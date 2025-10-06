BeursDEX+
De live MORI COIN prijs vandaag is 0.03088 USD. Volg realtime MORI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MORI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live MORI COIN prijs vandaag is 0.03088 USD. Volg realtime MORI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MORI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

MORI COIN (MORI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:51:47 (UTC+8)

MORI COIN (MORI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.02491
$ 0.02491$ 0.02491
24u laag
$ 0.042
$ 0.042$ 0.042
24u hoog

$ 0.02491
$ 0.02491$ 0.02491

$ 0.042
$ 0.042$ 0.042

$ 0.20062000753120068
$ 0.20062000753120068$ 0.20062000753120068

$ 0.02241657164171012
$ 0.02241657164171012$ 0.02241657164171012

+4.71%

+12.53%

-18.23%

-18.23%

MORI COIN (MORI) real-time prijs is $ 0.03088. De afgelopen 24 uur werd er MORI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02491 en een hoogtepunt van $ 0.042, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MORI hoogste prijs aller tijden is $ 0.20062000753120068, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02241657164171012 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MORI met +4.71% veranderd in het afgelopen uur, +12.53% in de afgelopen 24 uur en -18.23% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MORI COIN (MORI) Marktinformatie

No.747

$ 24.70M
$ 24.70M$ 24.70M

$ 478.39K
$ 478.39K$ 478.39K

$ 30.88M
$ 30.88M$ 30.88M

800.01M
800.01M 800.01M

999,999,999
999,999,999 999,999,999

999,998,186
999,998,186 999,998,186

80.00%

SOL

De huidige marktkapitalisatie van MORI COIN is $ 24.70M, met een handelsvolume van $ 478.39K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MORI is 800.01M, met een totale voorraad van 999998186. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 30.88M.

MORI COIN (MORI) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van MORI COIN prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0034384+12.53%
30 dagen$ -0.0106-25.56%
60 dagen$ -0.01616-34.36%
90 dagen$ -0.03086-49.99%
MORI COIN prijswijziging vandaag

MORI registreerde vandaag een verandering van $ +0.0034384 (+12.53%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

MORI COIN 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0106 (-25.56%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

MORI COIN 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,MORI zien we een verandering van $ -0.01616 (-34.36%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

MORI COIN 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.03086 (-49.99%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van MORI COIN (MORI) bekijken?

Bekijk nu de MORI COINprijsgeschiedenispagina.

Wat is MORI COIN (MORI)?

The meme coin of Professor Moriarty. The ultimate villain and genius of the internet.

MORI COIN is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeMORI COIN investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van MORI staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over MORI COIN lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je MORI COIN aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

MORI COIN Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal MORI COIN (MORI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je MORI COIN (MORI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor MORI COIN te bekijken.

Bekijk nu de MORI COIN prijsvoorspelling !

MORI COIN (MORI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van MORI COIN (MORI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MORI token !

Hoe koop je MORI COIN (MORI)?

Op zoek naar Hoe koop je MORI COIN? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt MORI COIN gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

