct(PROVE) naar HNL
L14.918976
1 Succinct(PROVE) naar MUR
26.065728
1 Succinct(PROVE) naar NAD
$9.849696
1 Succinct(PROVE) naar NOK
kr5.794272
1 Succinct(PROVE) naar NZD
$1.002528
1 Succinct(PROVE) naar PAB
B/.0.5664
1 Succinct(PROVE) naar PGK
K2.4072
1 Succinct(PROVE) naar QAR
ر.ق2.061696
1 Succinct(PROVE) naar RSD
дин.57.806784
1 Succinct(PROVE) naar UZS
soʻm6,742.856064
1 Succinct(PROVE) naar ALL
L47.639904
1 Succinct(PROVE) naar ANG
ƒ1.013856
1 Succinct(PROVE) naar AWG
ƒ1.013856
1 Succinct(PROVE) naar BBD
$1.1328
1 Succinct(PROVE) naar BAM
KM0.96288
1 Succinct(PROVE) naar BIF
Fr1,670.3136
1 Succinct(PROVE) naar BND
$0.73632
1 Succinct(PROVE) naar BSD
$0.5664
1 Succinct(PROVE) naar JMD
$90.924192
1 Succinct(PROVE) naar KHR
2,274.696384
1 Succinct(PROVE) naar KMF
Fr241.2864
1 Succinct(PROVE) naar LAK
12,313.043232
1 Succinct(PROVE) naar LKR
රු172.627392
1 Succinct(PROVE) naar MDL
L9.702432
1 Succinct(PROVE) naar MGA
Ar2,551.3488
1 Succinct(PROVE) naar MOP
P4.5312
1 Succinct(PROVE) naar MVR
8.72256
1 Succinct(PROVE) naar MWK
MK983.332704
1 Succinct(PROVE) naar MZN
MT36.22128
1 Succinct(PROVE) naar NPR
रु80.349504
1 Succinct(PROVE) naar PYG
4,016.9088
1 Succinct(PROVE) naar RWF
Fr821.8464
1 Succinct(PROVE) naar SBD
$4.661472
1 Succinct(PROVE) naar SCR
7.61808
1 Succinct(PROVE) naar SRD
$21.8064
1 Succinct(PROVE) naar SVC
$4.956
1 Succinct(PROVE) naar SZL
L9.85536
1 Succinct(PROVE) naar TMT
m1.988064
1 Succinct(PROVE) naar TND
د.ت1.6640832
1 Succinct(PROVE) naar TTD
$3.840192
1 Succinct(PROVE) naar UGX
Sh1,973.3376
1 Succinct(PROVE) naar XAF
Fr323.4144
1 Succinct(PROVE) naar XCD
$1.52928
1 Succinct(PROVE) naar XOF
Fr323.4144
1 Succinct(PROVE) naar XPF
Fr58.3392
1 Succinct(PROVE) naar BWP
P7.6464
1 Succinct(PROVE) naar BZD
$1.138464
1 Succinct(PROVE) naar CVE
$54.448032
1 Succinct(PROVE) naar DJF
Fr100.2528
1 Succinct(PROVE) naar DOP
$36.396864
1 Succinct(PROVE) naar DZD
د.ج74.11344
1 Succinct(PROVE) naar FJD
$1.291392
1 Succinct(PROVE) naar GNF
Fr4,924.848
1 Succinct(PROVE) naar GTQ
Q4.338624
1 Succinct(PROVE) naar GYD
$118.49088
1 Succinct(PROVE) naar ISK
kr71.3664

Succinct bron

Voor een beter begrip van Succinct kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Succinct
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Succinct

Hoeveel is Succinct (PROVE) vandaag waard?
De live PROVE prijs in USD is 0.5664 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PROVE naar USD prijs?
De huidige prijs van PROVE naar USD is $ 0.5664. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Succinct?
De marktkapitalisatie van PROVE is $ 110.45M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PROVE?
De circulerende voorraad van PROVE is 195.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PROVE?
PROVE bereikte een ATH-prijs van 1.7260015460023572 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PROVE?
PROVE zag een ATL-prijs van 0.4184223922367206 USD.
Wat is het handelsvolume van PROVE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PROVE is $ 844.15K USD.
Zal PROVE dit jaar hoger gaan?
PROVE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PROVE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:33:39 (UTC+8)

Succinct (PROVE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

1 PROVE = 0.5664 USD

