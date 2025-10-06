BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Pipe Network prijs vandaag is 0.07336 USD. Volg realtime PIPE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PIPE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Pipe Network prijs vandaag is 0.07336 USD. Volg realtime PIPE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PIPE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PIPE

PIPE Prijsinformatie

Wat is PIPE

PIPE whitepaper

PIPE officiële website

PIPE tokenomie

PIPE Prijsvoorspelling

PIPE Geschiedenis

PIPE koopgids

PIPE-naar-Fiat valutaconversie

PIPE spot

PIPE USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Pipe Network logo

Pipe Network koers(PIPE)

1 PIPE naar USD live prijs:

$0.07334
$0.07334$0.07334
-2.61%1D
USD
Pipe Network (PIPE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 02:07:03 (UTC+8)

Pipe Network (PIPE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.06838
$ 0.06838$ 0.06838
24u laag
$ 0.07621
$ 0.07621$ 0.07621
24u hoog

$ 0.06838
$ 0.06838$ 0.06838

$ 0.07621
$ 0.07621$ 0.07621

$ 0.34291515733046557
$ 0.34291515733046557$ 0.34291515733046557

$ 0.05288812467524619
$ 0.05288812467524619$ 0.05288812467524619

-1.26%

-2.61%

-15.80%

-15.80%

Pipe Network (PIPE) real-time prijs is $ 0.07336. De afgelopen 24 uur werd er PIPE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.06838 en een hoogtepunt van $ 0.07621, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PIPE hoogste prijs aller tijden is $ 0.34291515733046557, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.05288812467524619 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PIPE met -1.26% veranderd in het afgelopen uur, -2.61% in de afgelopen 24 uur en -15.80% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Pipe Network (PIPE) Marktinformatie

No.1220

$ 7.34M
$ 7.34M$ 7.34M

$ 69.59K
$ 69.59K$ 69.59K

$ 73.36M
$ 73.36M$ 73.36M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

SOL

De huidige marktkapitalisatie van Pipe Network is $ 7.34M, met een handelsvolume van $ 69.59K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PIPE is 100.00M, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 73.36M.

Pipe Network (PIPE) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Pipe Network prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0019655-2.61%
30 dagen$ +0.02336+46.72%
60 dagen$ +0.02336+46.72%
90 dagen$ +0.02336+46.72%
Pipe Network prijswijziging vandaag

PIPE registreerde vandaag een verandering van $ -0.0019655 (-2.61%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Pipe Network 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.02336 (+46.72%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Pipe Network 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,PIPE zien we een verandering van $ +0.02336 (+46.72%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Pipe Network 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.02336 (+46.72%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Pipe Network (PIPE) bekijken?

Bekijk nu de Pipe Networkprijsgeschiedenispagina.

Wat is Pipe Network (PIPE)?

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Pipe Network is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jePipe Network investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van PIPE staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Pipe Network lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Pipe Network aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Pipe Network Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Pipe Network (PIPE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Pipe Network (PIPE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Pipe Network te bekijken.

Bekijk nu de Pipe Network prijsvoorspelling !

Pipe Network (PIPE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Pipe Network (PIPE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PIPE token !

Hoe koop je Pipe Network (PIPE)?

Op zoek naar Hoe koop je Pipe Network? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Pipe Network gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