MORI naar lokale valuta's

1 MORI COIN(MORI) naar VND
812.6072
1 MORI COIN(MORI) naar AUD
A$0.0475552
1 MORI COIN(MORI) naar GBP
0.0234688
1 MORI COIN(MORI) naar EUR
0.0268656
1 MORI COIN(MORI) naar USD
$0.03088
1 MORI COIN(MORI) naar MYR
RM0.1293872
1 MORI COIN(MORI) naar TRY
1.300048
1 MORI COIN(MORI) naar JPY
¥4.72464
1 MORI COIN(MORI) naar ARS
ARS$45.0143936
1 MORI COIN(MORI) naar RUB
2.5086912
1 MORI COIN(MORI) naar INR
2.7368944
1 MORI COIN(MORI) naar IDR
Rp514.6664608
1 MORI COIN(MORI) naar PHP
1.8179056
1 MORI COIN(MORI) naar EGP
￡E.1.4630944
1 MORI COIN(MORI) naar BRL
R$0.1664432
1 MORI COIN(MORI) naar CAD
C$0.0435408
1 MORI COIN(MORI) naar BDT
3.764272
1 MORI COIN(MORI) naar NGN
44.55984
1 MORI COIN(MORI) naar COP
$119.22768
1 MORI COIN(MORI) naar ZAR
R.0.5397824
1 MORI COIN(MORI) naar UAH
1.2994304
1 MORI COIN(MORI) naar TZS
T.Sh.75.87216
1 MORI COIN(MORI) naar VES
Bs6.88624
1 MORI COIN(MORI) naar CLP
$29.21248
1 MORI COIN(MORI) naar PKR
Rs8.7303936
1 MORI COIN(MORI) naar KZT
16.184208
1 MORI COIN(MORI) naar THB
฿1.0042176
1 MORI COIN(MORI) naar TWD
NT$0.9545008
1 MORI COIN(MORI) naar AED
د.إ0.1133296
1 MORI COIN(MORI) naar CHF
Fr0.0250128
1 MORI COIN(MORI) naar HKD
HK$0.2399376
1 MORI COIN(MORI) naar AMD
֏11.813144
1 MORI COIN(MORI) naar MAD
.د.م0.2874928
1 MORI COIN(MORI) naar MXN
$0.5765296
1 MORI COIN(MORI) naar SAR
ريال0.1158
1 MORI COIN(MORI) naar ETB
Br4.723096
1 MORI COIN(MORI) naar KES
KSh3.9893872
1 MORI COIN(MORI) naar JOD
د.أ0.02189392
1 MORI COIN(MORI) naar PLN
0.114256
1 MORI COIN(MORI) naar RON
лв0.1364896
1 MORI COIN(MORI) naar SEK
kr0.2958304
1 MORI COIN(MORI) naar BGN
лв0.052496
1 MORI COIN(MORI) naar HUF
Ft10.4216912
1 MORI COIN(MORI) naar CZK
0.654656
1 MORI COIN(MORI) naar KWD
د.ك0.00948016
1 MORI COIN(MORI) naar ILS
0.1009776
1 MORI COIN(MORI) naar BOB
Bs0.2133808
1 MORI COIN(MORI) naar AZN
0.052496
1 MORI COIN(MORI) naar TJS
SM0.2847136
1 MORI COIN(MORI) naar GEL
0.0839936
1 MORI COIN(MORI) naar AOA
Kz28.174912
1 MORI COIN(MORI) naar BHD
.د.ب0.01161088
1 MORI COIN(MORI) naar BMD
$0.03088
1 MORI COIN(MORI) naar DKK
kr0.20072
1 MORI COIN(MORI) naar HNL
L0.8133792
1 MORI COIN(MORI) naar MUR
1.4210976
1 MORI COIN(MORI) naar NAD
$0.5370032
1 MORI COIN(MORI) naar NOK
kr0.3152848
1 MORI COIN(MORI) naar NZD
$0.0546576
1 MORI COIN(MORI) naar PAB
B/.0.03088
1 MORI COIN(MORI) naar PGK
K0.13124
1 MORI COIN(MORI) naar QAR
ر.ق0.1124032
1 MORI COIN(MORI) naar RSD
дин.3.1519216
1 MORI COIN(MORI) naar UZS
soʻm367.6189888
1 MORI COIN(MORI) naar ALL
L2.5973168
1 MORI COIN(MORI) naar ANG
ƒ0.0552752
1 MORI COIN(MORI) naar AWG
ƒ0.0552752
1 MORI COIN(MORI) naar BBD
$0.06176
1 MORI COIN(MORI) naar BAM
KM0.052496
1 MORI COIN(MORI) naar BIF
Fr91.06512
1 MORI COIN(MORI) naar BND
$0.040144
1 MORI COIN(MORI) naar BSD
$0.03088
1 MORI COIN(MORI) naar JMD
$4.9571664
1 MORI COIN(MORI) naar KHR
124.0159328
1 MORI COIN(MORI) naar KMF
Fr13.15488
1 MORI COIN(MORI) naar LAK
671.3043344
1 MORI COIN(MORI) naar LKR
රු9.4116064
1 MORI COIN(MORI) naar MDL
L0.5289744
1 MORI COIN(MORI) naar MGA
Ar139.09896
1 MORI COIN(MORI) naar MOP
P0.24704
1 MORI COIN(MORI) naar MVR
0.475552
1 MORI COIN(MORI) naar MWK
MK53.6110768
1 MORI COIN(MORI) naar MZN
MT1.974776
1 MORI COIN(MORI) naar NPR
रु4.3806368
1 MORI COIN(MORI) naar PYG
219.00096
1 MORI COIN(MORI) naar RWF
Fr44.80688
1 MORI COIN(MORI) naar SBD
$0.2541424
1 MORI COIN(MORI) naar SCR
0.415336
1 MORI COIN(MORI) naar SRD
$1.18888
1 MORI COIN(MORI) naar SVC
$0.2702
1 MORI COIN(MORI) naar SZL
L0.537312
1 MORI COIN(MORI) naar TMT
m0.1083888
1 MORI COIN(MORI) naar TND
د.ت0.09072544
1 MORI COIN(MORI) naar TTD
$0.2093664
1 MORI COIN(MORI) naar UGX
Sh107.58592
1 MORI COIN(MORI) naar XAF
Fr17.63248
1 MORI COIN(MORI) naar XCD
$0.083376
1 MORI COIN(MORI) naar XOF
Fr17.63248
1 MORI COIN(MORI) naar XPF
Fr3.18064
1 MORI COIN(MORI) naar BWP
P0.41688
1 MORI COIN(MORI) naar BZD
$0.0620688
1 MORI COIN(MORI) naar CVE
$2.9684944
1 MORI COIN(MORI) naar DJF
Fr5.46576
1 MORI COIN(MORI) naar DOP
$1.9843488
1 MORI COIN(MORI) naar DZD
د.ج4.040648
1 MORI COIN(MORI) naar FJD
$0.0704064
1 MORI COIN(MORI) naar GNF
Fr268.5016
1 MORI COIN(MORI) naar GTQ
Q0.2365408
1 MORI COIN(MORI) naar GYD
$6.460096
1 MORI COIN(MORI) naar ISK
kr3.92176

MORI COIN bron

Voor een beter begrip van MORI COIN kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van MORI COIN
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over MORI COIN

Hoeveel is MORI COIN (MORI) vandaag waard?
De live MORI prijs in USD is 0.03088 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MORI naar USD prijs?
De huidige prijs van MORI naar USD is $ 0.03088. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van MORI COIN?
De marktkapitalisatie van MORI is $ 24.70M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MORI?
De circulerende voorraad van MORI is 800.01M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MORI?
MORI bereikte een ATH-prijs van 0.20062000753120068 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MORI?
MORI zag een ATL-prijs van 0.02241657164171012 USD.
Wat is het handelsvolume van MORI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MORI is $ 478.39K USD.
Zal MORI dit jaar hoger gaan?
MORI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MORI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:51:47 (UTC+8)

MORI COIN (MORI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

