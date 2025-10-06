BeursDEX+
De live Mavryk Network prijs vandaag is 0.0243 USD. Volg realtime MVRK naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MVRK prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 MVRK naar USD live prijs:

$0.0243
+5.65%1D
USD
Mavryk Network (MVRK) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:28:42 (UTC+8)

Mavryk Network (MVRK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0229
24u laag
$ 0.0279
24u hoog

$ 0.0229
$ 0.0279
--
--
-1.22%

+5.65%

-14.14%

-14.14%

Mavryk Network (MVRK) real-time prijs is $ 0.0243. De afgelopen 24 uur werd er MVRK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0229 en een hoogtepunt van $ 0.0279, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MVRK hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MVRK met -1.22% veranderd in het afgelopen uur, +5.65% in de afgelopen 24 uur en -14.14% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Mavryk Network (MVRK) Marktinformatie

--
$ 1.24K
$ 1.24K$ 1.24K

$ 24.30M
$ 24.30M$ 24.30M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MAVRYK

De huidige marktkapitalisatie van Mavryk Network is --, met een handelsvolume van $ 1.24K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MVRK is --, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 24.30M.

Mavryk Network (MVRK) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Mavryk Network prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0013+5.65%
30 dagen$ -0.0549-69.32%
60 dagen$ -0.0007-2.80%
90 dagen$ -0.0007-2.80%
Mavryk Network prijswijziging vandaag

MVRK registreerde vandaag een verandering van $ +0.0013 (+5.65%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Mavryk Network 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0549 (-69.32%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Mavryk Network 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,MVRK zien we een verandering van $ -0.0007 (-2.80%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Mavryk Network 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.0007 (-2.80%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Mavryk Network (MVRK) bekijken?

Bekijk nu de Mavryk Networkprijsgeschiedenispagina.

Wat is Mavryk Network (MVRK)?

Mavryk Network is a next-generation Layer-1 blockchain powering the tokenization of over $10 billion in real-world assets (RWA), with its native token $MVRK at the core of the ecosystem.

Mavryk Network is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeMavryk Network investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van MVRK staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Mavryk Network lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Mavryk Network aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Mavryk Network Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Mavryk Network (MVRK) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Mavryk Network (MVRK) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Mavryk Network te bekijken.

Bekijk nu de Mavryk Network prijsvoorspelling !

Mavryk Network (MVRK) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Mavryk Network (MVRK) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MVRK token !

Hoe koop je Mavryk Network (MVRK)?

Op zoek naar Hoe koop je Mavryk Network? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Mavryk Network gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