PIPE naar lokale valuta's

1 Pipe Network(PIPE) naar VND
1,930.4684
1 Pipe Network(PIPE) naar AUD
A$0.1122408
1 Pipe Network(PIPE) naar GBP
0.0557536
1 Pipe Network(PIPE) naar EUR
0.0638232
1 Pipe Network(PIPE) naar USD
$0.07336
1 Pipe Network(PIPE) naar MYR
RM0.3073784
1 Pipe Network(PIPE) naar TRY
3.0877224
1 Pipe Network(PIPE) naar JPY
¥11.29744
1 Pipe Network(PIPE) naar ARS
ARS$106.4725032
1 Pipe Network(PIPE) naar RUB
5.9671024
1 Pipe Network(PIPE) naar INR
6.4982288
1 Pipe Network(PIPE) naar IDR
Rp1,222.6661776
1 Pipe Network(PIPE) naar PHP
4.3084328
1 Pipe Network(PIPE) naar EGP
￡E.3.477264
1 Pipe Network(PIPE) naar BRL
R$0.3932096
1 Pipe Network(PIPE) naar CAD
C$0.1034376
1 Pipe Network(PIPE) naar BDT
8.9396496
1 Pipe Network(PIPE) naar NGN
105.5533024
1 Pipe Network(PIPE) naar COP
$282.153564
1 Pipe Network(PIPE) naar ZAR
R.1.2757304
1 Pipe Network(PIPE) naar UAH
3.0855216
1 Pipe Network(PIPE) naar TZS
T.Sh.180.689348
1 Pipe Network(PIPE) naar VES
Bs16.35928
1 Pipe Network(PIPE) naar CLP
$69.3252
1 Pipe Network(PIPE) naar PKR
Rs20.7344704
1 Pipe Network(PIPE) naar KZT
38.5294056
1 Pipe Network(PIPE) naar THB
฿2.3819992
1 Pipe Network(PIPE) naar TWD
NT$2.266824
1 Pipe Network(PIPE) naar AED
د.إ0.2692312
1 Pipe Network(PIPE) naar CHF
Fr0.0594216
1 Pipe Network(PIPE) naar HKD
HK$0.5700072
1 Pipe Network(PIPE) naar AMD
֏28.063868
1 Pipe Network(PIPE) naar MAD
.د.م0.6829816
1 Pipe Network(PIPE) naar MXN
$1.3630288
1 Pipe Network(PIPE) naar SAR
ريال0.2751
1 Pipe Network(PIPE) naar ETB
Br11.2578256
1 Pipe Network(PIPE) naar KES
KSh9.4773784
1 Pipe Network(PIPE) naar JOD
د.أ0.05201224
1 Pipe Network(PIPE) naar PLN
0.271432
1 Pipe Network(PIPE) naar RON
лв0.3249848
1 Pipe Network(PIPE) naar SEK
kr0.7013216
1 Pipe Network(PIPE) naar BGN
лв0.124712
1 Pipe Network(PIPE) naar HUF
Ft24.700312
1 Pipe Network(PIPE) naar CZK
1.555232
1 Pipe Network(PIPE) naar KWD
د.ك0.02252152
1 Pipe Network(PIPE) naar ILS
0.23842
1 Pipe Network(PIPE) naar BOB
Bs0.506184
1 Pipe Network(PIPE) naar AZN
0.124712
1 Pipe Network(PIPE) naar TJS
SM0.67858
1 Pipe Network(PIPE) naar GEL
0.1995392
1 Pipe Network(PIPE) naar AOA
Kz66.933664
1 Pipe Network(PIPE) naar BHD
.د.ب0.02758336
1 Pipe Network(PIPE) naar BMD
$0.07336
1 Pipe Network(PIPE) naar DKK
kr0.47684
1 Pipe Network(PIPE) naar HNL
L1.9279008
1 Pipe Network(PIPE) naar MUR
3.3760272
1 Pipe Network(PIPE) naar NAD
$1.2815992
1 Pipe Network(PIPE) naar NOK
kr0.7490056
1 Pipe Network(PIPE) naar NZD
$0.1291136
1 Pipe Network(PIPE) naar PAB
B/.0.07336
1 Pipe Network(PIPE) naar PGK
K0.3139808
1 Pipe Network(PIPE) naar QAR
ر.ق0.2670304
1 Pipe Network(PIPE) naar RSD
дин.7.4907896
1 Pipe Network(PIPE) naar UZS
soʻm873.3331936
1 Pipe Network(PIPE) naar ALL
L6.1725104
1 Pipe Network(PIPE) naar ANG
ƒ0.1313144
1 Pipe Network(PIPE) naar AWG
ƒ0.1313144
1 Pipe Network(PIPE) naar BBD
$0.14672
1 Pipe Network(PIPE) naar BAM
KM0.124712
1 Pipe Network(PIPE) naar BIF
Fr216.33864
1 Pipe Network(PIPE) naar BND
$0.095368
1 Pipe Network(PIPE) naar BSD
$0.07336
1 Pipe Network(PIPE) naar JMD
$11.807292
1 Pipe Network(PIPE) naar KHR
294.6181616
1 Pipe Network(PIPE) naar KMF
Fr31.25136
1 Pipe Network(PIPE) naar LAK
1,594.7825768
1 Pipe Network(PIPE) naar LKR
රු22.3447224
1 Pipe Network(PIPE) naar MDL
L1.250788
1 Pipe Network(PIPE) naar MGA
Ar331.9451968
1 Pipe Network(PIPE) naar MOP
P0.58688
1 Pipe Network(PIPE) naar MVR
1.129744
1 Pipe Network(PIPE) naar MWK
MK127.140216
1 Pipe Network(PIPE) naar MZN
MT4.691372
1 Pipe Network(PIPE) naar NPR
रु10.4127184
1 Pipe Network(PIPE) naar PYG
520.26912
1 Pipe Network(PIPE) naar RWF
Fr106.59208
1 Pipe Network(PIPE) naar SBD
$0.6037528
1 Pipe Network(PIPE) naar SCR
1.012368
1 Pipe Network(PIPE) naar SRD
$2.828028
1 Pipe Network(PIPE) naar SVC
$0.6411664
1 Pipe Network(PIPE) naar SZL
L1.2808656
1 Pipe Network(PIPE) naar TMT
m0.2574936
1 Pipe Network(PIPE) naar TND
د.ت0.21736568
1 Pipe Network(PIPE) naar TTD
$0.4966472
1 Pipe Network(PIPE) naar UGX
Sh256.46656
1 Pipe Network(PIPE) naar XAF
Fr41.88856
1 Pipe Network(PIPE) naar XCD
$0.198072
1 Pipe Network(PIPE) naar XOF
Fr41.88856
1 Pipe Network(PIPE) naar XPF
Fr7.55608
1 Pipe Network(PIPE) naar BWP
P0.9896264
1 Pipe Network(PIPE) naar BZD
$0.1474536
1 Pipe Network(PIPE) naar CVE
$7.038892
1 Pipe Network(PIPE) naar DJF
Fr12.98472
1 Pipe Network(PIPE) naar DOP
$4.7031096
1 Pipe Network(PIPE) naar DZD
د.ج9.5903528
1 Pipe Network(PIPE) naar FJD
$0.1672608
1 Pipe Network(PIPE) naar GNF
Fr637.8652
1 Pipe Network(PIPE) naar GTQ
Q0.5619376
1 Pipe Network(PIPE) naar GYD
$15.3439776
1 Pipe Network(PIPE) naar ISK
kr9.39008

