Zypher Network logo

Zypher Network koers(POP)

1 POP naar USD live prijs:

$0.001669
-61.42%1D
USD
Zypher Network (POP) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:55:04 (UTC+8)

Zypher Network (POP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.001581
24u laag
$ 0.004646
24u hoog

$ 0.001581
$ 0.004646
$ 0.0122852444917876
$ 0.002791791080263578
-4.69%

-61.41%

-78.71%

-78.71%

Zypher Network (POP) real-time prijs is $ 0.001688. De afgelopen 24 uur werd er POP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.001581 en een hoogtepunt van $ 0.004646, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De POP hoogste prijs aller tijden is $ 0.0122852444917876, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.002791791080263578 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is POP met -4.69% veranderd in het afgelopen uur, -61.41% in de afgelopen 24 uur en -78.71% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Zypher Network (POP) Marktinformatie

No.1318

$ 2.54M
$ 70.76K
$ 16.88M
1.50B
10,000,000,000
10,000,000,000
15.04%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Zypher Network is $ 2.54M, met een handelsvolume van $ 70.76K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van POP is 1.50B, met een totale voorraad van 10000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 16.88M.

Zypher Network (POP) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Zypher Network prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00265708-61.41%
30 dagen$ -0.008229-82.98%
60 dagen$ +0.000688+68.80%
90 dagen$ +0.000688+68.80%
Zypher Network prijswijziging vandaag

POP registreerde vandaag een verandering van $ -0.00265708 (-61.41%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Zypher Network 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.008229 (-82.98%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Zypher Network 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,POP zien we een verandering van $ +0.000688 (+68.80%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Zypher Network 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.000688 (+68.80%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Zypher Network (POP) bekijken?

Bekijk nu de Zypher Networkprijsgeschiedenispagina.

Wat is Zypher Network (POP)?

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

Zypher Network is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeZypher Network investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van POP staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Zypher Network lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Zypher Network aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Zypher Network Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Zypher Network (POP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Zypher Network (POP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Zypher Network te bekijken.

Bekijk nu de Zypher Network prijsvoorspelling !

Zypher Network (POP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Zypher Network (POP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van POP token !

Hoe koop je Zypher Network (POP)?

Op zoek naar Hoe koop je Zypher Network? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Zypher Network gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

POP naar lokale valuta's

1 Zypher Network(POP) naar USD
$0.001688

Zypher Network bron

Voor een beter begrip van Zypher Network kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Zypher Network
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Zypher Network

Hoeveel is Zypher Network (POP) vandaag waard?
De live POP prijs in USD is 0.001688 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige POP naar USD prijs?
De huidige prijs van POP naar USD is $ 0.001688. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Zypher Network?
De marktkapitalisatie van POP is $ 2.54M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van POP?
De circulerende voorraad van POP is 1.50B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van POP?
POP bereikte een ATH-prijs van 0.0122852444917876 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van POP?
POP zag een ATL-prijs van 0.002791791080263578 USD.
Wat is het handelsvolume van POP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van POP is $ 70.76K USD.
Zal POP dit jaar hoger gaan?
POP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de POP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

