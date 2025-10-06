BeursDEX+
De live PHT Stablecoin prijs vandaag is 0.01693 USD. Volg realtime PHT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PHT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 PHT naar USD live prijs:

$0.01693
$0.01693$0.01693
-0.64%1D
USD
PHT Stablecoin (PHT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:32:46 (UTC+8)

PHT Stablecoin (PHT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01692
$ 0.01692$ 0.01692
24u laag
$ 0.01711
$ 0.01711$ 0.01711
24u hoog

$ 0.01692
$ 0.01692$ 0.01692

$ 0.01711
$ 0.01711$ 0.01711

--
----

--
----

0.00%

-0.64%

-0.48%

-0.48%

PHT Stablecoin (PHT) real-time prijs is $ 0.01693. De afgelopen 24 uur werd er PHT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01692 en een hoogtepunt van $ 0.01711, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PHT hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PHT met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, -0.64% in de afgelopen 24 uur en -0.48% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PHT Stablecoin (PHT) Marktinformatie

--
----

$ 5.41K
$ 5.41K$ 5.41K

$ 4.87M
$ 4.87M$ 4.87M

--
----

287,850,000
287,850,000 287,850,000

MATIC

De huidige marktkapitalisatie van PHT Stablecoin is --, met een handelsvolume van $ 5.41K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PHT is --, met een totale voorraad van 287850000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.87M.

PHT Stablecoin (PHT) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van PHT Stablecoin prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000109-0.64%
30 dagen$ -0.00027-1.57%
60 dagen$ -0.00056-3.21%
90 dagen$ -0.00007-0.42%
PHT Stablecoin prijswijziging vandaag

PHT registreerde vandaag een verandering van $ -0.000109 (-0.64%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

PHT Stablecoin 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.00027 (-1.57%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

PHT Stablecoin 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,PHT zien we een verandering van $ -0.00056 (-3.21%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

PHT Stablecoin 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.00007 (-0.42%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van PHT Stablecoin (PHT) bekijken?

Bekijk nu de PHT Stablecoinprijsgeschiedenispagina.

Wat is PHT Stablecoin (PHT)?

PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.

PHT Stablecoin is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jePHT Stablecoin investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van PHT staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over PHT Stablecoin lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je PHT Stablecoin aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

PHT Stablecoin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal PHT Stablecoin (PHT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je PHT Stablecoin (PHT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor PHT Stablecoin te bekijken.

Bekijk nu de PHT Stablecoin prijsvoorspelling !

PHT Stablecoin (PHT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van PHT Stablecoin (PHT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PHT token !

Hoe koop je PHT Stablecoin (PHT)?

Op zoek naar Hoe koop je PHT Stablecoin? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt PHT Stablecoin gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

PHT naar lokale valuta's

PHT Stablecoin bron

Voor een beter begrip van PHT Stablecoin kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van PHT Stablecoin
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over PHT Stablecoin

Hoeveel is PHT Stablecoin (PHT) vandaag waard?
De live PHT prijs in USD is 0.01693 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PHT naar USD prijs?
De huidige prijs van PHT naar USD is $ 0.01693. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van PHT Stablecoin?
De marktkapitalisatie van PHT is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PHT?
De circulerende voorraad van PHT is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PHT?
PHT bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PHT?
PHT zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van PHT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PHT is $ 5.41K USD.
Zal PHT dit jaar hoger gaan?
PHT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PHT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:32:46 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