Pipe Network bron

Voor een beter begrip van Pipe Network kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Pipe Network
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Pipe Network

Hoeveel is Pipe Network (PIPE) vandaag waard?
De live PIPE prijs in USD is 0.07336 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PIPE naar USD prijs?
De huidige prijs van PIPE naar USD is $ 0.07336. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Pipe Network?
De marktkapitalisatie van PIPE is $ 7.34M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PIPE?
De circulerende voorraad van PIPE is 100.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PIPE?
PIPE bereikte een ATH-prijs van 0.34291515733046557 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PIPE?
PIPE zag een ATL-prijs van 0.05288812467524619 USD.
Wat is het handelsvolume van PIPE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PIPE is $ 69.59K USD.
Zal PIPE dit jaar hoger gaan?
PIPE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PIPE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 02:07:03 (UTC+8)

Pipe Network (PIPE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

PIPE-naar-USD calculator

Bedrag

PIPE
PIPE
USD
USD

1 PIPE = 0.07335 USD

Handel in PIPE

PIPE/USDT
$0.07334
$0.07334$0.07334
-2.65%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,962.79
$103,962.79$103,962.79

+0.22%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,437.16
$3,437.16$3,437.16

+1.13%

Solana logo

Solana

SOL

$162.21
$162.21$162.21

+1.05%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$0.9873
$0.9873$0.9873

-10.51%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,962.79
$103,962.79$103,962.79

+0.22%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,437.16
$3,437.16$3,437.16

+1.13%

Solana logo

Solana

SOL

$162.21
$162.21$162.21

+1.05%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2839
$2.2839$2.2839

+0.32%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16719
$0.16719$0.16719

-0.07%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03587
$0.03587$0.03587

+43.48%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00780
$0.00780$0.00780

+4.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00746
$0.00746$0.00746

+14.76%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Jump Tom logo

Jump Tom

JUMP

$0.0000000740
$0.0000000740$0.0000000740

+390.06%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2341
$0.2341$0.2341

+368.20%

DramaBits logo

DramaBits

DRAMA

$0.000003840
$0.000003840$0.000003840

+103.38%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01981
$0.01981$0.01981

+58.48%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.3651
$0.3651$0.3651

+57.09%