MVRK naar lokale valuta's

1 Mavryk Network(MVRK) naar VND
639.4545
1 Mavryk Network(MVRK) naar AUD
A$0.037422
1 Mavryk Network(MVRK) naar GBP
0.018468
1 Mavryk Network(MVRK) naar EUR
0.021141
1 Mavryk Network(MVRK) naar USD
$0.0243
1 Mavryk Network(MVRK) naar MYR
RM0.101817
1 Mavryk Network(MVRK) naar TRY
1.02303
1 Mavryk Network(MVRK) naar JPY
¥3.7179
1 Mavryk Network(MVRK) naar ARS
ARS$35.422596
1 Mavryk Network(MVRK) naar RUB
1.976076
1 Mavryk Network(MVRK) naar INR
2.154438
1 Mavryk Network(MVRK) naar IDR
Rp404.999838
1 Mavryk Network(MVRK) naar PHP
1.430298
1 Mavryk Network(MVRK) naar EGP
￡E.1.152063
1 Mavryk Network(MVRK) naar BRL
R$0.13122
1 Mavryk Network(MVRK) naar CAD
C$0.034263
1 Mavryk Network(MVRK) naar BDT
2.96217
1 Mavryk Network(MVRK) naar NGN
35.0649
1 Mavryk Network(MVRK) naar COP
$93.8223
1 Mavryk Network(MVRK) naar ZAR
R.0.424764
1 Mavryk Network(MVRK) naar UAH
1.022544
1 Mavryk Network(MVRK) naar TZS
T.Sh.59.7051
1 Mavryk Network(MVRK) naar VES
Bs5.4189
1 Mavryk Network(MVRK) naar CLP
$22.9878
1 Mavryk Network(MVRK) naar PKR
Rs6.870096
1 Mavryk Network(MVRK) naar KZT
12.73563
1 Mavryk Network(MVRK) naar THB
฿0.790722
1 Mavryk Network(MVRK) naar TWD
NT$0.751356
1 Mavryk Network(MVRK) naar AED
د.إ0.089181
1 Mavryk Network(MVRK) naar CHF
Fr0.019683
1 Mavryk Network(MVRK) naar HKD
HK$0.188811
1 Mavryk Network(MVRK) naar AMD
֏9.295965
1 Mavryk Network(MVRK) naar MAD
.د.م0.226233
1 Mavryk Network(MVRK) naar MXN
$0.453681
1 Mavryk Network(MVRK) naar SAR
ريال0.091125
1 Mavryk Network(MVRK) naar ETB
Br3.716685
1 Mavryk Network(MVRK) naar KES
KSh3.139317
1 Mavryk Network(MVRK) naar JOD
د.أ0.0172287
1 Mavryk Network(MVRK) naar PLN
0.08991
1 Mavryk Network(MVRK) naar RON
лв0.107406
1 Mavryk Network(MVRK) naar SEK
kr0.232794
1 Mavryk Network(MVRK) naar BGN
лв0.04131
1 Mavryk Network(MVRK) naar HUF
Ft8.201007
1 Mavryk Network(MVRK) naar CZK
0.51516
1 Mavryk Network(MVRK) naar KWD
د.ك0.0074601
1 Mavryk Network(MVRK) naar ILS
0.079461
1 Mavryk Network(MVRK) naar BOB
Bs0.167913
1 Mavryk Network(MVRK) naar AZN
0.04131
1 Mavryk Network(MVRK) naar TJS
SM0.224046
1 Mavryk Network(MVRK) naar GEL
0.066096
1 Mavryk Network(MVRK) naar AOA
Kz22.17132
1 Mavryk Network(MVRK) naar BHD
.د.ب0.0091611
1 Mavryk Network(MVRK) naar BMD
$0.0243
1 Mavryk Network(MVRK) naar DKK
kr0.157707
1 Mavryk Network(MVRK) naar HNL
L0.640062
1 Mavryk Network(MVRK) naar MUR
1.118286
1 Mavryk Network(MVRK) naar NAD
$0.422577
1 Mavryk Network(MVRK) naar NOK
kr0.248589
1 Mavryk Network(MVRK) naar NZD
$0.043011
1 Mavryk Network(MVRK) naar PAB
B/.0.0243
1 Mavryk Network(MVRK) naar PGK
K0.103275
1 Mavryk Network(MVRK) naar QAR
ر.ق0.088452
1 Mavryk Network(MVRK) naar RSD
дин.2.480058
1 Mavryk Network(MVRK) naar UZS
soʻm289.285668
1 Mavryk Network(MVRK) naar ALL
L2.043873
1 Mavryk Network(MVRK) naar ANG
ƒ0.043497
1 Mavryk Network(MVRK) naar AWG
ƒ0.043497
1 Mavryk Network(MVRK) naar BBD
$0.0486
1 Mavryk Network(MVRK) naar BAM
KM0.04131
1 Mavryk Network(MVRK) naar BIF
Fr71.6607
1 Mavryk Network(MVRK) naar BND
$0.03159
1 Mavryk Network(MVRK) naar BSD
$0.0243
1 Mavryk Network(MVRK) naar JMD
$3.900879
1 Mavryk Network(MVRK) naar KHR
97.590258
1 Mavryk Network(MVRK) naar KMF
Fr10.3518
1 Mavryk Network(MVRK) naar LAK
528.260859
1 Mavryk Network(MVRK) naar LKR
රු7.406154
1 Mavryk Network(MVRK) naar MDL
L0.416259
1 Mavryk Network(MVRK) naar MGA
Ar109.45935
1 Mavryk Network(MVRK) naar MOP
P0.1944
1 Mavryk Network(MVRK) naar MVR
0.37422
1 Mavryk Network(MVRK) naar MWK
MK42.187473
1 Mavryk Network(MVRK) naar MZN
MT1.553985
1 Mavryk Network(MVRK) naar NPR
रु3.447198
1 Mavryk Network(MVRK) naar PYG
172.3356
1 Mavryk Network(MVRK) naar RWF
Fr35.2593
1 Mavryk Network(MVRK) naar SBD
$0.199989
1 Mavryk Network(MVRK) naar SCR
0.326835
1 Mavryk Network(MVRK) naar SRD
$0.93555
1 Mavryk Network(MVRK) naar SVC
$0.212625
1 Mavryk Network(MVRK) naar SZL
L0.42282
1 Mavryk Network(MVRK) naar TMT
m0.085293
1 Mavryk Network(MVRK) naar TND
د.ت0.0713934
1 Mavryk Network(MVRK) naar TTD
$0.164754
1 Mavryk Network(MVRK) naar UGX
Sh84.6612
1 Mavryk Network(MVRK) naar XAF
Fr13.8753
1 Mavryk Network(MVRK) naar XCD
$0.06561
1 Mavryk Network(MVRK) naar XOF
Fr13.8753
1 Mavryk Network(MVRK) naar XPF
Fr2.5029
1 Mavryk Network(MVRK) naar BWP
P0.32805
1 Mavryk Network(MVRK) naar BZD
$0.048843
1 Mavryk Network(MVRK) naar CVE
$2.335959
1 Mavryk Network(MVRK) naar DJF
Fr4.3011
1 Mavryk Network(MVRK) naar DOP
$1.561518
1 Mavryk Network(MVRK) naar DZD
د.ج3.177711
1 Mavryk Network(MVRK) naar FJD
$0.055404
1 Mavryk Network(MVRK) naar GNF
Fr211.2885
1 Mavryk Network(MVRK) naar GTQ
Q0.186138
1 Mavryk Network(MVRK) naar GYD
$5.08356
1 Mavryk Network(MVRK) naar ISK
kr3.0861

Mavryk Network bron

Voor een beter begrip van Mavryk Network kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Mavryk Network
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Mavryk Network

Hoeveel is Mavryk Network (MVRK) vandaag waard?
De live MVRK prijs in USD is 0.0243 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MVRK naar USD prijs?
De huidige prijs van MVRK naar USD is $ 0.0243. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Mavryk Network?
De marktkapitalisatie van MVRK is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MVRK?
De circulerende voorraad van MVRK is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MVRK?
MVRK bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MVRK?
MVRK zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van MVRK?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MVRK is $ 1.24K USD.
Zal MVRK dit jaar hoger gaan?
MVRK kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MVRK prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Mavryk Network (MVRK) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

