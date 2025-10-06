BeursDEX+
De live OpenxAI Network prijs vandaag is 0.3379 USD. Volg realtime OPENX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de OPENX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live OpenxAI Network prijs vandaag is 0.3379 USD. Volg realtime OPENX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de OPENX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over OPENX

OPENX Prijsinformatie

Wat is OPENX

OPENX whitepaper

OPENX officiële website

OPENX tokenomie

OPENX Prijsvoorspelling

OPENX Geschiedenis

OPENX koopgids

OPENX-naar-Fiat valutaconversie

OPENX spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

OpenxAI Network logo

OpenxAI Network koers(OPENX)

1 OPENX naar USD live prijs:

$0.3379
$0.3379$0.3379
-1.74%1D
USD
OpenxAI Network (OPENX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:53:50 (UTC+8)

OpenxAI Network (OPENX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.2675
$ 0.2675$ 0.2675
24u laag
$ 0.3731
$ 0.3731$ 0.3731
24u hoog

$ 0.2675
$ 0.2675$ 0.2675

$ 0.3731
$ 0.3731$ 0.3731

$ 2.0299262343053925
$ 2.0299262343053925$ 2.0299262343053925

$ 0.0939673303769838
$ 0.0939673303769838$ 0.0939673303769838

-1.92%

-1.73%

-14.68%

-14.68%

OpenxAI Network (OPENX) real-time prijs is $ 0.3379. De afgelopen 24 uur werd er OPENX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.2675 en een hoogtepunt van $ 0.3731, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De OPENX hoogste prijs aller tijden is $ 2.0299262343053925, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0939673303769838 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is OPENX met -1.92% veranderd in het afgelopen uur, -1.73% in de afgelopen 24 uur en -14.68% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

OpenxAI Network (OPENX) Marktinformatie

No.1517

$ 3.38M
$ 3.38M$ 3.38M

$ 74.55K
$ 74.55K$ 74.55K

$ 33.79M
$ 33.79M$ 33.79M

10.00M
10.00M 10.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

10.00%

BASE

De huidige marktkapitalisatie van OpenxAI Network is $ 3.38M, met een handelsvolume van $ 74.55K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van OPENX is 10.00M, met een totale voorraad van 100000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 33.79M.

OpenxAI Network (OPENX) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van OpenxAI Network prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.005984-1.73%
30 dagen$ -0.1697-33.44%
60 dagen$ -0.1621-32.42%
90 dagen$ -0.1621-32.42%
OpenxAI Network prijswijziging vandaag

OPENX registreerde vandaag een verandering van $ -0.005984 (-1.73%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

OpenxAI Network 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.1697 (-33.44%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

OpenxAI Network 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,OPENX zien we een verandering van $ -0.1621 (-32.42%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

OpenxAI Network 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.1621 (-32.42%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van OpenxAI Network (OPENX) bekijken?

Bekijk nu de OpenxAI Networkprijsgeschiedenispagina.

Wat is OpenxAI Network (OPENX)?

OpenxAI is a P2P permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money OpenxAI does for intelligence.

OpenxAI Network is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeOpenxAI Network investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van OPENX staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over OpenxAI Network lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je OpenxAI Network aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

OpenxAI Network Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal OpenxAI Network (OPENX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je OpenxAI Network (OPENX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor OpenxAI Network te bekijken.

Bekijk nu de OpenxAI Network prijsvoorspelling !

OpenxAI Network (OPENX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van OpenxAI Network (OPENX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van OPENX token !

Hoe koop je OpenxAI Network (OPENX)?

Op zoek naar Hoe koop je OpenxAI Network? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt OpenxAI Network gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

OpenxAI Network bron

Voor een beter begrip van OpenxAI Network kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van OpenxAI Network
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over OpenxAI Network

Hoeveel is OpenxAI Network (OPENX) vandaag waard?
De live OPENX prijs in USD is 0.3379 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige OPENX naar USD prijs?
De huidige prijs van OPENX naar USD is $ 0.3379. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van OpenxAI Network?
De marktkapitalisatie van OPENX is $ 3.38M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van OPENX?
De circulerende voorraad van OPENX is 10.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van OPENX?
OPENX bereikte een ATH-prijs van 2.0299262343053925 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van OPENX?
OPENX zag een ATL-prijs van 0.0939673303769838 USD.
Wat is het handelsvolume van OPENX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van OPENX is $ 74.55K USD.
Zal OPENX dit jaar hoger gaan?
OPENX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de OPENX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
OpenxAI Network (OPENX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

OPENX-naar-USD calculator

Bedrag

OPENX
OPENX
USD
USD

1 OPENX = 0.3379 USD

Handel in OPENX

OPENX/USDT
$0.3379
$0.3379$0.3379
-1.73%

